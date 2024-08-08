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Гибель "вагнеровцев" в Мали: прокси-война РФ и Украины?

Эль Давид | Кирилл Шестаков
8 августа 2024 г.

Последствия войны РФ против Украины видны и в Африке, считает ряд экспертов. Какие интересы преследуют военные двух стран в Мали и Судане? Их конфликт - уже прокси-война, и какую роль сыграла в ней гибель "вагнеровцев"?

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Житель Мали поднял российский флаг на крыше своего дома
Житель Мали поднял российский флаг на крыше своего домаФото: Nicolas Remene/Le Pictorium/imago images

На первый взгляд все ясно: повстанцы-туареги вместе со своими помощниками после разгрома российских боевиков из ЧВК "Вагнер" и правительственных войск Мали позируют на фото в роли победителей. Рядом с флагом сепаратистского "Национального движения за освобождение Азавада" (MNLA) повстанцы держат и флаг Украины. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов тоже дал понять, что украинцы причастны к гибели в результате боев с повстанцами десятков "вагнеровцев" и солдат армии Мали. По его словам, повстанцы получили "необходимую информацию, и не только информацию" для атаки на "российских военных преступников".

4 августа, спустя несколько дней после атаки туарегов, военная хунта Мали объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. 7 августа аналогично поступил и соседний Нигер, обвинив Киев в поддержке "террористических групп".

МИД Украины, в свою очередь, попытался дезавуировать представителя своей военной разведки, заявив, что никаких доказательств причастности Киева к инциденту в Мали не предоставили.

В версии причастности Киева сомневаются и эксперты. "Я не верю, что Украина сыграла в этом (атаке туарегов. - Ред.) какую-то роль", - говорит глава отделения Фонда имени Конрада Аденауэра в Сахеле Ульф Лэссинг (Ulf Laessing). "Украина хорошо знает север Мали, поскольку украинские вертолетчики участвовали в MINUSMA (миротворческой миссии ООН в Мали. - Ред). Но я не могу представить, какую дополнительную ценность Украина может иметь для повстанцев-туарегов, которые лучше всех знают свой регион", - говорит Лэссинг в интервью DW.

Фиаско российских наемников ЧВК "Вагнер" в Мали и неясная роль Украины в этом инциденте ставят вопрос: в какой мере Россия и Украина ведут прокси-войну в этом африканском регионе?

Какие нарративы выгодны РФ и Украине?

К числу тех, кто отрицает вовлеченность Киева в атаку повстанцев на севере Мали, относится и эксперт по международной политике Украинского института будущего Илья Куса. В беседе с DW он заявил, что российские госСМИ растиражировали эту версию. "Они подхватили ее и заговорили о причастности Украины, потому что это желанный нарратив для России. Они могут использовать его, чтобы убедить африканские страны в том, что Украина - зло и неконструктивный партнер". По мнению эксперта, Россия также может использовать этот нарратив для расширения своего военного присутствия в зоне Сахеля.

До полномасштабного вторжения РФ Украина принимала участие в миротворческой миссии ООН в Мали. На фото - вертолет ООН Ми-8, также используемый украинской армией
До полномасштабного вторжения РФ Украина принимала участие в миротворческой миссии ООН в Мали. На фото - вертолет ООН Ми-8, также используемый украинской армией Фото: FLORENT VERGNES/AFP

Другого мнения придерживается Ирина Филатова, профессор истории Кейптаунского университета. По ее словам, Киев заинтересован в том, чтобы его признали полноценным игроком в африканском регионе. "Украина хочет показать африканским странам, что Россия не всесильна и тоже проигрывает", - считает Филатова.

Тем не менее союз Украины с повстанцами-туарегами, которых не раз обвиняли в похищениях людей, контрабанде и связях с джихадистами, может нанести серьезный ущерб имиджу страны, полагает Ульф Лэссинг.

"Второй фронт" Украины против РФ в Судане

В Судане, расположенном в 3000 километров к востоку от Мали, бушует еще один кровавый конфликт между регулярной армией и повстанческими "Силами быстрого реагирования" (СБР). Этот конфликт часто воспринимается как прокси-война, в которой столкнулись Россия и Украина.

Высадка российских боевиков ЧВК "Вагнер" на севере Мали
Высадка российских боевиков ЧВК "Вагнер" на севере Мали (архив)Фото: French Army/AP/picture alliance

Киев поддержал фактического главу военного правительства Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана летом 2023 года, утверждает The Wall Street Journal. По данным издания, украинский лидер Владимир Зеленский воспринял серьезно просьбу суданского генерала о помощи по двум причинам. Во-первых, аль-Бурхан "тайно передавал" Киеву оружие в оборонных целях после начала полномасштабного вторжения России. Во-вторых, на стороне СБР воевали российские наемники из ЧВК "Вагнер", которым открыли доступ к месторождениям золота в стране.

Между тем украинский эксперт Илья Куса не считает Судан важнейшим приоритетом Украины: "У нашей страны, безусловно, есть интерес везде, где присутствует Россия. Где есть Россия, там может быть интересно и нам".

Эксперт: "Мы видим только верхушку айсберга"

Один из эпизодов конфликта между Москвой и Киевом в Судане, вероятно, был запечатлен на видео, опубликованном изданием Kyiv Post в феврале текущего года. На нем показан предполагаемый допрос украинскими военными троих пленных мужчин. Они говорят, что работают на ЧВК "Вагнер", а их задача в Судане - свергнуть правительство.

Тем не менее присутствие украинских и российских военных формирований в Африке настолько неравнозначно, что трудно говорить о полноценной прокси-войне между ними, считает Ирина Филатова. "Очевидно, что спецназ и военная разведка Украины воюют с Россией везде, где это возможно. Для Украины, в частности, важно бороться с русскими в Африке - но без цели геополитической гегемонии, к которой стремится Россия", - поясняет эксперт. 

С этой оценкой не согласен глава южноафриканского Института исследований в области безопасности Джекки Сильерс. Он видит признаки прокси-войны в Африке между Россией и Западом в целом. Сильерс заявил DW, что он "был бы удивлен", если бы такие страны, как Великобритания, Франция и США не вели в этом регионе активную деятельность через консультирование и предоставление разведданных - в том числе для военных целей. "Мы видим только верхушку айсберга", - заключил эксперт.

 

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