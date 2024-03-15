"Россия продолжит войну". Эксперты о ситуации после выборов

Исход президентских выборов в России предрешен, считают эксперты на Западе. Они делают прогнозы о том, что будет в РФ и за ее пределами после того, как Путин в очередной раз займет президентское кресло.

Выборы президента РФ, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, многим в самой России кажутся формальностью, как и объявление действующего президента Владимира Путина их победителем. Отчасти поэтому уже сегодня в экспертной среде активно делают прогнозы о наиболее вероятных событиях после президентских выборов в России. DW поговорила с экспертами на Западе об их ожиданиях.

"Режим Путина стал стабильнее"

Прогнозы на будущее стоит делать из понимания того, что путинский режим стабилизировался, говорит эксперт по Восточной Европе, профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder). "В последние недели и месяцы произошла мобилизация режима в России, Путин и его система управления вышла из кризиса, связанного сначала с бунтом, а потом с крахом Евгения Пригожина", - говорит Шрёдер. Ответом Кремля стала публичная активность Путина - "он ездит по стране, выступает на различных форумах, дает интервью - он виден и создает впечатление, что контролирует ситуацию, по крайней мере, он стабилизировал самопрезентацию режима", добавил Шрёдер.

Ханс-Хеннинг Шрёдер считает, что путинский режим стабилизировался

Стабильность режима поддерживают такие факторы, как устойчивая ситуация в экономике, сглаживание негативных эффектов западных санкций, а также масштабные репрессии против противников войны. Созданы все условия, которые позволят Кремлю после подведения итогов президентских выборов продолжать "военный курс с не меньшей силой, а, возможно, и усилить военные действия", полагает Регина Хеллер (Regina Heller), научная сотрудница Гамбургского института исследований политики мира и безопасности.

Что вероятнее всего? Повышение налогов, конечно

Все опрошенные эксперты ожидают, в той или иной степени, повышения налогов, тем более, что сам действующий российский президент в послании Федеральному собранию обратился с просьбой к правительству России разработать поправки в налоговое законодательство. "Война имеет свою цену", - говорит Ханс-Хеннинг Шрёдер.

"Можно быть уверенным в том, что правительство после выборов проведет изменения в налогообложении, тем более, что с 2001 года в России действовала плоская шкала, ставка НДФЛ составляла всего 13 процентов. Но федеральным властям необходимы деньги, и получить их можно благодаря увеличению сбора налогов, которые преимущественно пойдут на военные цели", - уверен Герхард Манготт (Gerhardt Mangott), профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии.

Путин, с одной стороны, в своем февральском послании "заявил, что хочет больше тратить на социальные проекты", но, с другой, "за его обещания населению придется заплатить", говорит Регина Хеллер. "Пенсионная реформа была проведена сразу после выборов (2018 года. - Ред.), так что этот принцип может быть повторен", - добавила она.

Новая мобилизация "вполне реалистична"

Ожидания новой волны мобилизации очень распространены, и такая перспектива выглядит "вполне реалистичной", так как предпосылки для новой мобилизации есть, а Путин не смягчает военную риторику, добавляет Хеллер. "Мы видим, что поддержка Украины со стороны Запада не так сильна, как, возможно, должна была бы быть. Это благоприятное окно возможностей, с точки зрения Москвы, для новой попытки изменить баланс сил с помощью новой мобилизации", - не исключила она.

Герхард Манготт уверен, что властям РФ необходимы деньги, которые пойдут на военные цели Фото: Celia di Pauli

С другой стороны, мобилизация может оказаться "опасной", потому что усталость от войны среди российского населения довольно значительная, говорит Хеллер. По этой же причине, и со ссылкой на данные социологических опросов, "не очень высокой" считает вероятность новой массовой мобилизации и Герхард Манготт. "Не стоит забывать, что настроения в российском обществе меняются, - если верить данным "Левады", все больше россиян хотят видеть мирное решение, а не продолжение войны", - аргументирует Манготт. Он считает мобилизацию вероятной в случае, если у российской армии возникнет острый дефицит личного состава, например, для удержания линии фронта. "Если этого не произойдет, то в обозримом будущем я ее считаю, скорее, не очень вероятной", - заключил Манготт.

Решение проводить или не проводить мобилизацию в ближайшее время зависит от того, что Россия планирует делать в ближайшие месяцы в отношении Украины, уверен Ханс-Хеннинг Шрёдер. "Если они хотят начать масштабное наступление и добиваться крупного поражения Украины, для этого потребуется значительно увеличить численность вооруженных сил. Не только чтобы победить, но и чтобы контролировать эту страну. Но я не уверен, что это действительно является их целью на данный момент", - говорит Шрёдер.

Скорее, Кремль будет ждать, говорит эксперт, "по крайней мере, до выборов в США", сохраняя преимущество и "создавая впечатление у себя в стране и за рубежом, что они - на пути к победе". Если Байден проиграет Трампу, то ситуация сильно изменится, и положение Украины станет намного хуже - "может быть, не будет и необходимости в мобилизации", заключил Шрёдер.

Рокировки в правительстве возможны

Что касается возможных изменений в самом российском руководстве, о которых, в частности, писало агентство Bloomberg, эксперты не исключают их, но отмечают, что не видят серьезных причин для масштабных перестановок. "В целом, я на данный момент не вижу серьезных недостатков в работе правительства - премьер-министр Мишустин, очевидно, хорошо справляется, ЦБ и министр финансов фактически спасли экономику после нападения России на Украину, инфляция находится в пределах нормы, переключение экономики из Европы в Азию сработало. Так что у Путина фактически нет причин вмешиваться, так сказать", - анализирует Шрёдер. Манготт согласен: Мишустин (как "лояльный и эффективный"), экономический блок и министры силового блока, по его прогнозу, скорее всего, сохранят свои посты.

Регина Хеллер полагает, что после выборов РФ усилит военные действия Фото: DW

Это не значит, что изменений в руководстве России не будет, подчеркивает Шрёдер: "Министр иностранных дел немного пересидел, как и Ушаков, ближайший советник Путина по внешней политике, которому только что исполнилось 77 лет. Но я не думаю, что в такой ситуации, как сейчас, когда лицо Лаврова очень важно, его заменят", - добавил Шрёдер. "Возможно, что Лаврову, наконец, позволят уйти", - не согласен Манготт.

Перестановки вероятнее не в первых, а во "вторых рядах", полагают эксперты. Регина Хеллер в этой связи обращает внимание на призыв Путина к созданию "новых элит". "В своем обращении Путин говорил о том, что России нужна новая элита, преданная делу войны, - говорит Хеллер. - И я считаю, что в ближайшем будущем речь пойдет о том, что ту или иную должность получат как еще более лояльные сотрудники, так и "красные принцы" - дети соратников Путина, которые знают его давно и которые также были ему преданы". Эксперт ожидает дальнейшую перестройку в элите с более долгосрочными целями подготовки к переходу власти и обеспечению "преемственности режима".

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