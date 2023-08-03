Франция призвала хунту Нигера взять под защиту ее посольство

Западные государства эвакуируют своих граждан из Нигера, где власть захватили путчисты. Страну покинули 40 граждан Германии. Готовятся новые протесты перед посольством Франции.

Франция на фоне запланированных новых протестов возле ее посольства в Нигере призвала военную хунту этой западноафриканской страны полностью гарантировать безопасность французской дипломатической миссии в Ниамее. МИД в Париже в четверг, 3 августа, сообщил, что он призвал нигерийских силовиков принять необходимые меры по обеспечению безопасности иностранных дипломатических прав проезда и дипперсонала".

Внешнеполитическое ведомство Франции также напомнило нигерийским путчистам о необходимости соблюдать "обязательства на основе международного права и особенно Венской конвенции".

США частично эвакуируют посольство в Нигере

Накануне, в среду, 2 августа, Госдепартамент США в связи с неспокойной обстановкой в Нигере предписал части сотрудников американского посольства в стране и членам их семей покинуть Нигер, говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического представительства. Посольство продолжит работу в ограниченном режиме и "может оказывать американским гражданам в Нигере только экстренную помощь", говорится в сообщении.

Германии поблагодарила Францию за помощь в эвакуации своих граждан

Фото: Stanislas Poyet/AFP

Около 40 граждан Германии в течение двух последних дней также покинули Нигер, воспользовавшись французскими эвакуационными рейсами, сообщила в тот же день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она поблагодарила за помощь свою коллегу по должности из Франции Катрин Колонну. Всего двумя французскими рейсами 1 и 2 августа были вывезены более 600 иностранцев, главным образом граждан Франции.

Военный путч в Нигере

26 июля группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила об отстранении Мохамеда Базума с поста президента, а также о введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного порядка.

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