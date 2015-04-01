Экономист во главе армии РФ | Иноземцев, Ланге, Стратиевский

17.05.2024 17 мая 2024 г.

В правительстве России перестановки. Путин уволил двух своих влиятельных друзей: Шойгу и Патрушева. Теперь министерство обороны РФ возглавляет экономист Белоусов. Чего Путин хочет добиться реорганизацией военного руководства? Как скажутся эти перемены на жизни простых россиян? Перейдет ли экономика РФ полностью на военные рельсы? И что это означает для Запада и для Украины?