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Министерство иностранных дел Франции

Министерство иностранных дел Французской Республики

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Новости

3 апреля 2024 г.

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши - против уступок Путину

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Контекст

Здание МИД России в Москве

Что говорят в Европе о публикации РФ дипломатических писем

Что говорят в Европе о публикации РФ дипломатических писем

"Акт отчаяния" и "попытка добить "нормандский формат" - в Берлине и Киеве прокоментировали действия российского МИДа.
Политика18 ноября 2021 г.
Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Мас

Главы МИД ФРГ, Франции и РФ обсудили конфликт в Донбассе

Главы МИД ФРГ, Франции и РФ обсудили конфликт в Донбассе

Главы МИД ФРГ и Франции потребовали от РФ прозрачности с учетом недавнего "перемещения войск" у границы с Украиной.
Конфликты7 июня 2021 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне

США хотят возродить тесное сотрудничество с Европой

США хотят возродить тесное сотрудничество с Европой

Госсекретарь США и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании обсудили Иран, COVID-19, отношения с КНР и Россией.
Политика6 февраля 2021 г.
На акциях протеста в России 23 января

Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России

Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России

Жан-Ив Ле Дриан считает "очень тревожным" "смещение в сторону авторитаризма" в России на фоне ареста Навального.
Политика24 января 2021 г.
В зоне конфликта в Нагорном Карабахе

Макрон заявил о присутствии джихадистов в Карабахе

Макрон заявил о присутствии джихадистов в Карабахе

Французская разведка располагает сведениями, что боевики джихадистских группировок из Сирии проникли в Нагорный Карабах.
Политика1 октября 2020 г.
Хайко Мас

ФРГ готова к стратегическому диалогу о безопасности Европы

ФРГ готова к стратегическому диалогу о безопасности Европы

Глава МИД ФРГ сообщил DW, что Германия обсудит с Парижем роль французского ядерного щита для защиты Европы.
Политика15 февраля 2020 г.
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