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Instagram

Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg testifies during a Senate Commerce, Science and Transportation Committee and Senate Judiciary Committee joint hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 10, 2018. Facebook chief Mark Zuckerberg apologized to US lawmakers Tuesday for the leak of personal data on tens of millions of users as he faced a day of reckoning before a Congress mulling regulation of the global social media giant.In his first-ever US congressional appearance, the Facebook founder and chief executive sought to quell the storm over privacy and security lapses at the social network that have angered lawmakers and Facebook's two billion users. / AFP PHOTO / JIM WATSON (Photo credit should read JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Facebook 06.10.2021

Обвинение в том, что приоритетом Facebook является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, не соответствуют действительности, заявил глава компании Марк Цукерберг.
SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

После сбоя Facebook Дуров объявил о 70 млн новых юзеров Telegram 06.10.2021

По словам Павла Дурова, в день сбоя Facebook, Instagram и Whatsapp скорость работы Telegram в Северной и Южной Америке понизилась из-за массовой регистрации новых пользователей.
Jahr/Ort: Moskau, 04.10.2021 via Ilia Koval Di, 05.10.2021 16:42

Сбой в работе Facebook: все объясняется просто 05.10.2021

Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

Facebook объяснил сбой в работе соцсети техническими проблемами 05.10.2021

Причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, заявили в компании. По ее данным, данные пользователей соцсети не были похищены.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой 04.10.2021

Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
This photo illustration taken on March 22, 2018 shows a woman looking at Social Networking applications Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Messenger and Linkedin on a smartphone in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей 22.09.2021

Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
6579754 22.06.2021 In this handout photo released by Moscow's Preobrazhensky district court, jailed Russian opposition activist Alexei Navalny is seen on a screen during a hearing no his claim against the Matrosskaya Tishina pre-trial detention center, which designated him a flight risk, at Preobrazhensky court in Moscow, Russia. Earlier this month, Navalny was moved back to a penal colony in the town of Pokrov after receiving treatment at a prison hospital in the regional capital of Vladimir. Editorial use only, no archive, no commercial use. Moscow's Preobrazhensky District Court

За полгода Навальный получил в колонии 30 выговоров 31.08.2021

По словам Алексея Навального, за время нахождения в колонии он получил уже 30 выговоров. Он призвал подписчиков Instagram помочь ему расшифровать "некультурное" слово, указанное в уведомлении о выговоре.
ANKARA, TURKEY - JULY 20: The logo of facebook is displayed on a smartphone and a screen in Ankara, Turkey on July 20, 2021. Metin Aktas / Anadolu Agency

Facebook остановил фейк-кампанию о вакцинах, организованную из РФ 10.08.2021

Агентство, работавшее в России, нанимало блогеров в ЕС для распространения дезинформации о вакцинах, публиковавшейся на фейковых аккаунтах. Facebook удалил 65 аккаунтов, Instagram - 243.
2.8.2021*** Olympia: Dieses von NTV zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja, als sie die polnische Botschaft in Tokio betritt. Die belarussische Olympia-Sprinterin Timanowskaja hat in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum erhalten. (Bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом 03.08.2021

Как заявила спортсменка в интервью немецкому изданию Bild, она совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.
PORTO, PORTUGAL - JUNE 09: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates following his sides victory in the UEFA Nations League Final between Portugal and the Netherlands at Estadio do Dragao on June 09, 2019 in Porto, Portugal. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Футболист Роналду - рекордсмен по числу подписчиков в Instagram 18.06.2021

За последние полгода на профиль нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в Instagram подписались 50 млн человек. Сейчас число его подписчиков достигло 300 миллионов - больше, чем у кого-либо из людей.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Издание "Проект" временно лишилось возможности размещать посты в Instagram 30.04.2021

Instagram присвоил аккаунту "Проекта" статус умершего человека. Коллектив издания сталкивался с DDoS-атакой на сайт и блокировкой ролика на YouTube после расследования о женах Кадырова.
6523589 21.04.2021 Protesters hold a placard reading One for all and all for one during a rally in support of jailed Russian opposition activist Alexei Navalny in Novosibirsk, Russia. Navalny's team called for nationwide protests after reports about the politician's health deteriorating in prison. Russian authorities have stressed that the demonstrations were not authorized and warned against participating in them. Alexandr Kryazhev / Sputnik

Алексей Навальный прекратил голодовку 23.04.2021

Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", написал политик в своем Instagram.
Olga Mikhailova and Vadim Kobzev, lawyers of Russian opposition leader Alexei Navalny, speak to the media outside the IK-3 penal colony, which houses a hospital where Navalny was reportedly transferred, in Vladimir, Russia April 20, 2021. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Адвокаты Навального сообщили о его слабом состоянии 20.04.2021

Алексей Навальный не получает никакой медицинской помощи, заявили его адвокаты. Сам политик написал пост в Instagram о своем состоянии и поблагодарил всех за поддержку.

Как обходятся с Навальным и что с врачами, которые пытались к нему прорваться. DW Новости (08.04.21) 08.04.2021

Cостояние здоровья Навального, объявившего 31 марта голодовку, по информации его адвокатов, продолжает ухудшаться. В Instagram Навального накануне появилось сообщение, что его голодовку пытаются дискредитировать.
Proteste in Russland, Sankt-Petersburg. Foto: Vladimir Isotov/DW 31.01.2021

Instagram удалил 530 аккаунтов за кампанию против Навального 04.03.2021

Используя хештеги и геотеги, характерные для постов об акциях в поддержку Алексея Навального, неизвестные распространяли вводящую в заблуждение информацию, отмечают в Facebook.
FILE PHOTO: A still image taken from video footage shows Russian opposition leader Alexei Navalny, who is accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, inside a defendant dock during the announcement of a court verdict in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Simonovsky District Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Навальный написал пост в Instagram из СИЗО в Кольчугино Владимирской области 03.03.2021

Алексей Навальный находится в карантинной камере СИЗО-3 во Владимирской области. По данным ТАСС, туда его поместили перед отправкой в колонию в Покрове.
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