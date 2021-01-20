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Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance
Республиканская партия США
Публикации по теме
Одна из двух основных политических партий США, основана в 1854 году.
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Контекст
Почему и как в Техасе запретили аборты
Почему и как в Техасе запретили аборты
Член Сената Техаса Брайан Хьюз выступает за запрет абортов. В интервью DW он объясняет, почему считает это правильным.
Политика
12.11.2021
12 ноября 2021 г.
26:01 мин.
Администрацию Байдена критикуют из-за "Северного потока - 2"
Администрацию Байдена критикуют из-за "Северного потока - 2"
США не введут санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, пишет Axios.
Конфликты
19.05.2021
19 мая 2021 г.
Раскол элиты в США: виноват не только Трамп?
Раскол элиты в США: виноват не только Трамп?
О политическом конфликте в США рассказал бывший конгрессмен Джек Кингстон.
Политика
26.03.2021
26 марта 2021 г.
26:01 мин.
Трамп требует от республиканцев не пользоваться его именем
Трамп требует от республиканцев не пользоваться его именем
Ряд связанных с Республиканской партией организаций использовали образ Дональда Трампа в мероприятиях по сбору средств.
Конфликты
07.03.2021
7 марта 2021 г.
Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля
Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля
Инициатором переноса голосования по импичменту экс-президенту США на 13 февраля стал лидер республиканцев в Сенате.
Конфликты
22.01.2021
22 января 2021 г.
Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме
Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме
Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере.
Политика
20.01.2021
20 января 2021 г.
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