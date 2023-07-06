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Лукашенко: "Вагнер" могут использовать для обороны Беларуси

Екатерина Венкина
7 мин. назад

По версии правителя Беларуси, Евгений Пригожин - в Санкт-Петербурге, Лукашенко не верит в возможность его убийства в ближайшее время.

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

В случае размещения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в Беларуси она может быть задействована для обороны страны. Об этом заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко. Его слова в четверг, 6 июля, привело агентство БелТА.

"Будут они в Беларуси или не будут, в каком количестве - в ближайшее время мы разберемся… Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением", - заявил Лукашенко.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов", - добавил Лукашенко, подчеркнув, что если это произойдет, то "под определенные условия".

"Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении", - отметил белорусский правитель.

Лукашенко: Пригожин находится в Санкт-Петербурге

В то же время Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси не может повториться ситуация с мятежом: "Не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства".

Лукашенко уверяет, что разговаривал с Евгением Пригожиным 5 июля по телефону и обсуждал с ним дальнейшие действия ЧВК. По версии белорусского лидера, Пригожин находится на свободе - в Санкт-Петербурге. "Может, с утра в Москву поехал", - добавил он.

"Бойцы ЧВК "Вагнер" - в постоянных лагерях"

Белорусский правитель также утверждает, что пока на территории Беларуси нет и боевиков ЧВК "Вагнер". "Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление", - уверяет он.

При этом Александр Лукашенко не считает, что Пригожина завтра "замочат". Беларусский политик добавил, что в ближайшее время хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним проблему вокруг ЧВК "Вагнер".

Ранее, 27 июня, Лукашенко говорил, что на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" вооруженные силы Беларуси были приведены в состояние полной боеготовности.

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