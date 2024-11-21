На Сахель обрушился вал дезинформации из РФ, Китая и Катара

В соцсетях ширятся кампании по дезинформации, нацеленные на страны Сахеля, где в последнее время происходят госперевороты. О политической подоплеке таких кампаний и влиянии на журналистов - у DW.

Страны Западной Африки, полагают эксперты, особенно подвержены в последнее время пропагандистским дезинформационным кампаниям в социальных сетях. В регионе Сахель за последние два года количество таких кампаний увеличилось почти в четыре раза.

Такой вывод содержится в исследовании, проведенном Африканским центром стратегических исследований (Africa Center for Strategic Studies, ACSS), правозащитными организациями Amnesty International и "Репортеры без границ", а также нигерийским интернет-изданием L'Evénement.

Исследование: большинство кампаний по дезинформации в Сахеле исходит из РФ

По данным ACSS, почти 60% кампаний по дезинформации спонсируются иностранными государствами, особенно часто имеют антизападный дискурс и в выгодном свете выставляют Россию. С 2018 года именно Москвой, утверждают авторы исследования, были проведены в Сахельском регионе 19 таких кампаний, направленных в основном на Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Москва, в частности, хочет расширить там свое влияние после того, как находящиеся у власти в этих государствах военные хунты изгнали со своей территории западные военные контингенты и миротворческие миссии.

"Мы знаем, как Россия относится к ЕС и США, - говорит Билал Тайру, координатор African Verification Alliance (AVA), крупнейшей в Африке сети по проверке фактов. - Сейчас идет волна антизападных настроений, и Москва использует эту благодатную почву". Пропагандистское противоборство начало обострятся в медиасреде в 2020 году, незадолго до появления в Мали ЧВК "Вагнер". В то время Facebook закрыл три влиятельные группы аккаунтов на своей платформе, две из которых, как указывалось, были связаны с Россией.

Президенты Буркина-Фасо и России Ибрагим Траоре и Владимир Путин, июль 2023 года Фото: Alexander Ryumin/dpa/Tass/picture alliance

"Можно было прочитать сообщения типа "Прощай, Франция, добро пожаловать, Россия", - поясняет Димитри Зуффери, журналист и участник проекта "Все внимание на Вагнера". И, похоже, по его оценке, Москва добивается своих целей: "России с помощью бесчестных средств удалось повлиять в свою пользу на общественное мнение в таких странах, как Мали и Буркина-Фасо".

Один из примеров: с 2023 года в Сети курсирует анимационный ролик, в котором показано, как солдаты-призраки с французскими флагами отправляются в Африку. "Мы - демоны Макрона, - говорят они по-французски. - Теперь это наша страна". Далее боец с малийским флагом попадает под обстрел, после чего наемники ЧВК "Вагнер" спешат ему на помощь.

Аналитики также утверждают, что Россия запускает в местных СМИ сюжеты пропагандистского содержания, пытаясь повлиять на общественное мнение.

Манипулирование общественным мнением в странах Сахеля

Помимо России, в странах Сахеля действуют и другие игроки, такие как Китай и Катар. "Существует соперничество за власть между старыми партнерами (стран региона. - Ред.) и потенциальными новыми, которые хотят прочно закрепиться на этих новых для себя пространствах", - констатирует Харуна Симбо, журналист и аналитик, специализирующийся на проблеме дезинформации в Сахеле.

Умышленно распространяемые фейки напрямую влияют на работу местных журналистов, которые и так находятся под сильным политическим давлением. Военные в Мали, Буркина-Фасо и Нигере приняли меры, чтобы заставить замолчать критически настроенные "непатриотичные", по их мнению, СМИ: по данным "Репортеров без границ", сотни журналистов в Сахельском регионе подвергаются запугиваниям и угрозам.

