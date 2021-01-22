"День Навального" в СМИ ФРГ: как немцам рассказывали о протестах в России

Две ключевые темы определяли в субботу, 23 января, новостной поток в СМИ Германии: ситуация с коронавирусом и его мутациями – и массовые демонстрации в России. У информационного агентства dpa сообщения о событиях в Москве и других российских городах шли весь день под заголовком "протесты в поддержку Навального", агентство AFP называло происходящее "антипутинскими протестами".
Так что немцы с самого утра оперативно узнавали по радио, из дневных выпусков теленовостей и на сайтах газет и еженедельников, что демонстрации с требованием выпустить из тюрьмы российского оппозиционного политика Алексея Навального прошли во Владивостоке, Хабаровске, Якутске, Томске, Екатеринбурге, что они начались в Москве и Санкт-Петербурге, что очень много задержанных в разных городах, что в столице среди них – Юлия Навальная и Любовь Соболь, что корреспонденты оценивают число демонстрантов на московских площадях и улицах в 40 тысяч человек...
Золотой ершик и другие детали "Дворца для Путина": что объяснили немцам
Немецкие СМИ сообщали, что протесты проходят под лозунгами "Свободу Навальному", "Путин, уходи!" и "Россия будет свободной". Однако "девизом дня, соединившим многочисленных демонстрантов по всей стране с ее гигантскими расстояниями", стала фраза "Путин – вор", указало агентство dpa и пояснило, что это связано с опубликованным на YouTube разоблачительным фильмом Алексея Навального "Дворец для Путина", который к этому моменту посмотрели уже более 70 миллионов пользователей интернета.
"Дворец Путина" стал 22 января "гвоздем номера" бульварной газеты Bild
Об этом фильме в последние дни не просто сообщили, а подробным образом рассказали многие немецкие СМИ: консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, левая TAZ, либеральный еженедельник Zeit, общественно-правовая радиостанция WDR. А в пятницу, 22 января, расследование российского оппозиционера стало "гвоздем номера" самой массовой в Германии бульварной газеты Bild.
Она вынесла на первую страницу заголовок, который можно перевести примерно так: "Вызывающая роскошь дворца Путина" (в нем использовано слово, образованное от немецкого глагола "protzen", означающее кичиться своим богатством). А внутри номера газета отвела рассказу о золотом туалетном ершике за 700 евро, казино, театральном зале и кальянной с иллюстрациями из фильма Навального почти целую страницу.
Разоблачениям Алексея Навального газета Bild посвятила почти целую страницу
Так что немецкая публика была к субботе хорошо информирована не только о возвращении Алексея Навального из Германии в Россию и его немедленном аресте в московском аэропорту, но и о последовавшей затем публикации фильма "Дворец для Путина", однако до этого была знакома главным образом с фотоснимками из него.
Вечером 23 января кадры из фильма, показывающие сам дворец и его интерьеры, увидела многомиллионная телеаудитория ФРГ: ведущие телеканалы страны включили их в репортажи о массовых протестах в России, показанные в главных выпусках новостей и в вечерних информационно-аналитических программах. Так, в программе heute journal немецким зрителям объяснили, почему некоторые россияне пришли на демонстрацию с ершиками.
Полковник и маленький мальчик: жесткие действия российской полиции
В Москве на Пушкинской площади работали в субботу несколько немецких съемочных групп, в том числе корреспондент крупнейшей в Германии частной телекомпании RTL и принадлежащего ей информационного телеканала n-tv. В главном новостном выпуске RTL Aktuell в 18.45 по среднеевропейскому времени (20.45 по московскому) его подробный репортаж пошел вторым номером после блока сообщений на тему коронавируса.
Немецким телезрителям показали жесткие действия ОМОНа в Екатеринбурге
В репортаже шла речь не только о протестах в Москве, были показаны и съемки жесткого разгона демонстрантов в разных частях России. Зрители выпуска увидели также ставший к тому времени виральным ролик про московского мальчика в красной куртке, который пытается вырваться из рук задержавшего его полковника полиции.
Эти же кадры показал в своем главном вечернем новостном выпуске heute в 19.00 и второй канал немецкого телевидения ZDF. Однако эта общественно-правовая телекомпания решила поставить репортаж из России на первое место, отодвинув коронавирус на второе. Он начинался с кадров жесткого разгона протестующих в Екатеринбурге и содержал, в частности, высказывания нескольких молодых москвичей, на вид – студентов, объяснивших, почему они присоединились к протестам.
Информационные программы ARD начинались с событий в России
Российская тема открыла в 20.00 и вечерний выпуск новостей Tagesschau первого канала немецкого телевидения ARD. Это тоже общественно-правовая медиакомпания. Диктор сообщил, что "по всей России сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального вышли на демонстрации за его освобождение и против президента Путина" и что власти во многих местах применили силу против участников крупнейших за последние годы протестов. На первых кадрах репортажа видна молодежь во Владивостоке, скандирующая "Путин – вор".
Санкт-Петербург, 23 января: Северная столица РФ давно уже не видела столь массовых протестов
К этому времени на сайтах ведущих немецких газет и еженедельников уже можно было прочитать подробные сообщения их московских корреспондентов о субботних событиях в России и посмотреть многочисленные фотографии и видеоролики. Так, заголовок в Süddeutsche Zeitung гласит: "Протесты в поддержку Навального прошли от Балтики до Тихого океана", Der Spiegel назвал свой репортаж "Снежки против дубинок", публикация в Die Welt сообщает, что "В России задержали свыше 2500 человек, в том числе и жену Навального".
"День Навального" в СМИ ФРГ завершился информационно-аналитической программой Tagesthemen первого канала немецкого телевидения ARD, которая вышла в 23.10 и тоже началась с событий в России. Упор в передаче был сделан на жестких действиях российской полиции и на той широкой поддержке, которой находящийся в тюрьме оппозиционер пользуется среди молодежи, выступающей под девизом "Один за всех и все за одного". В ходе прямого включения с московским корреспондентом канала ведущий задал ему вопрос, может ли в России возникнуть столь же мощное антиправительственное движение, как в соседней Беларуси, на что тот ответил, что пока говорить об этом рано.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль
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Автор: Максим Нелюбин