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Евгений Пригожин

Евгений Пригожин - российский миллиардер, шеф-повар правительства РФ, владелец компании "Конкорд"

Евгений Пригожин - российский миллиардер, владелец нескольких ресторанов, шеф-повар российского правительства, владелец компании "Конкорд". Дважды судим.

Ольга Романова: Заключенных россиян на войне в Украине бросают в бой первыми

Ольга Романова: Заключенных россиян на войне в Украине бросают в бой первыми 12.08.2022

Родственники российских заключенных жалуются на мизерные выплаты и гибель родных, согласившихся воевать в Украине. Как вербуют заключенных и сколько им платят - в интервью DW с Ольгой Романовой.
Виктора Шендеровича оштрафовали по закону об иноагентах

Виктора Шендеровича оштрафовали по закону об "иноагентах" 02.08.2022

Штраф Виктору Шендеровичу назначили за отсутствие маркировки "иностранного агента" в авторском Telegram-канале. Защита писателя намерена обжаловать решение.
CNN сообщила о тайном вывозе Россией золота из Судана

CNN сообщила о тайном вывозе Россией золота из Судана 30.07.2022

В обмен на поддержку Москвы военный режим в Судане позволяет беспрепятственно вывозить золото, лишая "нищую страну сотен миллионов долларов государственных доходов",- утверждается в расследовании.

США объявили награду за информацию о Пригожине и фабрике троллей

США объявили награду за информацию о Пригожине и "фабрике троллей" 28.07.2022

Госдеп США предложил 10 млн долларов за информацию, которая позволит выявить вмешательство в выборы в Штатах, - в первую очередь, о Евгении Пригожине и связанных с ним компаниях.
Яндекс убрал из выдачи ссылки на расследования о поваре Путина Пригожине

"Яндекс" убрал из выдачи ссылки на расследования о "поваре Путина" Пригожине 11.07.2022

Евгений Пригожин воспользовался "правом на забвение", которое позволяет удалить личные данные из поисковых систем. Среди прочего из выдачи "Яндекса" исчезли ссылки на расследования о связи бизнесмена с ЧВК Вагнера.
Суд в Люксембурге отклонил апелляцию Пригожина на санкции ЕС

Суд в Люксембурге отклонил апелляцию Пригожина на санкции ЕС 01.06.2022

Европейский суд юстиции общей юрисдикции счел обоснованными постановления Совета ЕС о санкциях в отношении бизнесмена Евгения Пригожина в связи с "серьезными нарушениями прав человека в Ливии".
Суд обязал Любовь Соболь выплатить 350 тысяч рублей повару Путина

Суд обязал Любовь Соболь выплатить 350 тысяч рублей "повару Путина" 07.02.2022

Пригожин требовал от Соболь возместить ему моральный ущерб от распространения "не соответствующих действительности и порочащих сведений", размещенных на сайте телеканала "Царьград".
Почему снежно-мусорный коллапс в Петербурге стал федеральным скандалом

Почему снежно-мусорный коллапс в Петербурге стал федеральным скандалом 21.01.2022

Из-за плохой уборки снега и мусора в Петербурге растет недовольство жителей. Этим могли воспользоваться оппоненты губернатора Александра Беглова, считают собеседники DW.
Виктор Шендерович: Государство в России растлевает народ

Виктор Шендерович: Государство в России растлевает народ 19.01.2022

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович в интервью DW рассказал, почему уехал из России и когда намерен вернуться.
СМИ узнали о просьбе США к ФРГ конфисковать самолет Пригожина

СМИ узнали о просьбе США к ФРГ конфисковать "самолет Пригожина" 12.01.2022

По данным газеты Die Zeit, Вашингтон подталкивает Берлин к тому, чтобы конфисковать Hawker 800 XP, якобы принадлежащий Пригожину. Бизнесмен отрицает, что является владельцем самолета.

Виктор Шендерович сообщил, что решил уехать из России

Виктор Шендерович сообщил, что решил уехать из России 11.01.2022

Принятое решение покинуть Россию писатель и правозащитник Виктор Шендерович объяснил грозящим ему уголовным делом о клевете по иску бизнесмена Евгения Пригожина.
Сатирик Виктор Шендерович и Эхо Москвы оштрафованы на 1,1 млн рублей

Сатирик Виктор Шендерович и "Эхо Москвы" оштрафованы на 1,1 млн рублей 24.12.2021

Суд в Петербурге признал недостоверными сведения о близком к Путину бизнесмене Пригожине, которые Виктор Шендерович привел в эфире "Эха Москвы". Станция обжалует решение, заявил ее главред Венедиктов.
Европарламент счел ЧВК Вагнера агентом российского государства

Европарламент счел ЧВК Вагнера "агентом" российского государства 25.11.2021

Евродепутаты приняли резолюцию, осуждающую нарушения прав человека частными военными компаниями. Основное внимание они уделили "группе Вагнера" и "ее связям с российским государством".
ЧВК Вагнера может вытеснить военную миссию Запада из Мали

ЧВК Вагнера может вытеснить военную миссию Запада из Мали 16.09.2021

Вслед за Афганистаном - и на этот раз, вероятно, не без участия россиян, может завершиться еще одна военная миссия Запада - в западноафриканском Мали. DW - с подробностями.
Леонида Волкова обязали выплатить 500 тысяч рублей повару Путина

Леонида Волкова обязали выплатить 500 тысяч рублей "повару Путина" 13.08.2021

Суд взыскал с Леонида Волкова полмиллиона рублей в пользу Евгения Пригожина за посты в соцсетях. В них оппозиционер назвал Пригожина "особо опасным преступником" и организатором убийства в ЦАР российских журналистов.
Певице Татьяне Булановой отказано в регистрации кандидатом на выборах

Певице Татьяне Булановой отказано в регистрации кандидатом на выборах 11.08.2021

Территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге забраковала 17 процентов подписей, собранных Булановой, которая выдвигалась от партии "Родина", поддерживаемой Пригожиным.
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