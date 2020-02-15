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Министерство иностранных дел Франции
Министерство иностранных дел Французской Республики
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Новости
03.04.2024
3 апреля 2024 г.
Главы МИД ФРГ, Франции и Польши - против уступок Путину
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Что говорят в Европе о публикации РФ дипломатических писем
Что говорят в Европе о публикации РФ дипломатических писем
"Акт отчаяния" и "попытка добить "нормандский формат" - в Берлине и Киеве прокоментировали действия российского МИДа.
Политика
18.11.2021
18 ноября 2021 г.
Главы МИД ФРГ, Франции и РФ обсудили конфликт в Донбассе
Главы МИД ФРГ, Франции и РФ обсудили конфликт в Донбассе
Главы МИД ФРГ и Франции потребовали от РФ прозрачности с учетом недавнего "перемещения войск" у границы с Украиной.
Конфликты
07.06.2021
7 июня 2021 г.
США хотят возродить тесное сотрудничество с Европой
США хотят возродить тесное сотрудничество с Европой
Госсекретарь США и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудили Иран, COVID-19, отношения с КНР и Россией.
Политика
06.02.2021
6 февраля 2021 г.
Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России
Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России
Жан-Ив Ле Дриан считает "очень тревожным" "смещение в сторону авторитаризма" в России на фоне ареста Навального.
Политика
24.01.2021
24 января 2021 г.
Макрон заявил о присутствии джихадистов в Карабахе
Макрон заявил о присутствии джихадистов в Карабахе
Французская разведка располагает сведениями, что боевики джихадистских группировок из Сирии проникли в Нагорный Карабах.
Политика
01.10.2020
1 октября 2020 г.
ФРГ готова к стратегическому диалогу о безопасности Европы
ФРГ готова к стратегическому диалогу о безопасности Европы
Глава МИД ФРГ сообщил DW, что Германия обсудит с Парижем роль французского ядерного щита для защиты Европы.
Политика
15.02.2020
15 февраля 2020 г.
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