"У моих коллег есть два варианта, - делится Малик Конате, журналист из Мали, который сейчас живет в изгнании. - Либо подвергать себя цензуре и подчиняться, либо покинуть страну". Любой, кто пытается распространять правдивую информацию, рассматривается властями как человек, который либо хочет дестабилизировать ситуацию в государстве, либо действует в интересах Запада, сетует Конате.

Эксперт: Сахель стал полем геополитической битвы

Между тем вместо Запада другие партнеры государств региона готовы представить свою точку зрения и добиваться своего с помощью силы. Сахель стал полем геополитической битвы, в том числе в интернете, говорит Хамаду Тидиан Сай, основатель сайта ouestaf.com и директор Школы журналистики, интернета и коммуникаций Ejicom в столице Сенегала Дакаре.

По данным ACSS, Россия лидирует по числу кампаний по дезинформации в Сахельском регионе Фото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Некоторые кампании по дезинформации, по его словам, очень продуманы и изощрены, другие - менее искусны, и поэтому их легче заметить. "Есть люди, которые участвуют в них из преданности или симпатии, потому что верят, что сотрудничество с Россией или Китаем может освободить некоторые африканские страны от влияния бывших колониальных держав", - добавляет Сай. И уточняет, что жители региона не должны обманывать себя - другие государства поступают точно так же, чтобы заполучить союзников или дискредитировать соперников.

Одна из главных проблем в данной сфере заключается в том, что дезинформация очень быстро расходится в соцсетях. "Очень легко манипулировать массами, которые, к сожалению, иногда бывают невежественны", - признает Сай. Поэтому, уверен он, очень важно обучать журналистов проверке фактов, чтобы они распознавали ошибки и не тиражировали их.

Эксперт: надо просвещать граждан и обучать их навыкам работы со СМИ

В рамках новостного канала Ouestaf.com Хамаду Тидиан Сай и его партнеры организуют публичные дебаты по вопросам дезинформации или дают возможность партнерским радиостанциям распространять информацию на эту тему. "Мы должны заниматься просвещением граждан и обучать их навыкам работы со СМИ", - отмечает Сай. По его выражению, необходимо показать людям, что есть серьезные журналисты, которые работают с проверенной информацией.

Хамаду Тидиан Сай Фото: Hamadou Tidiane Sy

При этом Сай уточняет: "Если есть пацифисты, это не значит, что не существует оружия. Я считаю, что это проблема (распространение дезинформации. - Ред.), которая будет существовать еще долгое время". Если власти хотят ее решить, они должны также облегчить доступ к общественно значимой информации, убежден основатель ouestaf.com. При этом он все же остается реалистом: "Иногда сами политики нуждаются в неграмотных массах, чтобы лучше манипулировать ими и достигать своих политических целей".

Проверка фактов может даже спасти жизнь

Аднан Сидибе из Буркина-Фасо знает, что проверка фактов сейчас приобретает все большее значение. Он работает для платформы Fasocheck.org, которая борется с дезинформацией в Сахеле и является партнером проекта DW. В октябре на африканском саммите, посвященном проверке фактов и состоявшемся в Гане, Сидибе был назван лучшим на африканском континенте специалистом по фактчекингу за 2024 год.

Эта процедура имеет смысл практически для всех тем, в освещении которых заинтересована общественность и которые непосредственно влияют на население, полагает Сидибе. И приводит пример из области здравоохранения: некоторые, как он их назвал, "псевдомедики" рекламируют в соцсетях "якобы волшебное зелье", для приготовления которого заваривают определенные листья и которое якобы излечивает от болезней. Однако никаких обоснованных доказательств этого или же исследований на сей счет не существует.

По мнению специалистов по фактчекингу, подобный контент представляет реальную угрозу для здоровья населения. Так, например, сообщалось об опасных побочных эффектах, таких как почечная недостаточность, имевших место при употреблении подобного рода препаратов.

В соцсетях также распространялись различные сомнительные методы лечения ковида. Некоторые люди после их использования, по свидетельству Аднана Сидибе, едва остались живы.