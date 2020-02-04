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Кокусы

Кокусы в США используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий.

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Контекст

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Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается

Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается

Трамп победил на первых кокусах на фоне неплохих результатов своих соперников-республиканцев. Репортаж DW из Айовы.
Политика16 января 2024 г.
Сенатор-демократ Берни Сандерс среди своих сторонников

Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде

Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде

Сандерс укрепляет шансы стать главным кандидатом Демпартии на выборах президента США.
Политика23 февраля 2020 г.
Пит Буттиджич с микрофоном на фоне флага США в Айове

Буттиджич обошел Сандерса на кокусах демократов в Айове

Буттиджич обошел Сандерса на кокусах демократов в Айове

Демократы подвели итоги кокусов в Айове. Бывший вице-президент США Байден занял лишь 4-е место.
Политика7 февраля 2020 г.
Пит Буттиджич

На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич

На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич

Американские демократы с запозданием подводят итоги собраний партактивов в Айове.
Политика5 февраля 2020 г.
Берни Сандерс на ослике с флагом, похожим одновременно на флаги США и СССР - карикатура Сергея Елкина

Социалист Сандерс составит конкуренцию капиталисту Трампу?

Социалист Сандерс составит конкуренцию капиталисту Трампу?

Берни Сандерс объявил о победе на первых кокусах Демпартии. Портрет возможного соперника Трампа от Сергея Елкина.
Политика4 февраля 2020 г.
Берни Сандерс

Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове

Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове

Оглашение окончательных результатов в Айове задерживается из-за несовпадения нескольких баз данных.
Политика4 февраля 2020 г.
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