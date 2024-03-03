Госдума РФ оставила "иностранных агентов" без рекламы

Как принятый Госдумой закон о запрете рекламы у "иноагентов" отразится на их деятельности, DW обсудила с представителями рекламного рынка РФ и политическим активистом Максимом Кацем.

Слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о необходимости лишить "иностранных агентов" всех источников доходов в России, судя по закону о запрете рекламы, одобренному российскими депутатами в третьем чтении в среду, 28 февраля, оказались пророческими. Скоро российским гражданам и компаниям будет запрещено размещать рекламу на всех информационных ресурсах "иноагентов", а также самостоятельно рекламировать такие ресурсы.

За нарушение закона для физических лиц предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч. При повторном нарушении закона в течение года - уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

Как закон о запрете рекламы отразится на доходах "иноагентов"

Многие инфлюенсеры, покинувшие Россию после начала войны в Украине, продолжали активно выпускать свой контент на разных площадках, в том числе благодаря сотрудничеству с рекламодателями из РФ. По статистике Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), российские бренды в 2023 году потратили на рекламу у "иностранных агентов" 133 млн рублей. По данным Роскомнадзора, рекламодателями в основном выступали компании, работающие в сферах дополнительного образования, визовых услуг и оформления гражданства других стран.

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон о запрете рекламы у "иноагентов" Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/picture alliance/dpa

После того как один из самых популярных в мире видеохостингов YouTube в марте 2022 года приостановил монетизацию в РФ и блогеры перестали зарабатывать на просмотрах из России, реклама и добровольные пожертвования аудитории по факту стали единственными способами заработка для лидеров мнений, которые попали в список "иностранных агентов", но продолжили свою деятельность.

Среди самых популярных "иноагентов" на площадке YouTube числятся Юрий Дудь (10,3 млн подписчиков), Илья Варламов (4,9 млн подписчиков), Алексей Пивоваров и его проект "Редакция" (4,1 млн подписчиков), Ирина Шихман (2,8 млн подписчиков), Максим Кац (2,1 млн подписчиков) и Катерина Гордеева (1,6 млн подписчиков).

Политический активист и YouTube-блогер Максим Кац в разговоре с DW заявил, что из-за нового закона его канал потеряет около 25%-30% ежемесячного дохода. "Сейчас канал станет убыточным. Дофинансировать мне его неоткуда. У меня нет каких-то там спонсоров. Поэтому сейчас будем сокращать наши операции. Выходить через день или переставать снимать дорогие ролики", - отметил он.

Источник DW в крупном российском рекламном агентстве, которое до недавних пор продолжало официально работать с "иноагентами", заявил, что теперь ситуация кардинально изменится. Более того, по его словам, из-за нового закона стало опасно сотрудничать даже с теми клиентами, которые могут потенциально оказаться в списке "иностранных агентов". "Если представить ситуацию, что мы уже отправили оплату, но она еще не пришла человеку, а его вечером в пятницу признали иностранным агентом, то мы уже просто не успеем ее отозвать и формально нарушим закон", - заявил источник в интервью DW.

Станет ли новый закон о рекламе причиной закрытия проектов "иноагентов"

По словам Каца, новый ограничительный закон больше направлен на рынок персональных медиа, блогеров, которые создали собственные каналы и сделали из них успешный бизнес. "Это каналы Дудя, Гордеевой, Шихман, Варламова, мой. Те, кого признали нежелательными организациями - "Дождь", "Медуза" - они уже давно без рекламодателей и как-то иначе наладили свое финансирование. А многие частные каналы, думаю, закроются", - отметил блогер.

Первой о приостановке работы уже в день принятия закона Госдумой сообщила журналистка Катерина Гордеева, которая получила статус "иноагента" еще в 2022 году. В Telegram-канале своего проекта "Скажи Гордеевой" Катерина написала, что ее команда продолжала работать только благодаря продаже рекламы. "Мы дорожим своей свободой и правом делать то, что считаем нужным, без оглядки на чье бы то ни было спонсорство, рекомендации и покровительство. Теперь реклама у нас - преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений. Будем искать выход. Но пока так", - заявила она.

Журналистка Ирина Шихман, которая ведет на YouTube авторский канал "А поговорить?", написала в Telegram, что в связи с принятием нового закона вынуждена ввести платную подписку.

Прокомментировал закон и урбанист Илья Варламов, который последние несколько лет помимо трэвел-контента регулярно публикует в YouTube информационные ролики о текущих событиях в России и мире: "Я думаю, вы понимаете, что оставаться в легальном поле будет просто невозможно. Многие серьезные независимые каналы и авторы смогли появиться только благодаря тому, что они научились сами себя финансировать. Некоторые из них неплохо конкурируют с огромными государственными СМИ. Многим придется закрыться. В итоге и блокировка YouTube не понадобится. Неугодные журналисты просто не смогут делать контент".

Журналист Алексей Пивоваров, который несмотря на статус "иноагента" до сих пор продолжает освещать новости непосредственно из России, написал в личном Telegram-канале, что пока не готов комментировать новый закон. "Всеми своими планами я поделюсь, когда буду готов. Это случится после утверждения закона Советом Федерации и его подписания президентом", - уточнил он.

Иностранные фонды как альтернативный источник финансирования иноагентов

Максим Кац (фото из архива) Фото: Максим Тиньков/Wikimedia

Примечательно, что вступление в силу нового закона вероятнее всего подтолкнет так называемых "иностранных агентов" к прямому финансовому сотрудничеству с зарубежными фондами и прочими организациями, что только подтвердит статус, присвоенный им российскими властями.

"Мне казалось, что наиболее правильно, когда медиа финансируется за счет рекламы и, соответственно, его финансирование привязано к вниманию аудитории. Это такая правильная схема. Поэтому мы никогда не смотрели в сторону грантодателей. Но сейчас, похоже, выбора особо нет. В вопросах работы с грантами обычно их мало интересует, сколько вас людей смотрит, зато интересует как вы качественно подали заявку и отчитались. А мы это не умеем вообще", - признал Максим Кац в беседе с DW.

По мнению блогера, всем "иноагентам" и тем, кто публично выступает против российской власти и лично Владимира Путина, теперь пора принять решение - молчать и договариваться с властями или становиться вне российского закона. "Государство делает все, чтобы это решение стоило максимально дорого. Чтобы ты терял образ жизни, доходы, возможность общаться с семьей и ездить на родину", - говорит Максим Кац.

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