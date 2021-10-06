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Обвинение в том, что приоритетом Facebook является прибыль, а не безопасность и благополучие пользователей, не соответствуют действительности, заявил глава компании Марк Цукерберг.
По словам Павла Дурова, в день сбоя Facebook, Instagram и Whatsapp скорость работы Telegram в Северной и Южной Америке понизилась из-за массовой регистрации новых пользователей.
Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.
Причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, заявили в компании. По ее данным, данные пользователей соцсети не были похищены.
Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
По словам Алексея Навального, за время нахождения в колонии он получил уже 30 выговоров. Он призвал подписчиков Instagram помочь ему расшифровать "некультурное" слово, указанное в уведомлении о выговоре.
Агентство, работавшее в России, нанимало блогеров в ЕС для распространения дезинформации о вакцинах, публиковавшейся на фейковых аккаунтах. Facebook удалил 65 аккаунтов, Instagram - 243.
Как заявила спортсменка в интервью немецкому изданию Bild, она совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.
За последние полгода на профиль нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в Instagram подписались 50 млн человек. Сейчас число его подписчиков достигло 300 миллионов - больше, чем у кого-либо из людей.
Instagram присвоил аккаунту "Проекта" статус умершего человека. Коллектив издания сталкивался с DDoS-атакой на сайт и блокировкой ролика на YouTube после расследования о женах Кадырова.
Выход из голодовки займет 24 дня "и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", написал политик в своем Instagram.
Алексей Навальный не получает никакой медицинской помощи, заявили его адвокаты. Сам политик написал пост в Instagram о своем состоянии и поблагодарил всех за поддержку.
Cостояние здоровья Навального, объявившего 31 марта голодовку, по информации его адвокатов, продолжает ухудшаться. В Instagram Навального накануне появилось сообщение, что его голодовку пытаются дискредитировать.
Используя хештеги и геотеги, характерные для постов об акциях в поддержку Алексея Навального, неизвестные распространяли вводящую в заблуждение информацию, отмечают в Facebook.
Алексей Навальный находится в карантинной камере СИЗО-3 во Владимирской области. По данным ТАСС, туда его поместили перед отправкой в колонию в Покрове.
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