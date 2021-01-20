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Неофициальный символ Республиканской партии на фоне флага США
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Республиканская партия США

Публикации по теме

Одна из двух основных политических партий США, основана в 1854 году.

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Контекст

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Почему и как в Техасе запретили аборты

Почему и как в Техасе запретили аборты

Член Сената Техаса Брайан Хьюз выступает за запрет абортов. В интервью DW он объясняет, почему считает это правильным.
Политика12 ноября 2021 г.26:01 мин.
Трубы для "Северного потока - 2" в германском порту Мукран

Администрацию Байдена критикуют из-за "Северного потока - 2"

Администрацию Байдена критикуют из-за "Северного потока - 2"

США не введут санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, пишет Axios.
Конфликты19 мая 2021 г.
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Раскол элиты в США: виноват не только Трамп?

Раскол элиты в США: виноват не только Трамп?

О политическом конфликте в США рассказал бывший конгрессмен Джек Кингстон.
Политика26 марта 2021 г.26:01 мин.
Маска, стилизованная под лицо Дональда Трампа

Трамп требует от республиканцев не пользоваться его именем

Трамп требует от республиканцев не пользоваться его именем

Ряд связанных с Республиканской партией организаций использовали образ Дональда Трампа в мероприятиях по сбору средств.
Конфликты7 марта 2021 г.
45-й президент США Дональд Трамп

Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля

Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля

Инициатором переноса голосования по импичменту экс-президенту США на 13 февраля стал лидер республиканцев в Сенате.
Конфликты22 января 2021 г.
Кандидат в президенты США Джо Байден и кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис

Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме

Джо Байден и Камала Харрис: уникальный тандем в Белом доме

Джо Байдена и Камалу Харрис многие считают идеальным тандемом, несмотря на различия в биографиях и карьере.
Политика20 января 2021 г.
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