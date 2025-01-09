Бедных в РФ меньше. Но зачем тогда продуктовые карточки?

Социальную помощь в виде продуктовых карточек начали предоставлять наиболее уязвимым слоям населения в Калининградской области и на Камчатке. Официально в России не менее 12 млн человек, чьи доходы ниже границы бедности.

В канун 2025-го года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался за введение продуктовых карточек для малоимущих. Два российских региона - Калининградская область и Камчатка - уже ввели такую систему. Жителям Камчатки с доходами ниже прожиточного минимума (31 тыс. рублей) выдают социальные карты, которые гарантируют скидку на покупку рыбы. Правительство Камчатского края объяснило введение продуктовых карточек аномальным ростом цен на рыбу, хотя регион - лидер по добыче морской продукции. Причина, как объясняют местные власти, в спекулянтах, которые искусственно завышают цены на этот вид товара.

А в Калининградской области причиной, по которой местные власти запустили аналогичную систему продуктовых карточек для пенсионеров, стала высокая инфляция. Рост цен, по версии руководства области, связан с действием санкций: регион сильно зависит от импорта продукции из России. Губернатор Алексей Беспрозванных объяснил, что из-за повышения ключевой ставки по решению Центробанка, предприниматели, которые участвуют в логистической цепочке по доставке товаров, вынуждены повышать цены на свои услуги.

При этом статистика этих регионов говорит об обратном: население там богатеет. Например, на сайте Калининградской области утверждается, что с 2022 года в регионе стало на 20 тысяч бедных меньше - их доход превысил прожиточный минимум (14,8 тыс. руб.). Аналогичная положительная тенденция есть и в Камчатском крае. В масштабах всей страны за тот же период выше уровня бедности поднялись, как минимум, 3 млн человек. Впрочем, исследователи проекта "Если быть точным" указывают на то, что Росстат к 2022 году изменил методику подсчета, поэтому их статистика по малоимущим не отражает реальное положение дел в стране.

Государство оставило пенсионеров за скобками в соцпомощи

Такая "эквилибристика" со статистикой помогает российским чиновникам стремиться к цели - сократить к концу 2030 года уровень бедности до 6,5% (во II квартале прошлого года - 8,5%), объясняет экономист Наталья Зубаревич. Кроме того, в России установлена одна из самых низких границ бедности в мире - средний прожиточный минимум на душу населения в 2024 году составлял 15,4 тыс. рублей в месяц. Если у гражданина доход незначительно выше этого показателя, то он перестает считаться бедным, отмечает эксперт: "Понятно, что продуктовая корзина подорожала сильнее, чем зафиксировано в усредненном уровне инфляции".

С другой стороны, по мнению Зубаревич, душевые доходы населения в России действительно значительно выросли за последние три года, в том числе из-за "гонки зарплат" в стране. Кроме того, добавляет эксперт, российские власти целенаправленно с 2018 года увеличивают финансирование программ по поддержке семей с детьми. В 2025 году из федерального бюджета должны потратить на выплату социальных пособий 1,4 триллиона рублей. Государство сделало ставку на молодое поколение, отмечает Зубаревич.

При этом значительная часть пенсионеров выпала из числа "бедных", потому что государство доплачивает им до прожиточного минимума, но прожить на эти деньги очень сложно. Эксперт считает систему продуктовых карточек эффективным инструментом, который используется и в других странах, например, в США (система SNAP). Но она сомневается, что подобную практику распространят по всей России из-за сложностей в администрировании.

Система продуктовых карточек вредна в условиях рыночной экономики

Обсуждение создания системы продуктовых карточек по всей России пока в Госдуме завершилось ничем. Там лишь отметили, что подобная практика могла бы поддержать российских производителей - социальные продукты можно покупать исключительно на внутреннем рынке. Российские власти вряд ли решатся ввести продуктовые карточки на федеральном уровне, так как рискуют развалить "потребительскую витрину", считает экономист Игорь Липсиц.

Такая практика, обращает внимание он, идет вразрез с законами рыночной экономики: "С одной стороны, карточная система увеличивает спрос, что может помочь ритейлерам, но с другой - цены будут регулироваться, ритейлеры будут вынуждены работать с убытками и приблизятся к банкротному состоянию", - сказал он. Часть из них, предположил экономист, будет искать способы не продавать товары по социальным ценам: "Будут говорить, что с утра было, а сейчас уже все раскупили".

Человек считает рубли Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Он подчеркнул, что государственное вмешательство в ценообразование уже привело к значительному сокращению наценок в ритейле: "В результате ритейлеры работают с большими убытками и могут начать банкротиться". Экономист подчеркнул, что растущая в России инфляция активно снижает реальные доходы россиян. "Инфляция съедает все, и реальные доходы продолжают падать, что ведет к бедности", - пояснил он.

Малоимущие залезают в долги и кредиты

"Цены очень подскочили", - рассказывает Елена (имя изменено), одна из волонтеров организации "Точка помощи" в Воронеже, которая собирает пожертвования для малоимущих. Она говорит, что на себе ощущает резкий рост цен в регионе (Воронежская область - один из лидеров по уровню инфляции в России, там выше 10% в 2024 году), ей приходится урезать собственный бюджет, чтобы продолжать помогать одиноким старикам: "Я понимаю, что этим одиноким пенсионерам еще сложнее".

Елена считает, что продуктовые карты могли бы оказаться для них спасительными, но замечает, что далеко не все попадают в категорию бедных. В качестве примера Елена приводит знакомую семью, доход которой формально выше прожиточного минимума: "Знакомая работает на трех работах. Но они практически все свои деньги тратят на примитивное питание и аренду квартиры".

Пожилая женщина продает вещи у метро в Петербурге (октябрь 2022 года) Фото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

В похожей ситуации и 30-летняя Мария из Петербурга, которая с юного возраста передвигается на инвалидной коляске. Она получает от государства пенсию и пособие по инвалидности (около 40 тыс. руб.), которые подняли в прошлом году на 2 тыс. рублей. Девушка говорит, что ее бюджета еле хватает, чтобы сводить концы с концами. "Недавно у меня была четвертая операции на ноги. Мне пришлось взять новый кредит, чтобы покрыть затраты на лекарства, социальное такси и курсы веб-дизайнера", - говорит она. Мария выросла в детском доме, поэтому у нее нет родственников, которые могли бы помочь финансово, а из-за инвалидности ей сложно устроиться на работу.

"Уровень жизни малоимущих не изменился - он остался на дне"

Глава благотворительной организации в одном из городов на юге России, который пожелал остаться анонимным, считает, что "обнищание" в России происходит давно, хотя нуждающихся стало меньше по сравнению с 1990-ми. Но, по его словам, ситуация возвращается: в регионе бедные "с преимуществами" спасаются за счет собственного огорода. В его регионе ситуация оказалась "парадоксальной", говорит благотворитель, так как за три года войны России против Украины очередь из подопечных кардинально не увеличилась. "Реальные изменения к худшему произошли, скорее, у людей со средним достатком, - говорит он. - А уровень жизни малоимущих не изменился - он остался на дне".

Несколько благотворительных фондов, в том числе в Воронеже и Калининградской области, проигнорировали просьбу DW об интервью. Многие из этих организаций функционируют на президентские гранты, пояснил собеседник DW. "Есть фонды, которым, к сожалению, пришлось прекратить свою работу (из-за несогласия с действиями нынешней власти РФ. - Ред.). Это очень сильно ударило по множеству нуждающихся в помощи людей", - объяснил он.