Выборы-2024 в США: как избирают американского президента?

5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы. DW - о самых главных этапах и элементах процесса отбора кандидатов в президенты и определения победителя голосования.

5 ноября 2024 года в США пройдут президентские выборы. За пост президента поборются два кандидата: Дональд Трамп от Республиканской партии США и Камала Харрис - от Демократической партии. Ответы на главные вопросы, связанные с избирательным процессом, - у DW.

Кто может баллотироваться на пост президента США?

Конституция США содержит три основных условия для кандидатов на пост главы государства: они должны быть гражданами Соединенных Штатов, родившимся в этой стране; им должно быть не менее 35 лет, и они должны проживать на территории США в течение 14 лет. Последнее условие не касается военнослужащих американских вооруженных сил.

Кандидаты в президенты США: Дональд Трамп и Камала Харрис Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance und Mat Otero/AP/dpa/picture alliance

Какие требования предъявляются к кандидатам в президенты?

"Почти любой совершеннолетний гражданин США может баллотироваться в президенты, - пояснил в интервью DW Уэйн Стегер, профессор политологии в Университете Де Поля в штате Иллинойс. - Это касается и тех, кто был обвинен в совершении преступления или даже осужден за него". По словам Стегера, Конституция США, по сути, содержит положение, которое прямо разрешает таким людям баллотироваться в президенты, чтобы политзаключенные не были лишены возможности руководить страной.

Раздел третий 14-й поправки к американской конституции запрещает занимать политические должности лицам, ранее принимавшим присягу на верность Конституции США, но впоследствии "участвовавшим в мятеже или восстании против США, оказывавшим помощь или поддержку их врагам". Однако Стегер полагает крайне маловероятным, что эта поправка сыграет какую-либо роль в нынешней избирательной кампании.

Хотя Верховный суд США до президентских выборов 2024 года не будет выносить решение по делу о причастности Дональда Трампа к штурму его сторонниками здания Капитолия 6 января 2021 года, большинство судей заявили, что экс-президент имеет широкую защиту от уголовного преследования за действия, которые входят в его служебные обязанности. Однако решение о том, подпадают ли действия Трампа под президентский иммунитет, примет Окружной федеральный суд в Вашингтоне.

Вопрос о том, не превысил ли Трамп свои служебные полномочия во время штурма Капитолия его сторонниками, рассматривал Верховный суд США Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/picture alliance

Что происходит на праймериз и кокусах?

Такие скромные требования к кандидатам в президенты США позволяют претендовать на участие в борьбе за президентское кресло широкому кругу лиц. Но непосредственно перед основными выборами число кандидатов на пост президента уменьшается в результате проведения различных этапов сложного избирательного процесса.

Праймериз - институт отбора партийных кандидатов для участия в выборах президента - и кокусы - партийные собрания для первичного выдвижения кандидатов в президенты - представляют собой первый этап этого процесса. На нем определяется, кого из кандидатов внутри партии она поддержит. Праймериз и кокусы проводятся на уровне штатов в начале весны в год выборов. Если кандидат не баллотируется как независимый, он регистрируется как представитель политической партии в штате, в котором проживает.

Праймериз бывают закрытые (в голосовании участвуют лишь зарегистрированные члены партии) и менее распространенные открытые (голосуют все желающие, независимо от партийной принадлежности). Как и большинство обычных выборов, праймериз проходят в виде тайного голосования, и их победителем считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Механизм кокусов более сложен. В штатах, где они проводятся, назначается день, когда члены политической партии собираются, чтобы чаще всего путем открытого общественного голосования, решить, какой кандидат должен их представлять. Происходят сотни таких встреч, когда в том или ином штате начинается соответствующая процедура.

Праймериз и кокусы выглядят по-разному в зависимости от штата и партии, но цель у них одна: выявить уровень поддержки кандидатов в президенты и выбрать из них того, кто будет представлять партию на всеобщих выборах в ноябре.

Дональд Трамп во кремя кокусов в штате Айова Фото: Brian Snyder/REUTERS

Каково значение национальных партийных съездов?

После того, как на уровне штатов прошли все праймериз и кокусы, политические партии проводят свои Национальные съезды, чтобы официально выбрать кандидатов от партии в президенты и вице-президенты, которые и будут бороться за посты в Белом доме.

На съезды собираются делегаты от каждого из 50 штатов США, чтобы проголосовать за кандидата от партии на выборах президента страны. Для номинации ему необходимо получить простое большинство голосов делегатов. Существуют их разные типы. Демократы называют их "заявленными" ("pledged") и "незаявленными" ("суперделегатами"), республиканцы - "связанными" ("bound") и "несвязанными" ("unbound"). "Заявленные"/"связанные" должны голосовать на Национальном съезде за кандидата, победившего на праймериз в их штате - по крайней мере, в первом туре. "Суперделегаты" и "несвязанные" вправе по своему усмотрению поддержать любого из претендентов в кандидаты в президенты. На съезде Демпартии суперделегаты могут голосовать только во втором туре.

Джо Байден во время номинации Камалы Харрис Фото: Charles Rex Arbogast/AP Photo/picture alliance

В июле президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 2024 года и поддержал номинацию от Демпартии вице-президента Камалы Харрис. Все делегаты-демократы, которые ранее должны были проголосовать на Национальном съезде за Байдена, могли теперь отдать свой голос за кого угодно, поскольку победивший на праймериз их кандидат больше не баллотировался. Подавляющее большинство делегатов поддержали выдвижение Харрис, и она стала кандидатом в президенты от Демократической партии.

Что происходит в день голосования?

После Национальных съездов избирательная кампания выходит на финишную прямую. Непосредственно в день всеобщих выборов голосование проходит по всей стране. В нем может принять участие любой гражданин США, предварительно зарегистрировавшийся в качестве избирателя.

Что такое коллегия выборщиков?

Выборы президента США непрямые, то есть их выигрывает не тот кандидат, который набрал больше голосов избирателей, а тот, у кого по итогам голосования окажется необходимое для победы число выборщиков. Именно коллегия выборщиков, в которую входят 538 человек, избирает президента и вице-президента США. Для победы кандидату необходимо простое большинство - не менее 270 голосов выборщиков.

Количество выборщиков от того или иного штата зависит от его географии и населения: каждый штат получает столько выборщиков, сколько у него представителей в Конгрессе США. Это означает, что независимо от численности населения каждый штат автоматически имеет три голоса выборщиков, поскольку все штаты имеют двух сенаторов и, как минимум, одно место в Палате представителей.

Больше всего выборщиков - 54 - у Калифорнии, самого густонаселенного штата. Меньше всего - только три - у Вермонта. Каждый штат сам решает, как распределить отведенные ему голоса выборщиков. Обычно всех их автоматически получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов избирателей штата в ходе всеобщих выборов. Исключение составляют штаты Мэн (4 выборщика) и Небраска (5), законы которых предусматривают иной порядок.