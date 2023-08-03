Франция призвала хунту Нигера взять под защиту ее посольство
Франция на фоне запланированных новых протестов возле ее посольства в Нигере призвала военную хунту этой западноафриканской страны полностью гарантировать безопасность французской дипломатической миссии в Ниамее. МИД в Париже в четверг, 3 августа, сообщил, что он призвал нигерийских силовиков принять необходимые меры по обеспечению безопасности иностранных дипломатических прав проезда и дипперсонала".
Внешнеполитическое ведомство Франции также напомнило нигерийским путчистам о необходимости соблюдать "обязательства на основе международного права и особенно Венской конвенции".
США частично эвакуируют посольство в Нигере
Накануне, в среду, 2 августа, Госдепартамент США в связи с неспокойной обстановкой в Нигере предписал части сотрудников американского посольства в стране и членам их семей покинуть Нигер, говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического представительства. Посольство продолжит работу в ограниченном режиме и "может оказывать американским гражданам в Нигере только экстренную помощь", говорится в сообщении.
Германии поблагодарила Францию за помощь в эвакуации своих граждан
Около 40 граждан Германии в течение двух последних дней также покинули Нигер, воспользовавшись французскими эвакуационными рейсами, сообщила в тот же день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она поблагодарила за помощь свою коллегу по должности из Франции Катрин Колонну. Всего двумя французскими рейсами 1 и 2 августа были вывезены более 600 иностранцев, главным образом граждан Франции.
Военный путч в Нигере
26 июля группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила об отстранении Мохамеда Базума с поста президента, а также о введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного порядка.
Смотрите также: