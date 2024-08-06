Мали разорвала дипотношения с Украиной. Как реагирует Киев?

В Мали обвинили Украину в "поддержке международного терроризма" и разорвали дипотношения. Это произошло после гибели "вагнеровцев". Как реагируют в Киеве и к каким последствиям это может привести?

Решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной и обвинения в нарушении суверенитета, норм международного права и "поддержке международного терроризма" вызвали в Киеве критику. В МИД Украины этот шаг назвали "недальновидным и поспешным", а обвинения решительно отвергли. В то же время заявили, что оставляют за собой право "принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования" в ответ на "недружественные действия переходного правительства" этой африканской страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины также назвали "досадным" то, что переходное правительство Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений, установленных в 1992 году, "не проведя тщательного изучения фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к указанному событию".

Военная хунта, находящаяся у власти в Мали, утверждает, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов "признал причастность" Киева к разгрому повстанцами-туарегами в конце июля на севере Мали правительственных войск и наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", боевики которой участвовали в войне против Украины.

"То, что повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников, это видел весь мир", - сказал Юсов 29 июля в эфире телемарафона.

Четкий сигнал другим пророссийским режимам

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который сейчас возглавляет Центр исследований России, упреки Бамако являются "дипломатической местью Москвы руками Мали" на разгром "вагнеровцев". "Это было позорно для малийской армии, но, прежде всего, это было позорно для ЧВК "Вагнер", которая продолжает создавать в Африке для Москвы плацдармы и разжигать антизападную и антиукраинскую риторику в тех странах, которые зависимы от Москвы или могут быть такими", - говорит Огрызко в разговоре с DW.

Флаг Мали Фото: OUSMANE MAKAVELI/AFP

Поражение правительственных войск, поддерживаемых "вагнеровцами", продолжает экс-министр, дает очень четкий сигнал "всем тем, кто имеет пророссийскую настроенность и хочет идти в фарватере агрессивной, дикой московской политики, что за это в какой-то момент придется платить".

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что сам по себе разрыв двусторонних отношений со страной, где Киев даже не имел диппредставительства, значительного влияния на Украину не окажет. Однако, это может привести к косвенным последствиям для дипломатических попыток укрепления украинских позиций на африканском континенте, указывают они.

Африка чувствительна к внешней поддержке повстанцев

По мнению исследовательницы-африканистки фонда Global Ukraine Марты Олейник-Демочко, то, что разрыв дипотношений со стороны Мали совпал по времени с началом четвертого турне по Африке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы 4 августа, играет на руку России. Как сказала в разговоре с DW эксперт, реакция военной хунты Мали, которая "полагается на Россию как на основную политическую силу", является прогнозируемой.

"Вопрос не в самом Мали, а в том, как будут реагировать другие африканские страны. Потому что для Африки этот момент, что какое-то государство поддерживает повстанческие движения на территории другого государства - всегда чувствителен", - объясняет Олейник-Демочко.

По ее словам, это обусловлено внутренним контекстом на континенте, ведь многие государства Африки, так же как и Мали, страдают от повстанческих движений. К тому же, независимо от отношения к военной хунте в Мали, ни одна страна не заинтересована в распаде этого государства, что приведет к дестабилизации региона и наплыву беженцев, добавляет Олейник-Демочко.

Почему Сенегал выступил в поддержку Мали

Именно из этих соображений, по мнению исследовательницы-африканистки, в поддержку Мали выступил Сенегал. Несмотря на то, что эта западноафриканская страна придерживается нейтралитета в вопросе войны РФ против Украины, ее МИД вызвал посла Украины Юрия Пивоварова, обвинив его в поддержке нападения повстанцев-туарегов на севере Мали. В заявлении МИД Сенегала утверждается, что соответствующее сообщение было обнародовано на Facebook-странице посольства, но по состоянию на 5 августа в аккаунте дипломатического ведомства такого поста не было.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива) Фото: French Army /AP/picture alliance

"Это не свидетельствует о пророссийской позиции Сенегала. Он держится нейтрально, развивает отношения с Россией, но и смотрит на Францию, всегда был партнером Запада. Это больше собственно о том внутренне-африканском контексте, в который мы, скажем так, вмешались", - говорит эксперт.

По ее мнению, инцидент с Мали не повлияет на отношения Украины с дружественными к ней африканскими государствами, как и не омрачит визиты Кулебы в Малави, Замбию и Маврикий, которые сотрудничают с Киевом. Однако, учитывая активность российской пропаганды, это может иметь негативное информационное влияние на те страны, которые склоняются к России или же те, кто еще не определился, отмечает она.

"Нам важна поддержка, по сути, каждой африканской страны - и на уровне политическом в Генеральной ассамблее ООН, и на уровне интенсификации экономических отношений, - говорит эксперт. - Никто нам не запрещает каких-то ситуативных союзов, но важно всегда помнить об этом африканском контексте и осторожности каких-то высказываний".

Климкин: Действия Украины в Африке лучше оставлять непубличными

Важность благоразумной коммуникации относительно действий Украины в Африке в разговоре с DW отметил и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, Украина должна максимально эффективно действовать на африканском континенте и координировать свои действия с партнерами, при этом стараться оставлять это в непубличной плоскости.

"Чем больше мы делаем там (в Африке. - Ред.), тем лучше нам в других аспектах войны, поскольку война является глобальной, не только на нашей территории. По международному праву у нас есть право на самооборону и оно никак не ограничивается территориально", - отмечает экс-глава МИД.

По его словам, в операциях, участие в которых трудно скрыть, отрицание очевидного - вредно, потому что может обернуться потерей доверия к Украине. Однако, в целом правильной стратегией Киева Климкин считает сохранение "активностей в Африке" максимально конфиденциальными, чтобы не усложнять вызовы по привлечению поддержки на континенте. Это обусловлено тем, что государства Западной Африки имеют свою систему связей между элитами, бизнесом, в пределах Африканского Союза и часто зависят друг от друга, говорит он.

"Там идут очень непростые процессы и в плане перезагрузки стран, и в плане активности радикальных мусульманских течений. То есть, своя весьма сложная политика и ситуация постепенно накаляется. Конечно, любая активность извне очень настораживает страны Западной Африки", - замечает Климкин.

Возможен эффект домино?

По его мнению, ситуация с Мали не скажется фундаментально на дипломатических усилиях Украины в Африке, однако ее стоит учитывать в стратегическом и тактическом планировании. Для Киева это может иметь "эффект домино", предполагает экс-глава МИД.

"Они (страны Африки. - Ред.) не будут подражать (Мали. - Ред.) в плане разрыва дипломатических отношений, но будут более настороженно и более негативно относиться к связям (с Украиной. - Ред.) Прежде всего, это страны Западной Африки, где сильное российское или также китайское влияние", - отмечает Климкин.

В то же время, как считает Владимир Огрызко, слишком переживать насчет последствий упреков со стороны Мали Киеву не стоит. Он соглашается, что ситуация может иметь некоторое негативное влияние на отношения со странами глобального Юга, однако не это является главным.

"Когда я все время слышу, что нам надо заручиться поддержкой стран Африки или Азии, я себе задаю вопрос: это страны Африки и Азии нам поставляют F-16, NASAMS, Patriot и т.д.?", - риторически спрашивает он. Огрызко убежден, что в нынешней ситуации Киев должен правильно расставлять приоритеты между стратегическими и тактическими интересами и действовать в соответствии с этим. "Придет победа, разберемся с тем, что происходило в Африке и почему. А вот если проиграем, тогда нам будет не до Африки", - считает Огрызко.