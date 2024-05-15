Новое правительство России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава кабинета министров и директоров федеральных служб. Михаил Мишустин остался премьер-министром. Из 15 утвержденных ранее Государственной думой членов нового правительства 10 занимали аналогичные посты и в старом: Антон Силуанов, Максим Решетников, Ирек Файзулин, Максут Шадаев, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Антон Котяков, Александр Козлов и Алексей Чекунков.

Пятеро - новые назначенцы: Сергей Цивилев, Роман Старовойт, Антон Алиханов, Михаил Дегтярев и Оксана Лут.

Министром обороны назначен экономист Андрей Белоусов, до этого - первый заместитель Мишустина в предыдущем правительстве. Бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совбеза РФ, а Николая Патрушева освободил от этой должности и сделал своим советником по вопросам кораблестроения.