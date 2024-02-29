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Путин ожидает вхождения РФ в четверку ведущих экономик мира

Ольга Лебедева
29 февраля 2024 г.

Рост российской экономики - выше общемирового и выше, чем в странах G7, заявил президент РФ. При этом эксперты уверены, что рост ВВП России целиком зависит от продолжения войны, и указывают на признаки перегрева.

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир ПутинФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия станет одной из четырех крупнейших экономических держав мира. Выступая в четверг, 29 февраля, с посланием к Федеральному собранию, он указал на высокие темпы роста ВВП России в 2023 году.

Этот показатель был выше общемирового и выше, чем в во всех странах "большой семерки", заявил российский президент. По его мнению, огромную роль в значительном росте экономики сыграл "запас прочности, созданный за последнее десятилетие". "Россия - крупнейшая экономика в Европе по ВВП по паритету покупательной стоимости. Темпы позволяют утверждать, что мы сможем войти в четверку крупнейших экономических держав мира", - уверен Путин.

Эксперты: Рост экономики РФ зависить только от продолжения войны

Между тем, независимые эксперты уверены в том, что рост российской экономики базируется исключительно на буме в военной промышленности на фоне продолжения войны РФ против Украины. В частности, эксперты Венского института международных экономических исследований (WIIW) в январе выразили уверенность, что экономика РФ больше не сможет продолжать стремительный рост, поскольку она уже "работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все большие признаки перегрева". В прошлом году рост ВВП РФ составил 3,5 процента, но в текущем году этот показатель из-за высокой инфляции и повышения ключевых ставок ЦБ РФ снизится до 1,5 процента, прогнозирует аналитический центр, специализирующийся на восточноевропейских исследованиях.

В свою очередь профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии Оксфордского университета Михаэль Рохлиц (Michael Rochlitz) в феврале заявил, что российская экономика рухнет вместе с концом войны против Украины. Разрыв связей с европейским рынком является катастрофой для гражданской экономики России, указал он в эфире n-tv. "Россияне создают оружие, которое уничтожается в Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончится война", - заявил Михаэль Рохлиц.

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