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Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS
Сергей Шойгу
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Министр обороны Российской Федерации, генерал армии.
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Новости
18 ч. назад
18 ч. назад
Фото "подготовки Украиной грязной бомбы" оказалось фейком РФ
23 ч. назад
23 ч. назад
РФ отработала задачи нанесения массированного ядерного удара
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Контекст
"Грязная бомба" Шойгу. План Маршалла для Украины.
"Грязная бомба" Шойгу. План Маршалла для Украины.
Что означают заявления Шойгу о "грязной бомбе"? План Маршалла для Украины. Какой будет Россия без Путина?
Конфликты
24.10.2022
24 октября 2022 г.
58:42 мин.
242-й день войны в Украине: Шойгу обзванивает коллег из НАТО
242-й день войны в Украине: Шойгу обзванивает коллег из НАТО
Сергей Шойгу предупреждает министров обороны 4 стран НАТО об угрозе "грязной бомбы", не приводя доказательств.
Конфликты
23.10.2022
23 октября 2022 г.
Битва за Мариуполь: что задумал Путин?
Битва за Мариуполь: что задумал Путин?
А также в выпуске: интервью с политологом из США Ниной Хрущевой, правнучкой Никиты Хрущева (21.04.2022)
Политика
21.04.2022
21 апреля 2022 г.
57:14 мин.
Новогодняя сказка о царе Воване – "Заповедник", выпуск 198
Новогодняя сказка о царе Воване – "Заповедник", выпуск 198
Владимир Путин заполняет белые страницы истории России. Смотрите в 198-м выпуске "Заповедника"!
Политика
26.12.2021
26 декабря 2021 г.
11:38 мин.
С чем США "химичат" в Украине, или При чем тут вакцинация
С чем США "химичат" в Украине, или При чем тут вакцинация
Шойгу обвинил США в отправке на восток Украины "химических компонентов". Что это за вещества, догадался Сергей Елкин.
Политика
22.12.2021
22 декабря 2021 г.
Локдаун до седьмого – "Заповедник", выпуск 190
Локдаун до седьмого – "Заповедник", выпуск 190
Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
31.10.2021
31 октября 2021 г.
13:17 мин.
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Мнения
Кремлевские танцы вокруг "грязной бомбы" для Украины
Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты
26.10.2022
26 октября 2022 г.
Войны нет, а военное положение есть. Парадокс?
Иван Преображенский
Колонка
Политика
20.10.2022
20 октября 2022 г.
Критикой бьют по генералам, а попадают по Путину
Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты
05.10.2022
5 октября 2022 г.
Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО
Константин Эггерт
Колонка
Политика
24.06.2021
24 июня 2021 г.
Таежные каникулы в стиле мачо, или Что делал Путин в Тыве
Иван Преображенский
Колонка
Политика
22.03.2021
22 марта 2021 г.
В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
15.11.2019
15 ноября 2019 г.
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