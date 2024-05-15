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Новое правительство России

15 мая 2024 г.

Владимир Путин завершил формирование нового правительства РФ. Главная сенсация - отставка Сергея Шойгу и назначение министром обороны экономиста Андрея Белоусова. Досье DW.

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Сергей Шойгу и Владимир Путин во время парада по случаю Дня победы.
Сергей Шойгу больше не министр обороны РФФото: Mikhail Klimentye/REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового состава кабинета министров и директоров федеральных служб. Михаил Мишустин остался премьер-министром. Из 15 утвержденных ранее Государственной думой членов нового правительства 10 занимали аналогичные посты и в старом: Антон Силуанов, Максим Решетников, Ирек Файзулин, Максут Шадаев, Михаил Мурашко, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Антон Котяков, Александр Козлов и Алексей Чекунков.

Пятеро - новые назначенцы: Сергей Цивилев, Роман Старовойт, Антон Алиханов, Михаил Дегтярев и Оксана Лут.

Министром обороны назначен экономист Андрей Белоусов, до этого - первый заместитель Мишустина в предыдущем правительстве. Бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу Путин назначил на пост секретаря Совбеза РФ, а Николая Патрушева освободил от этой должности и сделал своим советником по вопросам кораблестроения. 

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