Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается

Дональд Трамп победил на первых кокусах на фоне неплохих результатов своих соперников от Республиканской партии. Но это лишь один из этапов предвыборной борьбы. Репортаж DW из Айовы.

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на кокусах в штате Айова. Несмотря на политическую значимость этого первого этапа внутрипартийного голосования на выборах кандидата в президенты страны в этом штате, победителя местных кокусов далеко не всегда, в итоге, выдвигают кандидатом на выборы. Никки Хейли и Рон Десантис все еще остаются среди претендентов от республиканцев в предвыборной гонке. DW следила за подготовкой к кокусам в Айове, которая переживает рекордные морозы.

"Молитвы за Трампа"

"Я буду молиться за Трампа и его семью", - говорит молодая афроамериканка Жасмин и показывает DW рождественскую открытку, подписанную Дональдом Трампом. Она обнаружила ее под дверью своей комнаты в общежитии Университета Айовы, когда вернулась в Айова-Cити с каникул от родителей. Девушка заслужила внимание бывшего президента волонтерской работой в его штабе.

Жасмин с открыткой в руках Фото: Nils Hünerfürst/DW

15 января - важный день для Жасмин и всех сторонников Республиканской партии США. Вечером в городах и селах штата Айова члены этой партии голосуют за лучшего, по их мнению, претендента, который может стать кандидатом в президенты США на выборах в ноябре этого года. Жасмин на этих кокусах - так называемый "капитан". Она агитирует однопартийцев голосовать за Дональда Трампа.

К середине января в предвыборной гонке республиканцев - три основных претендента на выдвижение кандидатом в президенты. Самым популярным пока остается Дональд Трамп, за ним, со значительным отрывом, следуют губернатор Флориды Рон Десантис и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Рекордные морозы в Айове

Многие американцы, говоря о жителях Айовы, называют их самыми вдумчивыми избирателями в стране. Этот штат уже многие десятилетия первым проводит у себя кокусы, после чего эстафета переходит к остальным регионам. Но в этом году эксперты по выборам опасаются, что у "самых политически ответственных" американцев не будет желания пойти на избирательный участок и отдать свой голос.

Предвыборный плакат Никки Хейли в штате Айова Фото: Sergey Satanowsky/DW

"Айовцы привыкли к морозам, но этот экстремальный холод явно повлияет на явку", - говорит DW местный житель лет пятидесяти. Вместе с женой он, не снимая шапку даже за обедом, греется в знаменитой закусочной Hamburg Inn 2, где во время своих избирательных кампаний перекусывали Рональд Рейган, Билл Клинтон и Барак Обама. Такого мороза, как в эти дни, здесь не застал ни один из них - ночью температура воздуха в Айове опускается до рекордных минус 30 градусов.

Рамасвами на кокусах

Во время кокусов претендентов, желающих побороться за президентский пост, можно встретить в самых неожиданных местах, будь-то закусочная Hamburg Inn 2 или небольшой офис ветеранской организации American Legion. Пока DW общалась с рядовыми членами Республиканской партии, туда заглянул и Вивек Рамасвами - один из претендентов в кандидаты и один из богатейших молодых американцев, сколотивший состояние на фармацевтическом бизнесе.

Вивек Рамасвами агитирует за себя в ветеранском клубе Фото: Sergey Satanowsky/DW

За день до начала кокусов Рамасвами еще раз напомнил участникам голосования основные идеи своей предвыборной кампании: война с "дипстейтом" и левой идеологией, защита внешних границ США вместо "субсидирования" войны в Украине и защита двух гендеров. Убедительности словам аутсайдера этой гонки должен был придавать баннер за его спиной с одним словом - "Правда" (Truth).

Кокусы в Айова-Сити: раскол республиканцев

Вечером в день кокусов Жасмин работает на участке в одном из университетских зданий. За столом регистрации она сидит в белой кепке с золотистого цвета вышивкой Trump Caucus Campaign. Рядом с ней молодой коллега - в футболке с американским флагом. "Участвовать в выборах - самое американское занятие", - заявил он иностранным журналистам.

Жасмин агитирует за Дональда Трампа Фото: Sergey Satanowsky/DW

Перед тем, как отдать голоса, айовские республиканцы собираются на своих районных участках и заслушивают агитационные речи кокусных капитанов. Около двадцати американцев слушают, как Жасмин перечисляет основные пункты трамповской программы. Они мало отличимы от тех, что у других претендентов в кандидаты от республиканцев: защита границ, борьба с дипстейтом, конец войны в Украине.

Уже по реакции на речь Жасмин можно понять, что у Трампа явно нет поддержки большинства в этом зале. Женщина, находившаяся рядом с корреспондентом DW, закатила глаза и, покачав головой, устало посмотрела на своего мужа. Позже они рассказали, что голосовали за Никки Хейли - она, по их словам, в отличие от Трампа, может обеспечить США силой на международной арене, "без которой в это неспокойное время не обойтись".

Трамп лидирует в Айове

При подсчете голосов оказалось, что Никки Хейли победила на участке Жасмин в Айова-Сити, но в целом по Айове финишировала третьей, с семью голосами делегатов. Первое место, как и предсказывали опросы, занял Дональд Трамп с результатом чуть выше 50% или 18 делегатов. Губернатор Флориды Рон Десантис незначительно обошел Хейли и получил восемь голосов делегатов. Рамасвами с 7,5% решил выйти из гонки и поддержал Трампа. Эти результаты появились одновременно с данными о самой низкой за последние два десятилетия явке.

На следующей неделе голосовать на праймериз будут в Нью-Гэмпшире, где Никки Хейли поддержал местный губернатор. В своих послекокусных комментариях кандидаты из тройки лидеров выразили решительность и уверенность в победе.

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