Глава МИД Франции впечатлен масштабом демонстраций в России

Франция считает "очень тревожным" "смещение в сторону авторитаризма" в России на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального и массовых задержаний на акциях 23 января. Такое мнение высказал французский министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской радиостанции France Inter, которое прозвучало в ее эфире в воскресенье, 24 января.

"Считаю, что подрыв верховенства права этими массовыми и превентивными арестами является запредельным", - заявил Ле Дриан. "Я также нахожу, что успех демонстраций в России впечатляет", - добавил глава французского МИД.

Министр также подчеркнул, что ситуация вокруг Навального "возникла не вчера".

Рекордное число задержаний

В России по итогам массовых протестов против ареста известного оппозиционера Алексея Навального число задержанных на 16.40 мск 24 января составляло 3564, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тыс. протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

Видеообращение журналистов, блогеров и деятелей культуры

Ранее видеообращение с призывами освободить Навального записал целый ряд журналистов, блогеров и деятелей культуры. Речь идет, в частности, о писателе Дмитрии Глуховском, музыкантах Noize MC и Anacondaz, актрисах Александре Бортич и Варваре Шмыкове, журналистах Дмитрии Маркове и Юрии Дуде, телеведущих Татьяне Лазаревой и Яне Трояновой.

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