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Евгений Пригожин - российский миллиардер, шеф-повар правительства РФ, владелец компании "Конкорд"
Евгений Пригожин - российский миллиардер, владелец нескольких ресторанов, шеф-повар российского правительства, владелец компании "Конкорд". Дважды судим.
Евгений Пригожин воспользовался "правом на забвение", которое позволяет удалить личные данные из поисковых систем. Среди прочего из выдачи "Яндекса" исчезли ссылки на расследования о связи бизнесмена с ЧВК Вагнера.