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Экономист во главе армии РФ | Иноземцев, Ланге, Стратиевский

Елена Барышева
17 мая 2024 г.

В правительстве России перестановки. Путин уволил двух своих влиятельных друзей: Шойгу и Патрушева. Теперь министерство обороны РФ возглавляет экономист Белоусов. Чего Путин хочет добиться реорганизацией военного руководства? Как скажутся эти перемены на жизни простых россиян? Перейдет ли экономика РФ полностью на военные рельсы? И что это означает для Запада и для Украины?

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Гости в студии:
🔵 Владислав Иноземцев, экономист
🔵 Нико Ланге, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности
🔵 Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы

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