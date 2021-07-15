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Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/picture alliance/dpa
Государственная дума Российской Федерации
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Нижняя палата российского парламента - Федерального собрания Российской Федерации.
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Контекст
Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?
Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?
Госдума ограничила использование иностранных слов. Карикатура DW с идеей для спикера Володина.
Общество
17.02.2023
17 февраля 2023 г.
Кто пострадает от закона об "ЛГБТ-пропаганде"
Кто пострадает от закона об "ЛГБТ-пропаганде"
Юристы указывают на расплывчатость формулировок.
Политика
24.11.2022
24 ноября 2022 г.
03:43 мин.
"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее
"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее
Госдума ужесточила действие законов об "иноагентах". Карикатура DW о последствиях работы бешеного принтера.
Политика
24.11.2022
24 ноября 2022 г.
Законопроект о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в РФ: что запрещают
Законопроект о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в РФ: что запрещают
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий полный запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".
Правосудие и закон
27.10.2022
27 октября 2022 г.
Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?
Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?
В Госдуму внесены поправки в законодательство об "иностранных агентах". Политически активным россиянам грозят штрафы.
Правовые основы государства
18.09.2022
18 сентября 2022 г.
Мундепы, призвавшие к отставке Путина: Мы готовы говорить
Мундепы, призвавшие к отставке Путина: Мы готовы говорить
Как протестуют против войны в Украине депутаты округа Петербурга, где вырос Путин, и на что они рассчитывают - у DW.
Политика
08.09.2022
8 сентября 2022 г.
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"Единая Россия" - партия ханжей с зашитым ртом
Запрет выражать свое мнение в соцсетях и показывать предметы роскоши не спасет единороссов, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Политика
28.12.2022
28 декабря 2022 г.
Илья Пономарев: Кащеева игла Путина находится в Украине
Экc-депутат Госдумы Илья Пономарев - об отношении к войне представителей российских элит и своих задачах в Украине.
Политика
29.04.2022
29 апреля 2022 г.
Почему немецкие депутаты критикуют выборы в России
Политики в ФРГ расценивают тотальный госконтроль за выборами как признак слабости Кремля.
Политика
22.09.2021
22 сентября 2021 г.
03:25 мин.
Выборы в Госдуму в Берлине: протест одних и надежды других
Не считая мелких перебранок между сторонниками и критиками Владимира Путина, голосование в Берлине прошло спокойно.
Политика
19.09.2021
19 сентября 2021 г.
Выборы в России: как прошел первый день голосования
Очереди на участках, вбросы бюллетеней - главное, чем запомнился первый день трехдневки голосования. Репортаж DW.
Политика
17.09.2021
17 сентября 2021 г.
Что нужно знать о выборах-2021 в Госдуму
Без наблюдателей от ОБСЕ, экономия на видеонаблюдении и отсев несистемных кандидатов - самое важное о думских выборах.
Политика
16.09.2021
16 сентября 2021 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Критикой бьют по генералам, а попадают по Путину
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты
05.10.2022
5 октября 2022 г.
Признание "ДНР и "ЛНР" - козырь в рукаве Путина
Иван Преображенский
Колонка
Политика
15.02.2022
15 февраля 2022 г.
На выборах в Госдуму у россиян не было выбора
Кристиан Триппе
Комментарий
Политика
20.09.2021
20 сентября 2021 г.
Подкуп избирателей - последний шанс "Единой России" и Путина
Федор Крашенинников
Колонка
Политика
23.08.2021
23 августа 2021 г.
Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального
Федор Крашенинников
Колонка
Политика
26.07.2021
26 июля 2021 г.
"Иностранцам" путь в российскую тюрьму закрыт
Иван Преображенский
Колонка
Политика
15.07.2021
15 июля 2021 г.
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