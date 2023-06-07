Граница закрывается: к чему Лукашенко готовит Беларусь?

1 ч. назад 1 ч. назад

Зачем белорусские власти ввели усиленный контроль на границе? Как белорусам безопасно выехать из страны или вернуться домой? К чему ведет изоляция Беларуси со стороны соседей? Обсудили в новом выпуске ток-шоу "В самую точку".