Путч в Нигере: новый очаг конфликта РФ с Западом?

В неспокойном регионе Сахеля Нигер представлялся идеальным партнером. С тех пор, как в 2016 году здесь побывала канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Махамаду Иссуфу исправно пресекал поток беженцев по одному из главных миграционных маршрутов через Сахару. Стратегическое положение Нигера позволяло противостоять угрозе, тогда исходившей в первую очередь от исламистов в соседнем Мали, а также сдерживать распространение террористов Боко Харам. Ситуация не изменилась и после того, как в 2021 году Иссуфу передал власть своему законно избранному преемнику Мохамеду Базуму.

"Удобный партнер"

К тому времени пришедшее в результате путча к власти правительство в Мали уже проводило антизападный курс. Вскоре произошел переворот и в Буркина-Фасо. Поэтому европейские партнеры, в том числе Германия и бывшая колониальная держава Франция стали обращать еще больше внимания на Нигер, переносили туда свои воинские контингенты и учебные центры. Нигер был не против. В отношениях с европейскими партнерами царила атмосфера взаимного уважения, что можно было ощутить, когда в мае прошлого года президент Базум принимал канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), высоко оценившего значение Нигера для Германии.

В июле 2021 год президент Нигера Мохамед Базум был с визитом у занимавшей в то время пост канцлера Ангелы Меркель Фото: Presse- und Kommunikationsdienst der Präsidentschaft von Niger

"По целому ряду тем Нигер был очень удобным партнером", - говорит политолог Овигве Эгуегу из консалтинговой фирмы Development Reimagined. "К сожалению, как выяснилось, несколько разочарованных и жадных военачальников воспользовались слабостью нигерийского государства и захватили власть". Переворот 26 июля привел к смене курса. Новые правители не хотят иметь дел с Францией, а посредников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) даже не пустили к самопровозглашенному лидеру страны Абдурахману Тчиани. Наблюдатели опасаются эскалации ситуации в регионе, потому что ЭКОВАС очевидно не готов пустить дело на самотек. Несколько стран уже эвакуировали своих граждан из Нигера в качестве меры предосторожности.

Ненавистная колониальная держава Франция

Как и ожидалось, первой реакцией Запада, а также стран ЭКОВАС, к которому относится и Нигер, стало осуждение переворота. Кроме того Германия, Франция и Европейский Союз приостановили выплаты в рамках программ помощи развитию. Со своей стороны, в столице Нигера Ниамее демонстранты выступили в поддержку путчистов и устроили бурный митинг протеста перед посольством Франции, бывшей колониальной державы, которая по-прежнему держит в Нигере несколько тысяч солдат и заинтересована в продолжении поставок нигерийского урана для французских АЭС.

Франция эвакуирует своих граждан из Нигера Фото: Sam Mednick/AP Photo/picture alliance

"Антифранцузские предрассудки, разумеется, серьезно подрывают имидж всего Запада в регионе Сахеля", - указывает Матиас Базедау (Matthias Basedau), директор Института африканских исследований GIGA в Гамбурге. Такие отчасти понятные антифранцузские настроения дополнительно подпитываются извне, например, Россией, которая уже расширила свое влияние в соседних странах Мали и Буркина-Фасо. У ФРГ здесь роль иная. "Германия не имеет сфер влияния и интересов в Африке, поэтому всегда пользовалась авторитетом", - подчеркивает Базедау. Немецкая формула, поясняет он, - интенсивная помощь в развитии и деньги при минимальных политических требованиях.

У Запада проблемы с имиджем

Антифранцузские настроения и разочарование в связи с безуспешностью международных военных миссий сыграли на руку путчистам. Это хоть и не исчерпывающее объяснение перевороту в Нигере, но, как подчеркивает Базедау, достаточная причина для переоценки собственной политики: "Необходимо избегать любых действий, которые создают впечатление, что речь идет о геополитических интересах или неоколониалистском вмешательстве".

Овигве Эгуегу придерживается схожего мнения: "Европейским странам, заинтересованным в хороших отношениях со странами Сахеля, не обязательно идти на конфликт с Францией, но они должны лучше объяснять людям различия в политических подходах". Так Германии и другим странам можно избежать окончательной потери влияния в регионе. "В Бамако, Ниамее или Уагадугу сжигают не флаги ЕС, а флаги Франции, - подчеркивает Эгуегу. - Антифранцузские настроения не следует понимать как антиевропейские".

Что ждет Германию в Сахеле?

Солдаты бундесвера еще находятся на базе в Тиллии в Нигере. Из соседнего Мали их вывод неизбежен. А планировался он через базу в Тиллии. В случае обострения ситуации придется искать альтернативу, причем, не только для эвакуации контингента из Мали, но и действий Германии в регионе в целом. Очаг террористических нападений по-прежнему находится в треугольнике между Нигером, Мали и Буркина-Фасо. Ближайшие страны Сахеля - это Мавритания на западе и Чад на востоке. Обе не состоят в ЭКОВАС и сомнительны с точки зрения обеспечения демократии. Под вопросом также контроль над маршрутом миграции через Нигер.

Демонстрация в поддержку правительства путчистов Фото: Stringer/Reuters

Матиас Базедау предупреждает, что поэтапное движение, так сказать, от одного переворота к следующему стоит больших денег и в долгосрочной перспективе к успеху не приведет. Эгуегу также констатирует: "Лучшее, что могут сделать западные страны, это спросить себя: почему нас выбросили? Может быть, мы могли бы удержаться на месте во имя достижения наших целей, если адаптируем наши стратегии к местным политическим реалиям?"

Российское оружие - не решение проблем Сахеля

С точки зрения Эгуегу, шанс достичь договоренности есть, поскольку стороны взаимозависимы. И тот факт, что несмотря на западные усилия ситуация в сфере безопасности ухудшилась, сути дела не меняет. "Вопрос в том, почему она ухудшилась? И станет ли она лучше без Запада?" У политолога есть большие сомнения на этот счет. Конечно, говорит он, вполне возможно, что партнерство с Россией облегчит получение оружия и повысит военные возможности. Но, констатирует Эгуегу, "конфликт в Сахеле не поддается чисто военному решению, есть экономические и структурные проблемы, решение которых Россия не сможет профинансировать".

В ближайшие дни станет ясно, к чему идет дело. Есть красные черты, которые не готовы переступить ни та, ни другая сторона. Если, например, Нигер последует примеру его соседей и сделает ставку на Россию, ситуация осложнится, считает Баседау. Если же правительство путчистов быстро договорится о переходном периоде, по истечении которого будут проведены демократические выборы, то такой вариант, по его мнению, Запад скорее всего устроит.

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