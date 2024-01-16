Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается

Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается16 января 2024 г.
Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на кокусах в штате Айова. Несмотря на политическую значимость этого первого этапа внутрипартийного голосования на выборах кандидата в президенты страны в этом штате, победителя местных кокусов далеко не всегда, в итоге, выдвигают кандидатом на выборы. Никки Хейли и Рон Десантис все еще остаются среди претендентов от республиканцев в предвыборной гонке. DW следила за подготовкой к кокусам в Айове, которая переживает рекордные морозы.
"Молитвы за Трампа"
"Я буду молиться за Трампа и его семью", - говорит молодая афроамериканка Жасмин и показывает DW рождественскую открытку, подписанную Дональдом Трампом. Она обнаружила ее под дверью своей комнаты в общежитии Университета Айовы, когда вернулась в Айова-Cити с каникул от родителей. Девушка заслужила внимание бывшего президента волонтерской работой в его штабе.
15 января - важный день для Жасмин и всех сторонников Республиканской партии США. Вечером в городах и селах штата Айова члены этой партии голосуют за лучшего, по их мнению, претендента, который может стать кандидатом в президенты США на выборах в ноябре этого года. Жасмин на этих кокусах - так называемый "капитан". Она агитирует однопартийцев голосовать за Дональда Трампа.
К середине января в предвыборной гонке республиканцев - три основных претендента на выдвижение кандидатом в президенты. Самым популярным пока остается Дональд Трамп, за ним, со значительным отрывом, следуют губернатор Флориды Рон Десантис и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
Рекордные морозы в Айове
Многие американцы, говоря о жителях Айовы, называют их самыми вдумчивыми избирателями в стране. Этот штат уже многие десятилетия первым проводит у себя кокусы, после чего эстафета переходит к остальным регионам. Но в этом году эксперты по выборам опасаются, что у "самых политически ответственных" американцев не будет желания пойти на избирательный участок и отдать свой голос.
"Айовцы привыкли к морозам, но этот экстремальный холод явно повлияет на явку", - говорит DW местный житель лет пятидесяти. Вместе с женой он, не снимая шапку даже за обедом, греется в знаменитой закусочной Hamburg Inn 2, где во время своих избирательных кампаний перекусывали Рональд Рейган, Билл Клинтон и Барак Обама. Такого мороза, как в эти дни, здесь не застал ни один из них - ночью температура воздуха в Айове опускается до рекордных минус 30 градусов.
Рамасвами на кокусах
Во время кокусов претендентов, желающих побороться за президентский пост, можно встретить в самых неожиданных местах, будь-то закусочная Hamburg Inn 2 или небольшой офис ветеранской организации American Legion. Пока DW общалась с рядовыми членами Республиканской партии, туда заглянул и Вивек Рамасвами - один из претендентов в кандидаты и один из богатейших молодых американцев, сколотивший состояние на фармацевтическом бизнесе.
За день до начала кокусов Рамасвами еще раз напомнил участникам голосования основные идеи своей предвыборной кампании: война с "дипстейтом" и левой идеологией, защита внешних границ США вместо "субсидирования" войны в Украине и защита двух гендеров. Убедительности словам аутсайдера этой гонки должен был придавать баннер за его спиной с одним словом - "Правда" (Truth).
Кокусы в Айова-Сити: раскол республиканцев
Вечером в день кокусов Жасмин работает на участке в одном из университетских зданий. За столом регистрации она сидит в белой кепке с золотистого цвета вышивкой Trump Caucus Campaign. Рядом с ней молодой коллега - в футболке с американским флагом. "Участвовать в выборах - самое американское занятие", - заявил он иностранным журналистам.
Перед тем, как отдать голоса, айовские республиканцы собираются на своих районных участках и заслушивают агитационные речи кокусных капитанов. Около двадцати американцев слушают, как Жасмин перечисляет основные пункты трамповской программы. Они мало отличимы от тех, что у других претендентов в кандидаты от республиканцев: защита границ, борьба с дипстейтом, конец войны в Украине.
Уже по реакции на речь Жасмин можно понять, что у Трампа явно нет поддержки большинства в этом зале. Женщина, находившаяся рядом с корреспондентом DW, закатила глаза и, покачав головой, устало посмотрела на своего мужа. Позже они рассказали, что голосовали за Никки Хейли - она, по их словам, в отличие от Трампа, может обеспечить США силой на международной арене, "без которой в это неспокойное время не обойтись".
Трамп лидирует в Айове
При подсчете голосов оказалось, что Никки Хейли победила на участке Жасмин в Айова-Сити, но в целом по Айове финишировала третьей, с семью голосами делегатов. Первое место, как и предсказывали опросы, занял Дональд Трамп с результатом чуть выше 50% или 18 делегатов. Губернатор Флориды Рон Десантис незначительно обошел Хейли и получил восемь голосов делегатов. Рамасвами с 7,5% решил выйти из гонки и поддержал Трампа. Эти результаты появились одновременно с данными о самой низкой за последние два десятилетия явке.
На следующей неделе голосовать на праймериз будут в Нью-Гэмпшире, где Никки Хейли поддержал местный губернатор. В своих послекокусных комментариях кандидаты из тройки лидеров выразили решительность и уверенность в победе.
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