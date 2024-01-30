Эксперты: Российская военная экономика перегрета

Россия все больше зависит от продолжения войны, расходы на которую действуют на ее экономику, как наркотик, заявил Венский институт международных экономических исследований WIIW.

Российская экономика, подогреваемая бумом в военной промышленности, больше не сможет продолжать стремительный рост, считают эксперты Венского института международных экономических исследований (WIIW). "Сейчас она работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все большие признаки перегрева", - заявил аналитический центр, специализирующийся на восточноевропейских исследованиях, во вторник, 30 января.

Специалисты WIIW пишут, что в 2023 году российская экономика выросла на 3,5 процента, но в текущем годуэкономический рост в РФ, по их прогнозу, составит лишь 1,5 процента. При этом аналитики сослались на высокую инфляцию и повышения ключевых процентных ставок ЦБ РФ до 16 процентов.

"Расходы на войну - для экономики как наркотик"

"Россия все больше зависит от продолжения войны. Огромные расходы на нее действуют на экономику, как наркотик", - заявил эксперт WIIW по России Василий Астров. В отчете института указывается, что в 2024 году около 29 процентов федерального бюджета РФ отведено на военные расходы.

Кроме того, австрийский институт понизил прогноз экономического роста для Украины. В текущем году этот показатель может составить 3 процента - на 1,2 процентного пункта ниже, чем эксперты WIIW ожидали ранее. При этом они сослались на возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая делает еще менее определенным будущее западной финансовой помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 16 процентов

В середине декабря Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16,00% годовых. "Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - заявила пресс-служба ЦБ.

По прогнозу Банка России, "годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем". За последние полгода Банк России провел поэтапное существенное повышение ключевой ставки, пытаясь сдержать инфляцию. В конце октября ЦБ РФ повысил ее до 15%, в середине сентября - до 13%, в августе - до 12%, в июле - до 8,5%.

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