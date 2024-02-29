"Пакт с россиянами". Немецкие эксперты о послании Путина

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля более двух часов выступал с посланием к Федеральному собранию. Это было уже 19-е подобное послание, но отличие нынешнего в том, что оно стало отчасти изложением предвыборной программы и обещаний Путина избирателям - он вновь баллотируется на выборах президента РФ 17 марта 2024 года. DW узнала, на что обратили внимание немецкие эксперты, следившие за выступлением действующего президента России.

"Речь Путина - для внутренней аудитории"

"Мое общее впечатление таково: его речь была ориентирована, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, на так называемые "выборы", которые скоро пройдут в России, - заметил Ян Клаас Берендс (Jan Claas Behrends), профессор из Центра изучения современной истории в Потсдаме. - В центре внимания он хотел поставить не войну, хотя он к ней и вернулся еще раз в конце выступления, а развитие страны. Это попытка создать ощущение нормальности и дать картинку улучшения жизни простых граждан".

Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ 29 февраля 2024 года Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Это, в первую очередь, было "обращение к народу", чтобы представить предвыборную программу, "потому что, конечно, сейчас он хочет, так сказать, купить поддержку народа, в том числе и для продолжения войны", сказал в разговоре с DW Филипп Лаусберг (Philipp Lausberg), немецкий политолог из Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе.

"Обычные угрозы Западу"

В первой части послания российский президент выступил с рядом заявлений по внешней политике, касавшихся, в том числе, стран Запада. Для опрошенных DW немецких экспертов угрозы Путина, в том числе косвенные - о применении ядерного оружия, сюрпризом не стали. "Это были обычные ядерные угрозы Западу, разговоры о чудо-оружии, и так далее", - заметил Берендс. Риторика российского президента, по его словам, соответствовала "привычному уровню" последних лет. "Я не нашел его речь ни особенно конфронтационной, но и ни примирительной", - добавил он. Лаусберг согласен: "Обычные угрозы в адрес Запада, ядерные угрозы - это, в том числе, реакция на выступление Макрона, который сказал, что надо подумать, посылать ли войска Запада в Украину".

Ян Клаас Берендс: "Путин не может позволить себе проиграть эту войну" Фото: ZZF Potsdam/A. Küchenmeister

Угрозы - это необходимая Путину часть политической риторики, уверены опрошенные наблюдатели. "Эту часть Путин уже просто вынужден включать, - говорит Берендс, - альтернативы у него нет в его избирательной кампании - смешное слово, потому что нет реальной борьбы с другими кандидатами, но эта часть обещаний должна показать, что война, санкции и все внешние проблемы не помешают развитию страны".

Также эксперты обратили внимание на предложенную российским президентом в первой части послания минуту молчания в память о погибших на войне с Украиной. "С одной стороны, это не было главным в выступлении, а, с другой, он этой минутой молчания признал, что есть большое количество семей, которые скорбят, и что ему требуется что-то сделать. Потому что до сих пор он обходил стороной этих жертв войны", - сказал Ян Клаас Берендс.

Новых обещаний на 10 триллионов, но с одним условием

В основной части выступления, где речь зашла о ситуации в России, Владимир Путин раздал, вероятно, рекордное количество обещаний россиянам - по подсчетам журналистов, за время выступления он суммарно предложил потратить из госбюджета более 10 трлн рублей на различные новые проекты.

Ян Берендс счел объем обещаний российского президента слишком значительным, чтобы их можно было считать реалистичными. "Будут молодежные программы, университеты станут лучше и инфраструктура, зарплаты будут расти. Вряд ли найдется область, которую он обошел стороной, где он что-то не пообещал, и это, конечно, иллюзия, что все это может сработать в долгосрочной перспективе, потому что мы уже знаем, что большая часть российских денег направляется в оборонную промышленность, на войну, как это было в советские времена", - сказал Берендс. Историк Берендс напомнил, что Путин уже правит страной более двадцати лет, и если "улучшить школы и инфраструктуру не удалось в мирное время, то мне кажется сомнительным, что это должно произойти сейчас, в разгар войны".

"Это такой пакт Путина с населением"

В конце своей речи, уже после озвученных планов по новым расходам и социальным программам, российский президент поставил успех начинаний в зависимость от ситуации на фронте, добавив, цитата: "Выполнение всех намеченных планов прямо зависит от всех военнослужащих, которые сейчас сражаются на фронте". Для Филиппа Лаусберга из EPC слова президента представляют "пакт Путина с населением". "Если вы меня не поддерживаете, вы ничего не получите. Это будет конец России и, конечно, конец нормальной жизни", - интерпретирует слова Путина Лаусберг.

Эксперт Филипп Лаусберг Фото: privat

Путин, по мнению Лаусберга, предложил россиянам своего рода новый общественный договор. "Раньше было так: если вы, народ, не выступаете против меня, тогда все будет хорошо. Сейчас же (Путин предупреждает. - Ред.): если война, так называемая "специальная военная операция", не приведет к победе, то ничего хорошего для народа не будет. И этот пакт может быть более крепким, чем раньше", - предположил Лаусберг, уточняя, что многие могут поддержать президента, опасаясь того, что возможный проигрыш в войне против Украины сулит некоторым ее участникам в России, предположительно ответственным за военные преступления, международное уголовное преследование.

Ирония заключается в том, что выставленное Путиным условие реализации его предвыборных обещаний - вынужденная для него мера, чтобы обеспечить себе политическое, а, возможно, и физическое выживание, уверен Ян Клаас Берендс. "Путин не может позволить себе проиграть эту войну. Она, в первую очередь, направлена против Украины, но, конечно, это и борьба за личную власть Путина. Я считаю, что он сохранит власть только в том случае, если сможет добиться военного успеха в этой войне в долгосрочной перспективе".

Смотрите также: