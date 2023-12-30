2024-й - будущее Путина опять зависит от Зеленского

В 2024 году президент России Владимир Путин может провозгласить "победу" над Украиной, а может оказаться перед лицом новых проблем, считает Константин Эггерт.

Президент России Владимир Путин, 19 декабря 2023 года Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

2024-й - год 75-летия НАТО. Он может стать историческим и поворотным - для Украины, для путинской России и для коллективного Запада. 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса, а 5 ноября США выберут себе нового президента.

Украинская дилемма НАТО

Вашингтонская встреча НАТО в верхах уже сейчас представляется, особенно в Центральной Европе и странах Балтии, как критически важная для будущего альянса. Саммит 2023 года, прошедший в Вильнюсе, многие (причем далеко не только центральноевропейцы) считают провальным, продемонстрировавшим отсутствие единства по ключевому вопросу - как ответить на отчаянный призыв Украины принять ее в НАТО? Принятый в литовской столице итоговый документ оказался фактически повторением обещаний 2008 года, данных Украине и Грузии на саммите в Бухаресте: вы обязательно вступите в альянс, но когда-нибудь потом.

Константин Эггерт

О том, что повторение такого сценария в Вашингтоне, да еще в год 75-летия НАТО, станет для организации настоящей катастрофой, говорили на недавней конференции в Вильнюсе и литовские, и немецкие политики - как из оппозиционного Христианско-демократического союза, так и из входящей в правящую коалицию партии "зеленых".

Как в Киеве, так и в активно поддерживающих Украину столицах стран-членов альянса все чаще звучит призыв: Соединенные Штаты и Германия должны взять на себя ответственность и выступить с ясным перспективным планом вступления Украины в НАТО. Это должно спасти репутацию альянса и осадить Владимира Путина. Уговорить Берлин будет нелегко, но в дипломатических и экспертных кругах сложилось понимание: если немцы скажут однозначное "да" членству Украины (пусть и не немедленному), то даже такой известный оппонент Киева как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не станет возражать.

План Путина: фейковый "мир"

В Кремле, похоже, осознают: вашингтонский саммит может неприятно закончиться для российской диктатуры. И там предпринимают свои меры для того, чтобы этого не произошло. Участились сообщения в СМИ о том, что якобы в последние месяцы Путин через посредников уже несколько раз сигнализировал Западу и Украине о своей готовности к переговорам о прекращении огня. Если это так, то план режима ясен: если удастся вывести Владимира Зеленского на такие переговоры, то ряды западных союзников немедленно расколются. Случись это до саммита НАТО, и отсутствие единства союзников тогда почти гарантировано.

В той же Германии немедленно активизируются сторонники "мира любой ценой" и "сохранения отношений с Москвой", прежде всего среди правящих социал-демократов. Вдобавок, и на это российский режим явно рассчитывает, любые российско-украинские переговоры о прекращении огня, и тем более о перемирии, способны заметно повлиять на политику Соединенных Штатов. Там накануне президентских выборов украинская тема, прежде всего вопрос продолжения финансирования Украины и оказания ей военной помощи, превратилась в один из заметных элементов предвыборных дискуссий.

Президент Джо Байден находится под огнем как республиканцев-изоляционистов, сторонников Дональда Трампа, так и влиятельного левого крыла его собственной Демократической партии. "Самим денег не хватает!", "Не допустим нового Ирака и нового Афганистана!", "Хватит быть мировым полицейским!" - эти демагогические лозунги звучат все чаще по мере приближения праймериз в феврале 2024 года.

Момент истины для Зеленского

В случае начала переговоров у сторонников сокращения или полного прекращения помощи Киеву в Конгрессе США появятся новые аргументы: зачем слать деньги и оружие за океан, если "война кончилась"? А если "нет войны", то, в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, его администрация может всерьез задуматься о существенном сокращении военного присутствия США в Европе. Такое предложение содержится в "Проекте-2025" - подготовленной консервативным фондом "Наследие" и другими близкими к Республиканской партии мозговыми центрами программе действий администрации "Трампа-2".

Продать российской аудитории такие переговоры - тем более прекращение огня - как решительную победу над "киевским режимом" Путину будет проще простого: "Зеленский сломался, мы спасли русских и расширили пределы державы". Как заметил в беседе со мной экс-помощник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон , любая проведенная по результатам переговоров линия прекращения огня будет восприниматься Путиным (и не только им, но и многими странами, симпатизирующими Москве) фактически как новая граница России.

То, как будут развиваться события в 2024 году, зависит и от Запада, и, в решающей степени, от украинского руководства. Обстоятельства давят на Владимира Зеленского и его команду. Украинская армия испытывает нарастающую усталость и нехватку живой силы, впрочем, несмотря на победные реляции, аналогичные проблемы есть и у России. Коррупция продолжает влиять как на экономику войны, так и на призыв в ВСУ. В то же время высокотехнологичное западное оружие поступает пока не в тех объемах, которые позволили бы компенсировать демографичиское превосходство РФ. Украина надеется на скорые поставки боевых самолетов F-16. Начнутся ли они в 2024 году, пока неясно.

Не оправдавшее надежд контрнаступление ВСУ и переход к позиционной войне вызвали у многих на Западе ощущение, что украинцы достигли предела возможного на фронте и пришло время задуматься о дипломатии. Ясно, что Украине нужно максимально сконцентрироваться на подготовке к саммиту НАТО и как минимум до июля удержать фронт. А глобальный Запад в июле должен послать Путину недвусмысленный сигнал - победа Украины остается и его, Запада, целью. Первые шесть месяцев 2024-го многое определят - возможно, на годы вперед.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert

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