Оппозиция в России - это различные политические движения и другие объединения граждан, а также несистемные политики, несогласные с действиями российской власти и выступающие за их смену.

Датой рождения современной российской политической оппозиции стало решение III Съезда народных депутатов СССР, отменившего 6 ст. Конституции СССР о руководящей роли КПСС (1990), что после крушения СССР в 1991 году привело к созданию в стране многопартийной системы. Современная несистемная оппозиция в России раздроблена, несмотря на многократные попытки объединиться. Наибольшая активность оппозиции была связана с результатами выборов в Госдуму РФ в 2011 году и избранием на новый срок президента России в 2012 году. Однако "болотное дело" и резкое ужесточение законов о митингах привело к снижению оппозиционной активности. Новое оживление российской оппозиции связано с антикоррупционной деятельностью Алексея Навального, которому под лозунгами отставки главы правительства Дмитрия Медведева удалось провести оппозиционные митинги почти в 100 городах России.