В бундестаге ФРГ призвали не отступать перед угрозами Путина

Запад не должен отступать перед воинственным угрозам президента РФ Владимира Путина, призвали ведущие представители немецкого бундестага. "Цель его угроз состоит в том, чтобы западные государства прекратили поддерживать Украину. - заявил эксперт по внешней политики входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в четверг, 29 февраля, в интервью изданиям медиагруппы Funke. - Мы не должны позволять себя запугивать".

"Руководствоваться угрозами Путина будет большой ошибкой"

С аналогичным мнением после обращения Путина с посланием Федеральному собранию выступил эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "Будет серьезной ошибкой, если мы сделаем угрозы Путина мерилом наших действий", - считает он. Политик подчеркнул, что такую реакцию Запада Путин сочтет как слабость, и это "побудит его к новым угрозам или применению силы".

Рёттген указал, что российский президент уже добился крайней эскалации конфликта. "Ядерное оружие - для него не вариант, поскольку тем самым он лишится Китая как своего важнейшего союзниа", - отметил депутат и добавил, что система ядерного сдерживания США по-прежнему работает.

В свою очередь эксперт по внешней политики Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал новые высказывания российского президента не заслуживающими доверия. "Сегодняшняя речь Путина в очередной раз продемонстрировала привычную картину угрожающих жестов в адрес Запада, невероятных угроз применения ядерного оружия и одновременных обещаний масштабного увеличения социальных расходов", - отметил он. По словам политика, российский лидер "не имеет ни малейшего понятия о том, каким образом он хочет достичь провозглашенных сегодня внутриполитических целей".

Новые угрозы Путина

Ранее в тот же день президент РФ пригрозил "трагичными последствиями" в случае отправки иностранных войск на территорию Украины. Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, он указал на наличие у РФ оружия, которое может поражать цели на территории западных стран. По его словам, заявления западных стран создают реальную угрозу "конфликта с использованием ядерного оружия" и "уничтожения цивилизации". Он также обвинил Запад в том, что он якобы "спровоцировал конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира" и готовит планы для "максимально эффективного" поражения РФ на ее территории. Кроме того, Путин назвал "бредом" заявления о том, что Россия собирается напасть на Европу.

Владимир Путин регулярно выступает с угрозами в адрес Запада и указывает на возможность применения ядерного оружия. В нынешнем обращении он также сказал о "готовности стратегических ядерных сил к гарантированному применению". Два года назад он принял решение о полномасштабном вторжении в Украину.

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