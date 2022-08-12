Евгений Пригожин

Ольга Романова: Заключенных россиян на войне в Украине бросают в бой первыми

Родственники российских заключенных жалуются на мизерные выплаты и гибель родных, согласившихся воевать в Украине. Как вербуют заключенных и сколько им платят - в интервью DW с Ольгой Романовой.