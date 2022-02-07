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Последние публикации DW о проблемах экономики и бизнеса в Германии, Европе, мире.
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Контекст
ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет
ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет
Экоактивисты вынужденно согласились с решением правительства Германии, но с одним условием.
Экономика и бизнес
12 ч. назад
12 ч. назад
Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ
Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ
Благодаря новому интерконнектору страны ЕС и Украина смогут получать норвежский газ и СПГ по коридору Север-Юг.
Экономика и бизнес
23 ч. назад
23 ч. назад
Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?
Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?
Насколько вырос ВВП Германии: на 0,1% или на 1,8%? А кризис будет? И когда? DW проанализировала статистику и прогнозы.
Экономика и бизнес
26.08.2022
26 августа 2022 г.
Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда
Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда
Новая глава в железнодорожной истории: сеть пригородных пассажирских маршрутов будут обслуживать 14 поездов на H2.
Экономика и бизнес
24.08.2022
24 августа 2022 г.
Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа
Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа
Газохранилища Германии досрочно заполнены более чем на 80%. И все же газ подорожал на 1000%. Когда пузырь лопнет?
Экономика и бизнес
23.08.2022
23 августа 2022 г.
Немецкий бизнес делает в Китае те же ошибки, что и в России
Немецкий бизнес делает в Китае те же ошибки, что и в России
Вместо того, чтобы снижать зависимость от КНР, фирмы из ФРГ ее только усиливают. IW требует вмешательства государства.
Экономика и бизнес
23.08.2022
23 августа 2022 г.
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DW рекомендует
Параллельный импорт в РФ помогает сгладить санкции Запада?
Параллельный импорт западных товаров в РФ в 2022 году составит 4% от общего объема импорта годом ранее.
Экономика и бизнес
23.08.2022
23 августа 2022 г.
В Беларусь хлынул поток россиян. Что их привлекает?
В Беларуси - туристический бум. Львиная доля приезжих - россияне. Едут за банковскими картами, шопингом и на отдых.
Политика
22.08.2022
22 августа 2022 г.
Промежуточная победа ЕС: "Северный поток" вновь заработал
Путин продолжит шантаж европейцев, но им надо выиграть время для заполнения газохранилищ, считает Андрей Гурков.
Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
21.07.2022
21 июля 2022 г.
Как осужденных в Беларуси "воспитывают" трудом
В Беларуси все заключенные обязаны работать. Правозащитники называют это "рабским трудом". DW выясняла, почему.
Права человека
09.06.2022
9 июня 2022 г.
Китай и Германия. Кто от кого больше зависит?
Отношения ФРГ и КНР базируются на экономике. Но не замечать нарушение прав человека в Китае Берлин не может.
Политика
05.06.2022
5 июня 2022 г.
Вся Германия - за 9 евро в месяц
Все лето в Германии будет действовать специальный тариф: проездной на месяц за 9 евро.
Общество
03.06.2022
3 июня 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Всю Германию мобилизуют на экономию газа
Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
23.06.2022
23 июня 2022 г.
Война за зерно
Райнер Херман
Гостевой комментарий
Конфликты
07.06.2022
7 июня 2022 г.
Собянин ударит электрическим "Москвичом" по "Тесле"
Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
16.05.2022
16 мая 2022 г.
Вот и началась большая битва из-за газа
Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
27.04.2022
27 апреля 2022 г.
Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина
Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
30.03.2022
30 марта 2022 г.
С лоббистов "СП-2" Россия требует ныне тест на ВИЧ и сифилис
Андрей Гурков
Колонка
Политика
07.02.2022
7 февраля 2022 г.
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