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Сергей Шойгу, министр обороны РФ, генерал армии
Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Сергей Шойгу

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Министр обороны Российской Федерации, генерал армии.

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Новости

18 ч. назад

Фото "подготовки Украиной грязной бомбы" оказалось фейком РФ

23 ч. назад

РФ отработала задачи нанесения массированного ядерного удара

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Контекст

Ведущие подкаста Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

"Грязная бомба" Шойгу. План Маршалла для Украины.

"Грязная бомба" Шойгу. План Маршалла для Украины.

Что означают заявления Шойгу о "грязной бомбе"? План Маршалла для Украины. Какой будет Россия без Путина?
Конфликты24 октября 2022 г.58:42 мин.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу

242-й день войны в Украине: Шойгу обзванивает коллег из НАТО

242-й день войны в Украине: Шойгу обзванивает коллег из НАТО

Сергей Шойгу предупреждает министров обороны 4 стран НАТО об угрозе "грязной бомбы", не приводя доказательств.
Конфликты23 октября 2022 г.
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Битва за Мариуполь: что задумал Путин?

Битва за Мариуполь: что задумал Путин?

А также в выпуске: интервью с политологом из США Ниной Хрущевой, правнучкой Никиты Хрущева (21.04.2022)
Политика21 апреля 2022 г.57:14 мин.
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Новогодняя сказка о царе Воване – "Заповедник", выпуск 198

Новогодняя сказка о царе Воване – "Заповедник", выпуск 198

Владимир Путин заполняет белые страницы истории России. Смотрите в 198-м выпуске "Заповедника"!
Политика26 декабря 2021 г.11:38 мин.
Карикатура Сергея Елкина о заявлениях министра обороны РФ. Сергей Шойгу говорит: "Американцы подвозят к нашим границам химические компоненты своих вакцин".

С чем США "химичат" в Украине, или При чем тут вакцинация

С чем США "химичат" в Украине, или При чем тут вакцинация

Шойгу обвинил США в отправке на восток Украины "химических компонентов". Что это за вещества, догадался Сергей Елкин.
Политика22 декабря 2021 г.
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Локдаун до седьмого – "Заповедник", выпуск 190

Локдаун до седьмого – "Заповедник", выпуск 190

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
31 октября 2021 г.13:17 мин.
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Мнения

Иван Преображенский

Кремлевские танцы вокруг "грязной бомбы" для Украины

Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты26 октября 2022 г.
Иван Преображенский

Войны нет, а военное положение есть. Парадокс?

Иван Преображенский
Колонка
Политика20 октября 2022 г.
Иван Преображенский

Критикой бьют по генералам, а попадают по Путину

Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты5 октября 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин и Шойгу превращают Черное море в любимое озеро НАТО

Константин Эггерт
Колонка
Политика24 июня 2021 г.
Иван Преображенский

Таежные каникулы в стиле мачо, или Что делал Путин в Тыве

Иван Преображенский
Колонка
Политика22 марта 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю

Константин Эггерт
Комментарий
Политика15 ноября 2019 г.