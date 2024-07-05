Кого еще российская Госдума хочет оставить без рекламы

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы на признанных "экстремистскими", "террористическими", "нежелательными", а также на заблокированных в России ресурсах в конце июня. Один из инициаторов нового закона Александр Хинштейн, ранее предложивший уже не одну репрессивную инициативу, заявил, что он "призван противодействовать экстремистской деятельности в рекламе". "Секрета не открою, если скажу, что у Facebook и Instagram и сейчас большая аудитория в России, многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta зарабатывать на рекламном российском рынке", - написал он в своем Telegram-канале. При этом "немалый доход", по его словам, запрещенная в РФ компания использует для "создания и распространения экстремистского контента" и поддержания интереса к своим площадкам.

Удар по бюджету РФ

Однако специалисты утверждают, что зарабатывает с рекламы в запрещенных соцсетях скорее само государство. "Компания Meta, которой принадлежит Instagram, не зарабатывает с рекламных интеграций", - говорит в комментарии DW Тимур Ахмедов, руководитель проектной команды "Ассоциации блогеров и агентств" (АБА), объединяющей ведущие продюсерские и креативные агентства в РФ. В то же время, отмечает он, по подсчетам агентства только с размещения рекламы в Instagram в 2023 году блогеры заплатили налогов в бюджет РФ более чем на миллиард рублей.

Ахмедов подчеркивает, что ассоциация "активно взаимодействует с депутатами Госдумы, которые принимают участие в разработке законопроекта" от лица блогеров, чтобы "смягчить" его. "Мы опасаемся, что быстрое введение законопроекта в силу навредит рынку, который и так лишь недавно пришел в норму после турбулентности. По данным АБА, объемы рекламных бюджетов в Instagram в 2024 году продемонстрируют рост на 16%", - отмечает он.

Как законопроект может сказаться на блогерах и бизнесе

"Я с блога почти ничего не зарабатываю. У меня есть основная работа. Но у меня есть куча знакомых, у которых нет другой работы, которые ничего не умеют делать, кроме как быть блогером", - рассказывает в беседе с DW лайфстайл-блогер в Instagram Элина. Блог - далеко не основной ее источник заработка, ведь параллельно она работает СММ-специалистом в крупной компании.

Офис "Яндекса" в Москве (фото из архива) Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Но предложенный законопроект может создать препятствия для ведения бизнеса не только для частных лиц, зарабатывающих в запрещенных в России соцсетях, но и для бизнеса. "Бизнесы получают деньги только в "запрещенных" по мнению нашего государства соцсетях", - объясняет Элина. В "подконтрольных" российскому государству "ВКонтакте", и "Дзене" от "Яндекса" продвигать свою продукцию тяжелее и дороже, а платежеспособной аудитории там меньше.

Можно ли будет рекламировать собственные товары и услуги?

Блогеры, опасаются и того, что новый законопроект может коснуться рекламы собственной продукции и услуг. Элина приводит пример: "Ты владелец бренда, выложил ссылку на кофту со своего собственного сайта, призвал покупать, и это уже можно подогнать [под новый законопроект], ведь ты же рекламируешь, а это делать нельзя".

С ней соглашается другая лайфстайл-блогер Кристина. Непосредственно с рекламы в запрещенной в России соцсети она, так же как Элина, зарабатывает не много. Зато с помощью профиля в Instagram она продает свои консультации по работе с соцсетями. "Если это будет распространяться только на рекламу каких-то других товаров и услуг, на мне это не сильно скажется. Но проблема в том, что они могут запретить делать рекламу и своих товаров и услуг", - делится она в разговоре с DW.

Если новая норма все же коснется "саморекламы", блогеры и бренды начнут намного активнее переходить в пока что легальные в России социальные сети, считают обе собеседницы DW. "Единственный смысл, зачем это делают, чтобы люди окончательно ушли в подконтрольные соцсети", - считает Элина. Она добавляет, что в ситуации отсутствия выбора люди устремятся в места, где рекламироваться, хотя и трудно, но все еще легально.

Чуть менее пессимистичен в своих оценках юрист Центра защиты прав СМИ Вячеслав Пупыкин. Он утверждает, что по закону реклама своих же товаров и услуг рекламой не считается. "То есть, если блогер в своём блоге продвигает свои услуги и товары, то он не оформляет это как рекламу и за нее не отчитывается. То же самое касается интернет-порталов". При этом он делает оговорку: "Если у двух ресурсов один владелец, то продвижение товаров и услуг одного ресурса на другом - будет рекламой".

Угроза для заблокированных СМИ

Серьезную опасность предложенный законопроект будет представлять не только для блогеров, но и для заблокированных в России СМИ. По новым правилам размещать рекламу станет невозможно и на их ресурсах. "Запрет на рекламу у экстремистских организаций еще можно оправдать. Если признание их таковыми можно считать обоснованным. А вот блокировка ресурсов и признание их нежелательными происходило как правило без суда и произвольно. Для этого не требовалось нарушить закон и быть подвергнутым хотя бы административной ответственности", - комментирует юрист Вячеслав Пупыкин.

Офис Роскомнадзора в Москве (фото из архива) Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance

Только за 2023 год, по данным Роскомнадзора, в рунете были заблокированы более 73 500 страниц с "фейками" о войне в Украине. Всего же служба удалила 558 200 "запрещенных" материалов за год.

Кроме того, заблокированы в РФ сайты почти всех независимых СМИ. И, если под действие принятого в конце февраля закона о запрете рекламы у "иноагентов", подпадали лишь получившие соответствующий статус блогеры и медиа, то новая норма позволит власти ограничить доступ к рекламному рынку для еще большего круга независимых ресурсов.

При этом, уточняет Вячеслав Пупыкин, в случае принятия поправок штрафовать за нарушение новых запретов будут и рекламодателя, и того, кто разместил "противоправную" рекламу на своем ресурсе. "Пока специальной статьи в КоАП для этого нет. Скорее всего будут использовать общую статью за нарушения в области рекламы и наказывать по ч. 1 ст. 14.3 КоАП". Штраф для юрлиц по ней составляет от 200 до 500 тысяч рублей.