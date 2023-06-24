Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь на 24 июня поднял мятеж против Минобороны РФ. Его наемники взяли под контроль объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Все подробности - в досье DW.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь на 24 июня поднял вооруженный мятеж против министерства обороны России. После того, как его наемники вступили в войну против Украины, Пригожин не раз в резкой форме публично критиковал главу Минобороны РФ и российский генералитет, обвиняя их в недостаточной поддержке, некомпетентности и коррупции.

Утром 24 июня "вагнеровцы" заявили, что взяли под свой контроль объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Режим контртеррористической операции был объявлен в Москве. Президент РФ Владимир Путин назвал предательством действия ЧВК "Вагнер". ФСБ возбудила уголовное дело в отношении ее основателя Евгения Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа. Сложить оружие он отказался.