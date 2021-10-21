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Оппозиция в России

Оппозиция в России - это различные политические движения и другие объединения граждан, а также несистемные политики, несогласные с действиями российской власти и выступающие за их смену.

Датой рождения современной российской политической оппозиции стало решение III Съезда народных депутатов СССР, отменившего 6 ст. Конституции СССР о руководящей роли КПСС (1990), что после крушения СССР в 1991 году привело к созданию в стране многопартийной системы. Современная несистемная оппозиция в России раздроблена, несмотря на многократные попытки объединиться. Наибольшая активность оппозиции была связана с результатами выборов в Госдуму РФ в 2011 году и избранием на новый срок президента России в 2012 году. Однако "болотное дело" и резкое ужесточение законов о митингах привело к снижению оппозиционной активности. Новое оживление российской оппозиции связано с антикоррупционной деятельностью Алексея Навального, которому под лозунгами отставки главы правительства Дмитрия Медведева удалось провести оппозиционные митинги почти в 100 городах России.

14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному 21.10.2021

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Европарламент присудил Навальному премию Сахарова 20.10.2021

Европарламент определил лауреата премии Сахарова 2021 года. Им стал российский оппозиционер Алексей Навальный, которого евродепутаты назвали "главным политическим оппонентом" Путина.

Сигнал Путину: лидер немецких либералов о Навальном, санкциях и "Северном потоке-2". DW Новости (07.10.2021) 07.10.2021

В Германии сегодня стартовали зондирующие переговоры о создании новой правительственной коалиции. Какую политику в отношении России, Кремля и "Северного потока-2" изберет будущее правительство в Берлине?

Karikatur darf nur von DW genutzt werden! Russischer Präsident Wladimir Putin hält einen Hammer in der Hand und gleichzeitig schaut in ein Mikroskop: Wer bewegt sich noch von der Opposition?

Комментарий: Любой критик Кремля в РФ - теперь потенциальный преступник 29.09.2021

Новое дело против Навального показывает: власть сбросила маски. Статья об экстремистском сообществе позволит преследовать в РФ не только сторонников Навального, но и любого критика Кремля, считает Федор Крашенинников.

Экс-кандидаты в депутаты требуют отменить результаты выборов (21.09.2021) 21.09.2021

Коммунисты собираются оспорить данные электронного голосования и призывают назначить новые выборы в Москве. Их поддерживают и другие оппозиционные кандидаты.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Навальный заявил об украденной у оппозиции победе на выборах 21.09.2021

Без фальсификаций оппозиция получила больше голосов, чем "Единая Россия", и в этом главное отличие и результат прошедших выборов, написал Алексей Навальный.
Members of a local election commission count ballots at a polling station inside Kazansky railway terminal after polls closed during a three-day long parliamentary election in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Немецкие эксперты: Выборы в Госдуму были репетицией президентских 20.09.2021

На думских выборах, считают опрошенные DW берлинские политологи, отрабатывались методы, гарантирующие властям нужный результат, которые будут применяться и на выборах президента в 2024 году.

Politiker Ilya Yashin im Interview mit DW, Juli 2021 Quelle: DW

Илья Яшин нашел своего "двойника" на выборах в Госдуму РФ 10.09.2021

Оппозиционер Ильи Яшин сообщил о своем "двойнике", который баллотируется в депутаты Госдумы в Перовском округе Москвы. Это некий Алексей Яшин из "Партии роста".
Maria Alyokhina, Pussy Riot AktivistIn in Berlin für das Osteuropa Tage Festival.

Марии Алехиной из Pussy Riot суд ограничил свободу на год 10.09.2021

Участницу Pussy Riot Марию Алехину признали виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" на несанкционированной акции протеста
Russian opposition leader Alexei Navalny accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement attends a court hearing in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Moscow City Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Суд отклонил иск Навального к колонии 07.09.2021

Российский оппозиционный политик обратился в суд в связи с тем, что его адвокатам запрещали брать на встречу с ним ноутбуки и телефоны.
Der russische Oppositionspolitiker Alexey Nawalny hat ein Interview aus dem Knast der US-amerikanischen Zeitung The New York Times gegeben. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden Jahr/Ort: Moskau, 24.08.2021

Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии 26.08.2021

The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.
Karikatur darf nur von DW genutzt werden! Russischer Präsident Wladimir Putin hält einen Hammer in der Hand und gleichzeitig schaut in ein Mikroskop: Wer bewegt sich noch von der Opposition?

Оппозиция в России: как ее видит Путин 09.08.2021

Вычищенные Кремлем списки кандидатов в депутаты Госдумы и лишение легального статуса единомышленников Навального оставили Россию без оппозиции. Все по плану, констатирует Сергей Елкин.
Police officers are seen in a hallway of a business centre, which houses the office of opposition leader Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation (FBK), in Moscow on January 27, 2021. - Russian authorities on January 27 ramped up pressure on the opposition, searching the apartments and offices of jailed Kremlin critic Alexei Navalny ahead of new protests called for the weekend to demand his release. Ivan Zhdanov, the head of Navalny's FBK Anti-Corruption Foundation, said police were searching flats linked to Navalny and the foundation's offices for alleged violations of coronavirus restrictions. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP)

Отцу экс-директора ФБК Жданова продлили арест до ноября 20.07.2021

Юрий Жданов обвиняется в превышении служебных полномочий, мошенничестве и подлоге. Иван Жданов считает дело отца местью российских властей ему самому.
A man walks past the Moscow city court in Moscow, September 24, 2014. The Moscow court adjourned on Wednesday without ruling on an appeal by businessman Vladimir Yevtushenkov against his house arrest as part of an investigation into money-laundering charges. REUTERS/Maxim Zmeyev (RUSSIA - Tags: BUSINESS CRIME LAW)

Что говорят и пишут в Германии об окончательном запрете ФБК и других структур Навального 10.06.2021

Большинство немецких наблюдателей считают, что решение Мосгорсуда знаменует собой начало качественно нового этапа политических репрессий в России в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: ФБК признана экстремистской, но борьба с Путиным продолжится 10.06.2021

Структуры Алексея Навального запрещены, сторонники признаны экстремистами, сам он - в тюрьме, но история его противостояния с Путиным не закончилась, считает Федор Крашенинников.

Задержание Дмитрия Гудкова: в окружении оппозиционера связывают атаку с выборами в Госдуму (02.06.2021) 02.06.2021

Геннадий Гудков, который ранее также был депутатом Госдумы, называет прозвучавшие подозрения в адрес сына Дмитрия туфтой. Он уверен, что дело политическое и связано с предстоящими в сентябре парламентскими выборами.
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