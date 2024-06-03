Политика Трампа в карикатурах
Действия Дональда Трампа не оставляют равнодушными и часто вызывают негодование многих. Фотогалерея DW о том, как со стороны выглядит экс-президент США и его решения.
Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным: своя ноша не тянет?
Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат бывшей порноактрисе. Но Трампа это не смущает - он будет баллотироваться на выборах президента США. Карикатура DW.
Байден или Трамп? Владимир Путин сделал свой выбор
Владимир Путин признал, что в качестве главы Белого дома в США для него предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп, который вновь претендует на этот пост. Выбор президента РФ - в карикатуре DW.
Залог в полмиллиарда долларов: пойдет ли Трамп по миру?
У Дональда Трампа нет 464 миллионов долларов на выплату судебного залога по делу о финансовых махинациях. Ему грозит арест имущества. Экс-президент США на паперти - в карикатуре DW.
Трамп борется за допуск к праймериз: устоит ли судебный барьер?
Дональд Трамп судится за допуск к праймериз в штатах Колорадо и Мэн. В случае с Колорадо он дошел до Верховного суда США. Карикатура DW о юридических преградах на пути Трампа к выдвижению в президенты.
Тюремная фотография Трампа: самое дорогое фото в истории?
Продажа футболок и предметов с фото Дональда Трампа, сделанным в тюрьме Джорджии, принесла более 7 млн долларов его избирательному штабу. О новом бизнесе экс-президента США - в карикатуре DW.
Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США
Дональду Трампу предъявлено уголовное обвинение по 34 эпизодам фальсификации документов и преступного сговора. Он свою вину отрицает. Карикатура DW об уровне аргументов экс-президента США.
Уголовное дело против Трампа: что ждет экс-президента США
Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, который должен предстать перед судом в связи с уголовными обвинениями. Карикатура DW о том, что ожидает бывшего главу Белого дома.
Спасет ли Twitter "возвращение" Трампа?
Новый владелец Twitter Илон Маск после голосования в соцсети за "возвращение" в нее экс-президента США Дональда Трампа восстановил его аккаунт. Карикатура DW о том, кому это было нужно больше.
Обыск в доме Трампа, или ФБР в гостях у экс-президента США
ФБР провело обыск в доме бывшего президента США во Флориде. Агенты искали секретные документы, которые Трамп забрал из Белого дома, пишут американские СМИ. Что они там нашли, пока неизвестно.