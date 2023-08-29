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Претендент в президенты США готов на уступки РФ по санкциям

Павел Мыльников
29 августа 2023 г.

Республиканец Вивек Рамасвами обещает снять с Москвы санкции и принять контроль РФ над захваченными украинскими территориями в обмен на выход России из военного союза с Китаем.

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Предприниматель Вивек Рамасвами
Вивек РамасвамиФото: Brian Cahn/ZUMA Wire/IMAGO

Предприниматель Вивек Рамасвами, входящий в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, готов пойти на уступки России в вопросе санкций. Об этом бизнесмен написал в статье для журнала The American Conservative, опубликованной в понедельник, 28 августа

"Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок", - указал Рамасвами. Кроме того он обещает "принять российский контроль над оккупированными территориями" Украины и заблокировать кандидатуру Украины на вступление в НАТО "в обмен на выход России из военного союза с Китаем".

Рамасвами: Китай - единственный победитель войны в Украине

По истечении полутора лет войны РФ против Украины все яснее становится, что КНР является единственным победителем в этой ситуации, считает бизнесмен. Рамасвами намерен обеспечить мир в Украине "на единственных условиях" - на тех, "которые поставят американские интересы на первое место"

Администрация президента США Джозефа Байдена "глупо пыталась" заставить председателя КНР Си Цзиньпина "бросить (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина", указывает бизнесмен. "На самом деле мы должны заставить Путина бросить Си", - добавляет он.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Помимо Рамасвами, о своем участии в гонке от республиканцев объявили, среди прочих, экс-президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

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