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Экономика и бизнес

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Последние публикации DW о проблемах экономики и бизнеса в Германии, Европе, мире.

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Контекст

Угольная электростанция Heyden 4 компании Uniper

ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

ФРГ сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

Экоактивисты вынужденно согласились с решением правительства Германии, но с одним условием.
Экономика и бизнес
12 ч. назад
26.08.2022 премьеры Польши и Словакии Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер дали старт газопроводу-интерконнектору

Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Как газопровод Польша - Словакия снизит зависимость от РФ

Благодаря новому интерконнектору страны ЕС и Украина смогут получать норвежский газ и СПГ по коридору Север-Юг.
Экономика и бизнес
23 ч. назад
Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Насколько вырос ВВП Германии: на 0,1% или на 1,8%? А кризис будет? И когда? DW проанализировала статистику и прогнозы.
Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
"Мировая водородная премьера" гласит надпись на вышедшем на линию поезде Alstom Coradia iLint

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Новая глава в железнодорожной истории: сеть пригородных пассажирских маршрутов будут обслуживать 14 поездов на H2.
Экономика и бизнес
24 августа 2022 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на цены на газ с Винни Пухом и Пятачком

Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа

Чем быстрее ФРГ заполнит ПХГ, тем выше шанс сбить цену газа

Газохранилища Германии досрочно заполнены более чем на 80%. И все же газ подорожал на 1000%. Когда пузырь лопнет?
Экономика и бизнес
23 августа 2022 г.
Значки с флагами ФРГ и КНР

Немецкий бизнес делает в Китае те же ошибки, что и в России

Немецкий бизнес делает в Китае те же ошибки, что и в России

Вместо того, чтобы снижать зависимость от КНР, фирмы из ФРГ ее только усиливают. IW требует вмешательства государства.
Экономика и бизнес
23 августа 2022 г.
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DW рекомендует

Закрытый магазин Mango в торговом центре в Москве

Параллельный импорт в РФ помогает сгладить санкции Запада?

Параллельный импорт западных товаров в РФ в 2022 году составит 4% от общего объема импорта годом ранее.
Экономика и бизнес
23 августа 2022 г.
Поезд "Ласточка" на вокзале в Бресте

В Беларусь хлынул поток россиян. Что их привлекает?

В Беларуси - туристический бум. Львиная доля приезжих - россияне. Едут за банковскими картами, шопингом и на отдых.
Политика
22 августа 2022 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на российские газопроводы в виде дракона

Промежуточная победа ЕС: "Северный поток" вновь заработал

Путин продолжит шантаж европейцев, но им надо выиграть время для заполнения газохранилищ, считает Андрей Гурков.
Андрей Гурков
Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
21 июля 2022 г.
В местах лишения свободы. Снимок носит иллюстративный характер

Как осужденных в Беларуси "воспитывают" трудом

В Беларуси все заключенные обязаны работать. Правозащитники называют это "рабским трудом". DW выясняла, почему.
Права человека
9 июня 2022 г.
Китайцы держат в руках солнечную батарею

Китай и Германия. Кто от кого больше зависит?

Отношения ФРГ и КНР базируются на экономике. Но не замечать нарушение прав человека в Китае Берлин не может.
Политика
5 июня 2022 г.
Проездной за 9 евро

Вся Германия - за 9 евро в месяц

Все лето в Германии будет действовать специальный тариф: проездной на месяц за 9 евро.
Общество
3 июня 2022 г.
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Мнения

Андрей Гурков

Всю Германию мобилизуют на экономию газа

Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
23 июня 2022 г.
Райнер Херман

Война за зерно

Райнер Херман
Гостевой комментарий
Конфликты
7 июня 2022 г.
Андрей Гурков

Собянин ударит электрическим "Москвичом" по "Тесле"

Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
16 мая 2022 г.
Андрей Гурков

Вот и началась большая битва из-за газа

Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
27 апреля 2022 г.
Андрей Гурков

Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина

Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
30 марта 2022 г.
Андрей Гурков

С лоббистов "СП-2" Россия требует ныне тест на ВИЧ и сифилис

Андрей Гурков
Колонка
Политика
7 февраля 2022 г.