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Здание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в Москве
Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/picture alliance/dpa

Государственная дума Российской Федерации

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Нижняя палата российского парламента - Федерального собрания Российской Федерации.

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Контекст

Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Госдума ограничила использование иностранных слов. Карикатура DW с идеей для спикера Володина.
Общество17 февраля 2023 г.
external

Кто пострадает от закона об "ЛГБТ-пропаганде"

Кто пострадает от закона об "ЛГБТ-пропаганде"

Юристы указывают на расплывчатость формулировок.
Политика24 ноября 2022 г.03:43 мин.
Карикатура - мужчина с табличкой "иноагент" на шее еле держится на ногах, удерживая на спине огромные стопки бумаг "Закон об иноагентах" и "Поправки к закону".

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

Госдума ужесточила действие законов об "иноагентах". Карикатура DW о последствиях работы бешеного принтера.
Политика24 ноября 2022 г.
Зал пленарных заседаний Госдумы РФ (фото из архива)

Законопроект о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в РФ: что запрещают

Законопроект о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в РФ: что запрещают

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий полный запрет "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".
Правосудие и закон27 октября 2022 г.
У мужчины на спине прикреплен лист бумаги6 на котором написано "иностранный агент"

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

В Госдуму внесены поправки в законодательство об "иностранных агентах". Политически активным россиянам грозят штрафы.
Правовые основы государства18 сентября 2022 г.
Жители Санкт-Петербурга во время открытого заседания Совета МО "Смольнинское", 2 марта 2022 года

Мундепы, призвавшие к отставке Путина: Мы готовы говорить

Мундепы, призвавшие к отставке Путина: Мы готовы говорить

Как протестуют против войны в Украине депутаты округа Петербурга, где вырос Путин, и на что они рассчитывают - у DW.
Политика8 сентября 2022 г.
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DW рекомендует

Здание Госдумы

"Единая Россия" - партия ханжей с зашитым ртом

Запрет выражать свое мнение в соцсетях и показывать предметы роскоши не спасет единороссов, уверен Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика28 декабря 2022 г.
Участник антироссийской демонстрации проводит испачканной в красной краске рукой по фотографии Путина

Илья Пономарев: Кащеева игла Путина находится в Украине

Экc-депутат Госдумы Илья Пономарев - об отношении к войне представителей российских элит и своих задачах в Украине.
Политика29 апреля 2022 г.
external

Почему немецкие депутаты критикуют выборы в России

Политики в ФРГ расценивают тотальный госконтроль за выборами как признак слабости Кремля.
Политика22 сентября 2021 г.03:25 мин.
Очередь перед избирательным участком у посольства РФ в Берлине на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму в Берлине: протест одних и надежды других

Не считая мелких перебранок между сторонниками и критиками Владимира Путина, голосование в Берлине прошло спокойно.
Политика19 сентября 2021 г.
Женщины возле урны на одном из избирательных участков Санкт-Петербурга

Выборы в России: как прошел первый день голосования

Очереди на участках, вбросы бюллетеней - главное, чем запомнился первый день трехдневки голосования. Репортаж DW.
Политика17 сентября 2021 г.
Женщина на избирательном участке

Что нужно знать о выборах-2021 в Госдуму

Без наблюдателей от ОБСЕ, экономия на видеонаблюдении и отсев несистемных кандидатов - самое важное о думских выборах.
Политика16 сентября 2021 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Критикой бьют по генералам, а попадают по Путину

Иван Преображенский
Колонка
Конфликты5 октября 2022 г.
Иван Преображенский

Признание "ДНР и "ЛНР" - козырь в рукаве Путина

Иван Преображенский
Колонка
Политика15 февраля 2022 г.
Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и русской редакции Deutsche Welle

На выборах в Госдуму у россиян не было выбора

Кристиан Триппе
Комментарий
Политика20 сентября 2021 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Подкуп избирателей - последний шанс "Единой России" и Путина

Федор Крашенинников
Колонка
Политика23 августа 2021 г.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW

Блокировки сайтов будут не только у сторонников Навального

Федор Крашенинников
Колонка
Политика26 июля 2021 г.
Иван Преображенский

"Иностранцам" путь в российскую тюрьму закрыт

Иван Преображенский
Колонка
Политика15 июля 2021 г.