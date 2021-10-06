Футболист Роналду - рекордсмен по числу подписчиков в Instagram

За последние полгода на профиль нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в Instagram подписались 50 млн человек. Сейчас число его подписчиков достигло 300 миллионов - больше, чем у кого-либо из людей.