Путин перед выборами пообещал россиянам перемены в соцсфере

За две недели до выборов президент РФ выступил с обещаниями масштабных изменений в социальной сфере, экономике, региональном развитии и бизнесе.

За две с половиной недели до президентских выборов в РФ действующий глава государства Владимир Путин, планирующий переизбраться на пятый срок, выступил с продолжительной речью, в которой он сделал масштабные обещания в социальной сфере, экономике и области безопасности. В четверг, 29 февраля, он зачитал продолжавшееся более двух часов послание к Федеральному собранию в присутствии более 1000 представителей российской политики, бизнеса, культуры и религии.

Путин об угрозах в сфере безопасности

В начале обращения Путин заявил, что войну РФ против Украины поддерживают "абсолютное большинство россиян". Он обвинил Запад в попытке втянуть Россию в гонку вооружений и тем самым истощить ее, а также в подготовке планов "максимально эффективного" поражения РФ на ее территории. Российский президент заявил, что действия США "фактически привели к демонтажу системы международной безопасности", и пригрозил "трагическими последствиями" в случае введения западных войск в Украину. По его словам, заявления западных стран создают реальную угрозу "конфликта с использованием ядерного оружия" и "уничтожения цивилизации".

Масштабные обещания Путина в социальной сфере

Далее Путин пообещал увеличить поддержку малоимущих и больных граждан, многодетных семей и семей с детьми, а также выделить триллион рублей на модернизацию системы здравоохранения. Он указал, что 13,5 млн россиян по-прежнему живут за чертой бедности и признал, что в тяжелом финансовом положении находятся около 30 процентов многодетных семей. Он призвал сократить этот показатель до 12 процентов к 2030 году.

Путин также заявил о создании целого ряда программ в социальной сфере, указав, в частности, на льготные ипотеки, и налоговые льготы для семей с детьми. Он пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда с нынешних 19 000 рублей (в пересчете около 190 евро) до 35 000 рублей (350 евро) к 2030 году.

Инициативы в транспортной, образовательной и бизнес-сферах

Российский президент указал на необходимость развития регионов и экологических инициатив, малого и среднего бизнеса, усиления цифровизации, роста инвестиций в российскую экономику, развития спортивной инфраструктур, улучшения оснащения образовательных учреждений, необходимость вложений в науку, строительства новых дорог и мер по улучшению авиаперевозок.

Кроме того, Путин сообщил о необходимости создать в ближайшие шесть лет тысячи новых производств. "Продолжим развитие индустриальных технопарков. Важно использовать преимущества кластерного подхода. Нужно создать не менее 100 таких площадок. Объем инвестиций в ключевых областях должен прибавить 70 процентов", - отметил он. Глава российского государства также призвал бизнес работать в российской юрисдикции и не вывозить деньги за рубеж.

О росте российского ВВП

Одновременно президент РФ выразил надежду, что Россия станет одной из четырех крупнейших экономических держав мира. При этом он указал на высокие темпы роста ВВП России в 2023 году, которые были выше общемировых и выше, чем в во всех странах "большой семерки". По его мнению, огромную роль в значительном росте экономики сыграл "запас прочности, созданный за последнее десятилетие". Между тем, независимые эксперты уверены в том, что рост российской экономики базируется исключительно на буме в военной промышленности на фоне продолжения войны РФ против Украины и завершится вместе с окончанием войны.

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были. Это уже 19-е послание Путина к Федеральному собранию.

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