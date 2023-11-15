К чему приведет экономику России милитаризация госбюджета?

В 2024 году затраты на национальную оборону в России впервые превысят расходы на социальную политику. О проекте госбюджета, его приоритетах и влиянии на экономику страны - DW.

В среду, 15 ноября, Госдума во втором чтении рассмотрит проект федерального бюджета России на 2024 год. Его расходная часть запланирована в размере 36,6 трлн рублей, доходная - 35 трлн. Дефицит в 1,6 трлн рублей (0,9% ВВП) власти собираются покрывать заимствованиями и средствами из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Небольшие изменения после первого чтения

В первом чтении проект бюджета поддержали 320 депутатов, против проголосовали 80 парламентариев. Ко второму чтению в документ внесли "технические" изменения - перераспределили между программами 6,7 трлн рублей.

Зал заседаний Госдумы РФ Фото: The State Duma/AP/picture alliance

Основные показатели и статьи не изменились. Аналитики указывают, что бюджет на 2024 год получит милитаристский акцент: около 30% расходной части - 10,8 трлн (6% ВВП) - направят на национальную оборону. Еще 3,4 трлн - на нацбезопасность и правоохранительную деятельность.

Кроме того, после первого чтения власти решили внести в проект поправки - провести индексацию окладов военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2024 году. Незначительно - с 6,5 трлн рублей в 2023 году до 7,7 трлн рублей (21% расходной части) в 2024-м - вырастут ассигнования на социальную политику, но ее доля в общей структуре расходной части окажется минимальной с 2011 года.

Цель бюджета - "победа" и "фронт"

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам назвал целью подготовленного проекта бюджета "победу" и "фронт". Затем, впрочем, заверил, что бюджет не стоит считать "военным", так как "приоритет в расходах ... отдается социальным вопросам".

Антон Силуанов Фото: AlexeixDanichev/SNA/IMAGO

Отчасти это так. В абсолютном выражении затраты на социальную сферу вырастут на 1,4 трлн рублей (с 9,5 трлн в 2023 году до 10,9 трлн в 2024-м), если вместе сложить сразу несколько статей - образование, здравоохранение, социальную политику и спорт. Но доля этих затрат в общей структуре бюджета снизится с 31,7% в нынешнем году до 29,9% в следующем. В 2025-м и 2026 годах расходы на оборону и социальную сферу будут примерно одинаковыми - около 32%. Правда, эти планы в дальнейшем могут переиграть.

Силовики полностью взяли контроль над российской экономикой

Увеличение военных расходов в бюджете не стало чем-то неожиданным, учитывая продолжающуюся войну в Украине, но резкий рост затрат на национальную оборону в 2024 году - на 68% по сравнению с 2023-м (с 6,4 трлн рублей до 10,8 трлн) - удивил большинство экспертов по макроэкономике, отмечает Андрей Яковлев, один из основателей Высшей школы экономики, ныне ассоциированный исследователь в Центре Дэвиса Гарвардского университета.

Экономисты говорят, что для пополнения доходной части бюджета властям РФ придется девальвировать рубль Фото: RIA Novosti

У экспертов много вопросов по поводу запланированных доходов, но бюджет 2024 года будет исполнен, говорит экономист. Однако, по мнению Яковлева, с большой вероятностью для этого не хватит резервов из ФНБ и придется проводить девальвацию рубля, в итоге уже в 2025 году могут возникнуть серьезные макроэкономические риски, связанные с высокой инфляцией. Ситуация, считает экономист, напоминает 1990-е, когда власти запустили печатный станок, чтобы рассчитаться по зарплатам, но это все привело к классической инфляционной спирали. "Кремль пугает страшными 1990-ми, но сам же сейчас подталкивает экономику к этому", - полагает Яковлев.

Недополучение дохода от нефтегазового экспорта, который, по оценке экономиста, будет из года в год сокращаться в силу санкций и иных глобальных причин, власти РФ постараются закрыть за счет внутренних источников. "Власти прямо говорят про дополнительные налоговые изъятия. Это касается налогов и для бизнеса, и населения. Будут расти суммы штрафов, которые предполагается собирать с населения. Из-за тех же санкций вряд ли заимствования на внешнем рынке будут успешными", - предположил Андрей Яковлев.

И обратил внимание на то, что в бюджете урезаны расходы на такие сферы, как здравоохранение, образование и национальная экономика: "Скорее всего, будут сокращаться проекты по строительству новых дорог и развитие ипотечных программ". Меньше всего пострадает пищевая промышленность, которая не так сильно зависит от импорта и всегда востребована на внутреннем рынке, уверен Яковлев.

Экономике России угрожает дефицит рабочей силы

Называть "военным" сверстанный проект федерального бюджета на 2024 год вполне можно, сообщила DW Наталья Зубаревич, профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов. При этом в середине 2010-х, когда бюджет масштабно финансировал перевооружение российской армии, суммарные расходы на оборону и нацбезопасность тоже были высокими - почти 33%, но доля нацобороны была ниже (21%).

Рост расходов на оборонный комплекс идет опережающими темпами, но о "военной экономике" можно говорить только в случае массовой национализации и подстройки всех секторов под гособоронзаказ, чего сейчас нет, уточняет Зубаревич.

Наталья Зубаревич Фото: Yevgeny Kurskov/TASS/IMAGO

По ее мнению, оптимистичный прогноз Минфина по доходам на уровне 35 трлн рублей выглядит правдоподобно, но только в том случае, если сохранятся высокие цены на энергоресурсы, слабый рубль и высокая инфляция. Все это вместе приводит к росту поступлений в бюджет и от нефтегазовых, и от других налогов.

В 2023 году, указывает профессор МГУ, будет преодолен прошлогодний спад доходов населения. Этому помогли резко возросшие бюджетные расходы на выплаты ежемесячных пособий бедным семьям с детьми до 17 лет, индексация пенсий, рост зарплат в оборонном комплексе: "Очень большие зарплаты по российским меркам получают сотни тысяч контрактников и мобилизованных. В целом доходы населения растут, но не у всех".

По словам Зубаревич, острая проблема в России - это растущий дефицит рабочей силы на рынке труда, в том числе из-за военных действий. "Под миллион мужчин испарилось из реальной экономики, кто уехал, кто воюет. Из них, по оценкам моих коллег демографов, 400-600 тысяч наиболее образованных представителей среднего класса покинули страну, часть потом вернулась. Россия теряет человеческий капитал, а это главный драйвер развития", - подчеркивает Наталья Зубаревич.

"Проект не назовешь бюджетом развития"

Нынешний проект бюджета корректно называть "военно-социальным", добавляет экономист Александра Осмоловская-Суслина. Она указывает на то, что, несмотря на рекордные траты из бюджета на силовой блок, социальная политика сохраняет высокое положение в общей структуре расходов. "Другое дело - этот проект нельзя назвать бюджетом развития", - уточняет экономист.

Вливание денег в военно-промышленный комплекс хоть и будет приводить к росту ВВП, но, по ее выражению, останется формальным индикатором и не может достоверно свидетельствовать о росте благосостояния граждан.

"Попытки стимулировать экономику все-таки присутствуют в планах правительства, но масштаб и эффективность остаются пока под вопросом. В случае непредвиденных расходов обычно всегда урезают ассигнования на национальную экономику. Вероятно, эта статья первая попадет под нож и в этот раз - даже несмотря на то, что ее уже урезали на 2025 и 2026 годы", - заключила Осмоловская-Суслина.

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