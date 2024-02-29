В бундестаге ФРГ призвали не отступать перед угрозами Путина

В бундестаге ФРГ призвали не отступать перед угрозами Путина29 февраля 2024 г.
Запад не должен отступать перед воинственным угрозам президента РФ Владимира Путина, призвали ведущие представители немецкого бундестага. "Цель его угроз состоит в том, чтобы западные государства прекратили поддерживать Украину. - заявил эксперт по внешней политики входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в четверг, 29 февраля, в интервью изданиям медиагруппы Funke. - Мы не должны позволять себя запугивать".
"Руководствоваться угрозами Путина будет большой ошибкой"
С аналогичным мнением после обращения Путина с посланием Федеральному собранию выступил эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "Будет серьезной ошибкой, если мы сделаем угрозы Путина мерилом наших действий", - считает он. Политик подчеркнул, что такую реакцию Запада Путин сочтет как слабость, и это "побудит его к новым угрозам или применению силы".
Рёттген указал, что российский президент уже добился крайней эскалации конфликта. "Ядерное оружие - для него не вариант, поскольку тем самым он лишится Китая как своего важнейшего союзниа", - отметил депутат и добавил, что система ядерного сдерживания США по-прежнему работает.
В свою очередь эксперт по внешней политики Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал новые высказывания российского президента не заслуживающими доверия. "Сегодняшняя речь Путина в очередной раз продемонстрировала привычную картину угрожающих жестов в адрес Запада, невероятных угроз применения ядерного оружия и одновременных обещаний масштабного увеличения социальных расходов", - отметил он. По словам политика, российский лидер "не имеет ни малейшего понятия о том, каким образом он хочет достичь провозглашенных сегодня внутриполитических целей".
Новые угрозы Путина
Ранее в тот же день президент РФ пригрозил "трагичными последствиями" в случае отправки иностранных войск на территорию Украины. Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию, он указал на наличие у РФ оружия, которое может поражать цели на территории западных стран. По его словам, заявления западных стран создают реальную угрозу "конфликта с использованием ядерного оружия" и "уничтожения цивилизации". Он также обвинил Запад в том, что он якобы "спровоцировал конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира" и готовит планы для "максимально эффективного" поражения РФ на ее территории. Кроме того, Путин назвал "бредом" заявления о том, что Россия собирается напасть на Европу.
Владимир Путин регулярно выступает с угрозами в адрес Запада и указывает на возможность применения ядерного оружия. В нынешнем обращении он также сказал о "готовности стратегических ядерных сил к гарантированному применению". Два года назад он принял решение о полномасштабном вторжении в Украину.
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