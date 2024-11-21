Почему в ФРГ столько шума из-за фото Вагенкнехт и Собчак?

Чистая случайность? Лидер немецкой пророссийской партии "Союз Сары Вагенкнехт" сфотографировалась в Берлине со "звездой" из России. А в ФРГ как раз началась избирательная кампания.

Редко когда фото в Instagram вызывало в Германии столько шума, причем не столько в соцсетях, сколько в ведущих немецких СМИ. Однако в ситуации, когда в ФРГ началась предвыборная кампания, этот сделанный в Берлине снимок стал прямо-таки политическим событием. Сразу встал вопрос: неужели это чистая случайность?

Две харизматичные "звезды" на одном снимке

На фото - две "звезды". Одна из них - немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), раньше - яркая фигура в Левой партии, а теперь - лидер созданного в начале этого года "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ). Эта новая партия стала стремительно набирать популярность, в сентябре добилась впечатляющих успехов на региональных выборах в трех восточногерманских федеральных землях и теперь готовится бороться за голоса избирателей на намеченных на 23 февраля 2025 года досрочных выборах в бундестаг.

Едва ли ни главный пункт в программе ССВ: ради установления мира и предотвращения втягивания Германии в большую войну с РФ нужно немедленно прекратить поставки оружия Украине, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией и согласиться на территориальные уступки. Эту позицию харизматичная и риторически подкованная Сара Вагенкнехт пропагандирует на бесчисленных немецких ток-шоу, куда ее часто приглашают, и на организуемых ею массовых митингах. В результате за ССВ прочно закрепился имидж пророссийской партии.

Берлин, 25 февраля 2023 года. Сара Вагенкнехт требует "Дипломатии вместо поставок оружия" на митинге, приуроченном к первой годовщине полномасштабного нападения России на Украину Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

Другая "звезда" - российская журналистка, ведущая популярного YouTube-канала, а в прошлом - кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Это дочь Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга, напоминает на своем сайте политический еженедельник Der Spiegel и поясняет: "Он считается политическим наставником Путина".

"На президентских выборах 2018 года Ксения Собчак была одним из кандидатов, выступавших против российского правителя, - пишет далее Der Spiegel, - причем другие оппозиционеры обвиняли ее в том, что она всего лишь имитировала конкурентную борьбу. В российских СМИ ее часто называют крестницей Путина. Во время своей избирательной кампании она опровергала такую связь".

Именно Ксения Собчак, посетившая в эти ноябрьские дни столицу Германии, и опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото, запечатлевшее ее рядом с Сарой Вагенкнехт. У немецких СМИ возникло подозрение, что это могла быть заранее намеченная встреча с гостьей из Москвы.

Лидер партии ССВ понятия не имеет, кто такая Собчак

Партия ССВ решительно опровергла такие предположения, назвав их "чушью". В соцсети X она описала историю возникновения фото так: "У Сары Вагенкнехт была намечена в кафе встреча с одной журналисткой. Там к ней подошла дама и попросила, как это ежедневно делают десятки совершенно незнакомых людей, разрешения сделать с ней селфи".

На что Сара Вагенкнехт, "естественно", согласилась. "А что, другие ведущие политики требуют от людей, которые хотят с ними сфотографироваться, предъявить паспорт и раскрыть свои личные данные? Вы это серьезно?", - полемически добавила пресс-служба ССВ в партийном аккаунте в соцсети X.

Это фото из аккаунта Ксении Собчак в Instagram, на котором она стоит рядом с Сарой Вагенкнехт, облетело многие немецкие СМИ Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Разговоры о запланированной встрече - это "последняя глупость", заверила пресс-служба партии и редакцию журнала Der Spiegel. Собчак, по словам пресс-секретаря, говорила по-английски без акцента, и Вагенкнехт "приняла ее за обычную туристку".

Итак, получается, что Сара Вагенкнехт, которая культивирует образ человека, хорошо знающего сегодняшнюю Россию и разбирающегося в российской политике, понятия не имеет, кто такая Ксения Собчак. Хотя, может, и просто не узнала.

Пресс-служба ССВ также сообщила, что фото было сделано в Café Einstein. Оно находится в самом центре Берлина вблизи правительственного квартала и там, действительно, немецкие политики часто встречаются друг с другом или с журналистами. Поэтому вовсе не исключено, что Собчак и Вагенкнехт совершенно случайно могли оказаться там в одно и то же время.

Фото с гостьей из Москвы навредит или поможет ССВ?

Бульварную газету Bild, которая подробно рассказала о нынешнем "деловом визите" Ксении Собчак в Берлин, насторожило другое: "Самая известная российская политическая инфлюенсерша (9,6 млн подписчиков в Instagram, в 36 раз больше, чем у Вагенкнехт) и знакомая Путина занимается обычной охотой за селфи? Сомнения по меньшей мере допустимы".

Хотя, с другой стороны, почему бы не сделать снимок с местной знаменитостью? Фоторассказу о пребывании в германской столице он явно не помешает. Этот четырехдневный визит был весьма насыщенным, констатирует газета Bild, внимательно изучившая аккаунт Ксении Собчак и обратившая внимание на то, что она побывала также в бундестаге и в его столовой. А туда просто так с улицы не зайдешь, требуется аккредитация или приглашение какого-нибудь депутата.

Что же касается самого факта приезда россиянки в Германию, то газета предположила, что журналистка из Москвы могла въехать в ФРГ по паспорту Израиля: "В 2022 году (то есть в том самом году, когда Путин напал на Украину), она получила израильское гражданство".

В октябре 2023 года заявление Сары Вагенкнехт о намерении создать вскоре собственную партию вызвало огромный интерес немецких СМИ Фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

По мнению Bild, фото с Собчак ставит Вагенкнехт, которую "вновь и вновь критикуют за близость к России", в затруднительное положение, поскольку оно опубликовано в ситуации, когда рейтинг ССВ начал быстро падать. Согласно одному из последних опросов, за эту партию готовы голосовать сейчас только 4% избирателей, а для попадания в бундестаг нужно преодолеть 5-процентный барьер.

Аналогичного мнения придерживается и столичная газета Berliner Zeitung: "Особенно из-за отношения ССВ к войне в Украине эту партию обвиняют в том, что она отстаивает российские позиции. На этом фоне критики этой партии, похоже, восприняли фото Вагенкнехт и Собчак как подтверждение своей оценки". "Вагенкнехт сфотографировалась с доверенным лицом Путина", - сообщил информационный телеканал Welt. "Глава ССВ не скрывает своей близости к России", - прокомментировал портал Politico.

Получается, что Ксения Собчак, опубликовав (вроде бы) незапланированное фото, подставила лидера ССВ, дав повод противникам этой партии вновь обвинить ее в близости к Кремлю? Впрочем, на публикацию этого снимка можно взглянуть и с другой стороны. Исследования показывают, что среди русскоязычных граждан Германии немало потенциальных избирателей левопопулистского и пророссийского ССВ. Этот электорат вполне может воспринять фото Сары Вагенкнехт рядом с "самой известной российской политической инфлюенсершей" как своего рода предвыборный рекламный плакат.