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Кокусы
Кокусы в США используются для первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий.
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Контекст
Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается
Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается
Трамп победил на первых кокусах на фоне неплохих результатов своих соперников-республиканцев. Репортаж DW из Айовы.
Политика
16.01.2024
16 января 2024 г.
Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде
Берни Сандерс побеждает на кокусах демократов в Неваде
Сандерс укрепляет шансы стать главным кандидатом Демпартии на выборах президента США.
Политика
23.02.2020
23 февраля 2020 г.
Буттиджич обошел Сандерса на кокусах демократов в Айове
Буттиджич обошел Сандерса на кокусах демократов в Айове
Демократы подвели итоги кокусов в Айове. Бывший вице-президент США Байден занял лишь 4-е место.
Политика
07.02.2020
7 февраля 2020 г.
На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич
На кокусах Демпартии США в Айове лидирует Пит Буттиджич
Американские демократы с запозданием подводят итоги собраний партактивов в Айове.
Политика
05.02.2020
5 февраля 2020 г.
Социалист Сандерс составит конкуренцию капиталисту Трампу?
Социалист Сандерс составит конкуренцию капиталисту Трампу?
Берни Сандерс объявил о победе на первых кокусах Демпартии. Портрет возможного соперника Трампа от Сергея Елкина.
Политика
04.02.2020
4 февраля 2020 г.
Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове
Сандерс объявил себя победителем кокусов Демпартии в Айове
Оглашение окончательных результатов в Айове задерживается из-за несовпадения нескольких баз данных.
Политика
04.02.2020
4 февраля 2020 г.
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Всего публикаций: 26
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