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Мятеж Пригожина - конец эпохи Шойгу?

Роман Гончаренко
25 мин. назад

Мятеж ЧВК "Вагнер" завершился, но главный вопрос - судьба министра обороны РФ Сергея Шойгу - без ответа. Что означает молчание президента Путина о Шойгу, и как это повлияет на войну России против Украины?

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Сергей Шойгу и Владимир Путин, 2021 год
Сергей Шойгу и Владимир Путин, 2021 годФото: Evgeniy Paulin/AP/picture alliance

Сергей Шойгу снова на телеэкранах. Во время направленного против него лично вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина - и еще спустя сутки после его окончания - министр обороны РФ не появлялся на публике. Кадры с ним российские СМИ показали лишь в понедельник, 26 июня, утром - якобы в зоне боевых действий в Украине и вечером - на встрече силовиков с президентом Владимиром Путиным. Комментариев о мятеже от Шойгу не прозвучало.

Эксперт: обвинения Пригожина относятся и к Путину

"Это его инстинкт", - сказал в беседе с DW профессор Брайан Тейлор, эксперт по России в Сиракузском университете, штат Нью-Йорк, США. "Когда он был министром по чрезвычайным ситуациям, ему очень нравилось появляться на месте катастрофы и говорить, что он здесь главный. И так зарабатывать очки, - считает Тейлор. - Когда речь идет о катастрофе, за которую он несет ответственность, он действительно не хочет показываться на публике, он работает за кулисами с Путиным и другими, чтобы попытаться укрепить свое положение".

Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Конфликт между Пригожиным и руководством Минобороны РФ развивался несколько месяцев. Изначально основатель ЧВК "Вагнер" обвинял Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в нехватке боеприпасов в боях за Бахмут. Пресс-служба МО это отвергала, лично Шойгу в перепалку не вступал. Пригожин все больше критиковал не только то, как и ценой каких потерь ведется война, но и ее обоснование. Тейлор считает, что хотя обвинения в адрес Шойгу и Герасимова "в какой-то степени верны, война для России идет очень плохо", но многие из обвинений Пригожина"касаются Владимира Путина", который начал войну под выдуманным предлогом.

Почему Путин не может быстро уволить Шойгу

У президента РФ два варианта - уволить Шойгу или оставить его в должности. Тейлор отмечает, что многое из того, что "Шойгу рассказывал Путину о новой армии оказалось неправдой, и было бы логично, если бы Шойгу ушел", но это было очевидно еще год назад - сразу после вторжения. Эксперт напоминает, что Шойгу - гражданский министр обороны, за провалы на разных уровнях отвечают военные, а сам президент - за "стратегическую ошибку" и несоответствие заявленных целей - смены власти в Украине, занятие большой территории - и доступных для этого средств.  

Могилы наемников ЧВК "Вагнер", Краснодарский край, январь 2023
Могилы наемников ЧВК "Вагнер", Краснодарский край, январь 2023Фото: REUTERS

Быстро уволить главу Минобороны президент России не может, это было бы признаком слабости, уверены опрошенные DW эксперты. "Если Путин развернется и уволит Шойгу, это будет выглядеть так, будто он уступает тому, кого обвинил в предательстве, и кто возглавил вооруженный мятеж против российского государства", - говорит Брайан Тейлор. С ним согласен Фабиан Буркхардт (Fabian Burkrardt), специалист по России из университета в Регенсбурге. "Даже если уже понятно, что непопулярность (Шойгу) на чрезвычайно высоком уровне, в том числе в армии, возможно, есть хорошие аргументы в пользу того, чтобы подождать и, возможно, через какое-то время принять решение об отставке", - говорит Буркхардт.  

Путин не любит отправлять в отставку тех, кого считает своими, отмечают эксперты. Шойгу - особый случай, на что указывает его биография.  

Шойгу больше, чем министр

68-летний Сергей Шойгу - выходец из обеспеченной среды советской партийной номенклатуры. Его отец был секретарем Тувинского обкома КПСС. Получив образование по специальности инженер-строитель, Шойгу сделал быструю карьеру и уже в юном возрасте руководил крупными стройками, в том числе заводов. В последние годы СССР он переехал в Москву, где основал и возглавил спасательную службу, позднее преобразованную в МЧС. Шойгу руководил им почти 20 лет. В конце 1990-х Шойгу считался самым популярным российским министром, и на этом фоне повел на выборы в Госдуму новую тогда прокремлевскую партию "Единство", предшественницу нынешней "Единой России". Он вернулся к этому на выборах в 2021 году, возглавив партийный список как министр обороны. 

В 2012 году, сразу после возвращения Путина из премьерского в президентское кресло, Шойгу стал губернатором Московской области, но уже через несколько месяцев был назначен министром обороны и начал реформы. Вскоре после его прихода российская армия, среди прочего, вернулась к советской практике внезапных проверок боеготовности.

Вряд ли Шойгу преемник Путина 

Весной и осенью 2021 года, незадолго до того, как Россия дважды начинала стягивать войска к границам Украины, президент и министр обороны уединялись в тайге. Фотосессии во время этих поездок демонстрировали особые отношения Путина с Шойгу. На этом фоне некоторые называли его возможным преемником Путина.

Шойгу и Путин в Туве, март 2021
Шойгу и Путин в Туве, март 2021Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin/ZUMA Wire/imago images

Брайан Тейлор полагает, что это маловероятно, и отмечает, что "вся логика путинской, очень персонализированной системы, не предполагает альтернативы, преемника". Он называет две причины, почему не верит в эту версию. Шойгу - почти ровесник Путина, а на смену президенту должен прийти кто-то из более молодого поколения, считает Тейлор. Кроме того, "потенциал Шойгу как президента России ограничен еще и тем, что он не этнический русский. В этом смысле Шойгу был очень безопасным министром обороны, доверенным лицом Путина, уважаемым и популярным".  

Одна деталь из биографии главы МО РФ добавляет эмоциональный штрих в его конфликт с Пригожиным. В начале 1980-х Шойгу был начальником стройтреста в Сибири, где, по его словам, под его командованием было более 10 тысяч заключенных. 40 лет спустя ЧВК "Вагнер", в составе которой немало бывших заключенных, включая самого Евгения Пригожина, пошла на вооруженный мятеж, чтобы убрать его с должности.

Как ситуация вокруг Шойгу повлияет на войну в Украине 

Что дальше? Перед Путиным сложный выбор, считает Тейлор. Убрать Шойгу будет проявлением слабости, а оставить - может означать, что недовольство в армии руководством Минобороны будет накапливаться. Тейлор говорит, что не удивится, если президент сменит Шойгу через несколько недель, но не станет унижать, а найдет для него почетную должность, например, сенатора.

В любом случае, от последствий мятежа "может выиграть Украина", считает эксперт. Ответ российской армии на украинское контрнаступление может быть менее организованным, а мораль - ослаблена. Но, в целом, отмечает Тейлор, бои не остановились и во время мятежа, поэтому ожидать обвала фронта с российской стороны не стоит.   

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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