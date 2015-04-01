Экономист во главе армии РФ | Иноземцев, Ланге, Стратиевский

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Гости в студии:
🔵 Владислав Иноземцев, экономист
🔵 Нико Ланге, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности
🔵 Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы
Гости в студии:
🔵 Владислав Иноземцев, экономист
🔵 Нико Ланге, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности
🔵 Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.