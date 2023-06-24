  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

32 мин. назад

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь на 24 июня поднял мятеж против Минобороны РФ. Его наемники взяли под контроль объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Все подробности - в досье DW.

https://p.dw.com/p/4T148
Наемник из ЧВК "Вагнер" в центре Ростова-на-Дону
Фото: AFP via Getty Images

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь на 24 июня поднял вооруженный мятеж против министерства обороны России. После того, как его наемники вступили в войну против Украины, Пригожин не раз в резкой форме публично критиковал главу Минобороны РФ и российский генералитет, обвиняя их в недостаточной поддержке, некомпетентности и коррупции.

Утром 24 июня "вагнеровцы" заявили, что взяли под свой контроль объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Режим контртеррористической операции был объявлен в Москве. Президент РФ Владимир Путин назвал предательством действия ЧВК "Вагнер". ФСБ возбудила уголовное дело в отношении ее основателя Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. Сложить оружие он отказался.

 

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Боевая техника боевиков ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону 24 июня 2023 года

Мятеж "Вагнера": Запад пристально следит за событиями в РФ

Зарубежные страны сдержанно реагируют на военный мятеж в РФ, отмечая, что внимательно отслеживают развитие ситуации.
Конфликты2 ч. назад
Военная техника ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Зеленский прокомментировал мятеж Пригожина

Россия продолжает вторжение в Украину. В ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями 24 июня.
Конфликты45 мин. назад
Евгений Пригожин (справа) и боевики ЧВК "Вагнер", фото из архива

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по лагерям ЧВК "Вагнер". ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России.
Конфликты15 ч. назад
Евгений Пригожин

Бунт ЧВК "Вагнер": ФСБ возбудила уголовное дело

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Путина. DW следит за событиями 23 июня.
Конфликты15 ч. назад
Боевики ЧВК "Вагнера" в Ростове-на-Дону

Мятеж ЧВК "Вагнер". Пригожин грозит походом на Москву

Пригожин устроил мятеж, потребовал выдать начальника Генштаба, министра обороны РФ и пригрозил походом на Москву.
Конфликты6 ч. назад
external

Пригожин обвинил Шойгу во вранье Путину

Также в выпуске: Визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан и Кыргызстан. DW Новости (23.06.2023)
18 ч. назад27:41 мин.
Евгений Пригожин

Пригожин заявил, что Украина не собиралась напасть на РФ

Администрация президента РФ участвует в "распиливании" Донбасса, утверждает глава ЧВК "Вагнер".
Конфликты23 ч. назад
Российские солдаты на плацу

Помимо "Вагнера": какие еще ЧВК из России воюют в Украине

Что известно о "ЧВК", якобы собранных бизнесменами и госкомпаниями из России - в материале DW.
Конфликты22 июня 2023 г.
external

Пригожин ослушался Путина: что дальше?

Также в выпуске: Германия представила первую в истории стратегию нацбезопасности.
Политика14 июня 2023 г.32:18 мин.
Евгений Пригожин объявляет о выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута, фото 25 мая 2023 года

"Путин его терпит". Эксперты о войне Пригожина на публике

Евгений Пригожин атакует Шойгу и Герасимова. Насколько это вредит Путину? Эксперты о поведении владельца ЧВК "Вагнер".
Конфликты27 мая 2023 г.
external

Пригожин - угроза для Путина?

Также в выпуске: В бундестаге ФРГ обсуждают возможность объявить ЧВК "Вагнер" "террористами". DW Новости (25.05.2023)
Политика25 мая 2023 г.35:13 мин.
Военнослужащий регулярной российской армии в Сирии, символическое фото из архива

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно

Наемники из ЧВК Вагнера воевали в Донбассе, Сирии, Ливии и других странах. DW собрала сведения об этом формировании.
Политика29 июля 2020 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военная техника на улицах Ростова-на-Дону

У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Конфликты9 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Запорожская АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Конфликты17 ч. назад
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе визита в Казахстан, июнь 2023 года

ФРГ помогает Центральной Азии с водой и ждет водород

ФРГ помогает Центральной Азии с водой и ждет водород

Экономика и бизнес22 ч. назад
Подлодка "Титан" погружается в толщу воды

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

Общество19 ч. назад
Elliot Page

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Культура20 ч. назад
Нацистский орел с германского крейсера "Адмирал граф Шпее"

Орел со свастикой не станет голубем мира

Орел со свастикой не станет голубем мира

История23 ч. назад
Практикантка из Уганды в немецкой кондитерской

Берлин зовет на работу в Германию. Но не всех

Берлин зовет на работу в Германию. Но не всех

Миграция24 ч. назад
На главную страницу