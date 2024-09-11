Премьер-министр Орбан посылает венгерских военных в Чад

Премьер Венгрии Виктор Орбан направит солдат в Чад, чтобы остановить приток мигрантов. Это идет вразрез с тенденцией последних лет, когда страны Запада выводили свои войска из Сахеля, где усиливает присутствие РФ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Чада Махаматом Идриссом Деби Итно продолжит реализацию своего плана по направлению венгерских солдат в эту страну. На переговорах, состоявшихся в Будапеште в понедельник, 9 сентября, обсуждались вопросы их размещения. Чад играет важную роль в борьбе с миграцией из региона Сахель в Европу, написал Орбан в Facebook.

"Миграцию из Африки в Европу невозможно остановить без стран Сахеля. Именно поэтому Венгрия налаживает партнерские отношения с Чадом. Мы работаем над этим сегодня и завтра вместе с президентом Деби", - пояснил венгерский премьер.

Чад с населением примерно 19 миллионов человек занимает важнейшее положение на пересечении маршрутов из охваченных кризисом государств - Судана, Ливии, Нигера и Центральноафриканской Республики (ЦАР). Оно в сочетании со статусом ключевого западного союзника в этой нестабильной части мира подчеркивает значимость Нджамены в мировой политике.

Какие интересы у Венгрии в Чаде и Сахеле?

Ганский политический аналитик в сфере безопасности Фидель Амакье Овусу в интервью DW отметил, что, размещая свои войска в Чаде, венгерский премьер Виктор Орбан, как и российский президент Владимир Путин, имеет и экономические интересы в регионе. А также пытается набрать политические очки в то время, когда военное присутствие в Сахеле государств-членов ЕС, таких как Франция, теряет популярность и сокращается.

"Во-первых, мы должны посмотреть на те причины, которые могли бы привлечь Будапешт в Сахель или в Чад, а именно природные богатства региона - месторождения нефти, урана, золота и других ресурсов, которые очень многочисленны и еще не освоены", - указал Овусу.

По его словам, как и любая другая европейская страна, Венгрия стремится стать все более влиятельной и также хотела бы получить справедливую долю богатств Африки: "Золото, кобальт, литий и другие ресурсы - это основные факторы, которые могут привлечь Будапешт в Сахель, и их нельзя упускать из виду".

Играет ли Венгрия на руку России в Сахеле?

Размещение в Чаде 200 венгерских солдат, по оценке наблюдателей, также означает, что Орбан пытается расширить растущее влияние России в Западной Африке. Между тем Овусу скептически относится к тезису о том, что венгерские войска смогут изменить ситуацию, учитывая размеры Чада. "Чад сам по себе намного больше Венгрии и многих западноевропейских стран, поэтому 200 военных могут и не оказать влияния", - уточнил аналитик.

И добавил, что "во внешней политике есть символический аспект, когда государство хочет показать, что оно что-то делает с ситуацией в области безопасности за пределами своих границ".

Чад играет решающую роль в сдерживании потока мигрантов в ЕС Фото: Fethi Belaid/AFP/Getty Images

Между тем Райан Каммингс, эксперт по вопросам безопасности из южноафриканской компании Signal Risk, полагает, что меры или стратегии, применяемые странами для противодействия вооруженным негосударственным группировкам, обычно, с военной точки зрения, не позволяют эффективно решать проблемы безопасности в Сахеле. "До сих пор стратегия стран региона, в которой они опирались на европейские или западные силы или на российские, была направлена на устранение симптомов, а не причин появления этих повстанческих движений. Или того, почему эти террористические группы имеют такую поддержку, какую они получают", - констатировал Каммингс в интервью DW.

Амбициозные планы Венгрии в отношении Африки

За последний год Будапешт стремительно развивал связи с Нджаменой, открыв в столице Чада центр гуманитарной помощи и диппредставительство, а также подписав соглашения в области сельского хозяйства и образования.

Венгрия исторически была слабо представлена в Африке, но Орбан проводит внешнюю политику, направленную на открытие Востока и Юга, стремясь к более тесным связям с Китаем, Россией и африканскими странами. Виктор Марсаи, директор Института миграционных исследований, говорит, что Будапешт также стремится играть более значительную военную роль в Сахеле, чтобы вести обучение своих подразделений.

По словам Марсаи, Венгрия традиционно была "частью военных коалиций" при развертывании войск за рубежом, но на этот раз ей придется "обеспечивать все самой". Это может создать значительные проблемы, особенно в плане ресурсов и координации.

После того как в последние годы военные лидеры в странах Западной Африке укрепили свою власть, несколько стран региона обратились за поддержкой к России - и получили эту поддержку в лице ЧВК "Вагнер". Эксперты и оппозиционные политики в Венгрии высказывают опасения, что Будапешт, который, по их мнению, по-прежнему близок к Кремлю, может действовать в Сахеле от имени России. Однако, отвечая на вопрос о миссии в Чаде, власти Венгрии отрицают, что они "представляют российские или любые другие иностранные интересы в Сахеле".

Одобрение из Брюсселя и критика со стороны оппозиции в Венгрии

Несмотря на разногласия с Будапештом, Евросоюз приветствовал инициативу Венгрии в Чаде. На фоне внутренних и региональных проблем "важно, чтобы с Чадом работало больше международных партнеров", заявил представитель ЕС агентству AFP.

Однако на родине будущая военная миссия Будапешта в Чаде вызвала критику, оппозиционные партии назвали ее "опасной и расточительной". Они также обвинили правительство в непотизме после того, как французская газета Le Monde и венгерский сайт расследований Direkt36 сообщили, что Гаспар Орбан - единственный сын премьера Виктора Орбана - участвовал в официальных переговорах между странами.

Со своей стороны, власти отвергли такого рода критику, указав на "знание языка" и соответствующий опыт Орбана-младшего как капитана венгерской армии. После этого он был назначен "офицером связи для помощи в подготовке миссии в Чаде".

Учитывая, что у остальных стран Сахеля есть проблемы с Францией, приглашение и прибытие сюда венгерских солдат может способствовать присутствию в регионе военных из разных стран, считает Фидель Амакье Овусу. Однако если Венгрия заинтересована в ресурсах Чада, "то, возможно, в конечном счете ей придется выделить больше сил, чтобы обеспечить надежную защиту этих интересов", резюмировал ганский аналитик.