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ПолитикаНигер

Франция призвала хунту Нигера взять под защиту ее посольство

Сергей Ромашенко | Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Западные государства эвакуируют своих граждан из Нигера, где власть захватили путчисты. Страну покинули 40 граждан Германии. Готовятся новые протесты перед посольством Франции.

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Демонстранты перед оградой территории посольства Франции в столице Нигера Ниамее, 30 июля 2023 года
Демонстранты перед посольством Франции в столице Нигера Ниамее 30 июля 2023 годаФото: AFP/Getty Images

Франция на фоне запланированных новых протестов возле ее посольства в Нигере призвала военную хунту этой западноафриканской страны полностью гарантировать безопасность французской дипломатической миссии в Ниамее. МИД в Париже в четверг, 3 августа, сообщил, что он призвал нигерийских силовиков принять необходимые меры по обеспечению безопасности иностранных дипломатических прав проезда и дипперсонала".

Внешнеполитическое ведомство Франции также напомнило нигерийским путчистам о необходимости соблюдать "обязательства на основе международного права и особенно Венской конвенции".

США частично эвакуируют посольство в Нигере

Накануне, в среду, 2 августа, Госдепартамент США в связи с неспокойной обстановкой в Нигере предписал части сотрудников американского посольства в стране и членам их семей покинуть Нигер, говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического представительства. Посольство продолжит работу в ограниченном режиме и "может оказывать американским гражданам в Нигере только экстренную помощь", говорится в сообщении.

Германии поблагодарила Францию за помощь в эвакуации своих граждан

Эвакуация иностранцев из Нигера
Фото: Stanislas Poyet/AFP

Около 40 граждан Германии в течение двух последних дней также покинули Нигер, воспользовавшись французскими эвакуационными рейсами, сообщила в тот же день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Она поблагодарила за помощь свою коллегу по должности из Франции Катрин Колонну. Всего двумя французскими рейсами 1 и 2 августа были вывезены более 600 иностранцев, главным образом граждан Франции.

Военный путч в Нигере

26 июля группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила об отстранении Мохамеда Базума с поста президента, а также о введении комендантского часа, приостановке действия конституции и запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного порядка.

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