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Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

1 ч. назад

Зачем белорусские власти ввели усиленный контроль на границе? Как белорусам безопасно выехать из страны или вернуться домой? К чему ведет изоляция Беларуси со стороны соседей? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".

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Гости программы:

🔵 Пятрас Ауштрявичюс, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси
🔵 Кристина Рихтер, советница Светланы Тихановской по правовым вопросам
🔵 Артем Горбацевич, журналист-расследователь, заместитель главного редактора "Нашай Нiвы"

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О программе

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"В самую точку"

Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в Беларуси и соседних странах.

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