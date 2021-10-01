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Выходцы из семей мигрантов

Жители и граждане Германии с иностранными корнями составляют более четверти населения страны.

Согласно официальным данным 2019 года, более 25 процентов населения Германии - 21,2 млн человек - происходят из семей мигрантов.

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg): 13. MyFest im Ortsteil Kreuzberg. Alljaehrlich findet am Maifeiertag das über die Grenzen Berlins hinaus bekannte Straßenfest statt. Zahlreiche Buehnen und Vorfuehrungen bieten ein buntes und vielfaeltiges Programm. Rund 45.000 Besucher kamen um friedlich miteinander zu feiern. Den ganzen Tag blieb es entspannt auf der Oranienstraße, wie auch auf den Plaetzen und Straßen der Umgebung. Mit Beginn der Dunkelheit ging es vereinzelt etwas ruppiger zu. Die Revolutionaere 1. Mai-Demo blieb ueberwiegend friedlich, es kam nur vereinzelt zu Festnahmen. | Verwendung weltweit

Более четверти жителей ФРГ имеют миграционное прошлое 01.10.2021

В 2020 году в Германии жили 21,9 миллиона человек с миграционным прошлым. Более трети из них проголосовали на выборах в бундестаг, выяснило статистическое ведомство.

Выборы в бундестаг: за кого проголосуют граждане Германии с миграционными корнями 15.09.2021

26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. В ФРГ растет доля жителей с миграционными корнями. Но далеко не у всех из них есть гражданство, а следовательно и право участвовать в голосовании.
Passanten, Fussgaengerzone, Steintor, Georgstrasse, Hannover, Niedersachsen, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

За кого голосуют граждане Германии с миграционными корнями 15.09.2021

Многие выходцы из России или Украины, постоянно живущие в Германии, не смогут принять участие в выборах в бундестаг 26 сентября. А за кого голосуют те, кто получил немецкое гражданство?
Tief Ahmet

Ахмет, Бартош и Божена - в Германии разнообразили карту погоды (фото) 05.01.2021

Первые циклоны и антициклоны 2021 года в Германии будут названы именами жителей страны с миграционными корнями.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Pfleger hält im Alten-und Pflegeheim Joachim-Neander-Haus der Diakonie in Düsseldorf die Hand einer Bewohnerin, aufgenommen am 13.11.2007. Das Sterbehilfe-Drama «Und morgen Mittag bin ich tot» ist am Dienstag (27. Juni, 22.45 Uhr) in der ARD-Reihe «Filmdebüt im Ersten» zu sehen. (zu dpa ARD-Filmdebüt zu Sterbehilfe: «Und morgen Mittag bin ich tot» vom 23.06.2017) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Хосписы для мигрантов: как в ФРГ оказывают им паллиативную помощь 26.09.2020

Около четверти жителей Германии - более 21 млн человек - имеют миграционные корни. Плюс 1,8 млн - беженцев. Часто они придерживаются традиций родины предков. Это отражается и на оказании им паллиативной помощи.
Deutscher Bundestag, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit

Более четверти населения Германии имеют миграционные корни 28.07.2020

В 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек, при рождении получивших гражданство иного государства. Самые частые страны происхождения - Турция, Польша и Россия, выяснило статистическое ведомство.
22.02.2020, Hessen, Hanau: Der Demozug zieht mit kurdischen Flaggen durch die Innenstadt. Ein Bündnis gegen Hetze und Menschenverachtung hat zu einer Demonstration aufgerufen. Die Teilnehmer wollen vom Freiheitsplatz in der Innenstadt zu den beiden Tatorten gehen. Bei einem mutmaßlich rassistischen Anschlag hatte ein 43-jähriger Deutscher im hessischen Hanau mehrere Menschen und sich selbst erschossen. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В городах Германии прошли демонстрации против правого экстремизма 22.02.2020

В ряде немецких городов участники демонстраций почтили память жертв теракта в Ханау, совершенного 19 февраля. Тобиас Р. убил 9 человек с миграционными корнями и сам покончил с собой.
Kerzen und Blumen nahe der Shisha-Bar Midnight in Hanau

"Мы боимся зайти в бар": жители ФРГ с миграционными корнями о теракте в Ханау 21.02.2020

В немецком городе Ханау близ Франкфурта, где правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных, царят гнев, страх и горе. Репортаж DW с места трагедии.

Candles amd flowers lay behind a police cordon in front of one of the bar target in a shooting in Kesselstadt, near Frankfurt, western Germany, on February 20, 2020. - The suspect in two shootings in Germany that killed at least nine people was found dead at home, police said on February 20, 2020. At least nine people were killed in two shootings late on February 19 in Hanau, near the German city of Frankfurt. (Photo by Thomas Lohnes / AFP) (Photo by THOMAS LOHNES/AFP via Getty Images)

Что известно о теракте в немецком городе Ханау 21.02.2020

По данным следствия, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау были людьми с миграционными корнями. Что известно о предполагаемом преступнике и его мотивах - в материале DW.

German police officers guard the entrance of a bar where several people were killed late Wednesday in Hanau, Germany, Thursday, Feb. 20, 2020. A 43-year-old German man shot and killed several people at more than one location in a Frankfurt suburb overnight in attacks that appear to have been motivated by far-right beliefs, officials said Thursday. (AP Photo/Michael Probst) |

Генпрокурор ФРГ заявил о расистских мотивах стрелка в Ханау 20.02.2020

По словам генпрокурора ФРГ Петера Франка, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау имели миграционные корни.

Altbau-Fassaden in der Volksgartenstraße. Köln, 18.01.2016 | Verwendung weltweit

"Только для немцев": легко ли мигрантам cнять жилье в Германии 30.01.2020

Жители ФРГ с миграционными корнями часто сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья. Потенциальному квартиросъемщику могут отказать даже из-за непривычно звучащего имени или фамилии.
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Опрос: треть немцев не хотели бы иметь соседями мигрантов 29.01.2020

Каждый третий житель ФРГ с миграционными корнями сталкивается с дискриминацией при поиске жилья. Около трети немцев испытывают опасения, если в соседнюю квартиру въезжает мигрант.

Eine Migrantenfamilie geht spazieren an der Rheinuferpromenade in Düsseldorf ( Nordrhein-Westfalen). Wenn die Sonne scheint, zieht es Einheimische wie Touristen an die direkt am Rhein gelegenen, Fussgängern vorbehaltenen Promenade. Foto:Winfried Rothermel a Migrant family is walk to the Rhine promenade in Dusseldorf North Rhine Westphalia if the Sun seems shoots it Locals like Tourists to the directly at Rhine located Pedestrians reserved Promenade Photo Winfried Rothermel

Каждый четвертый житель ФРГ имеет миграционные корни 21.08.2019

В 2018 году доля населения ФРГ с миграционными корнями составила 25,5 процента. Число жителей, которые сами или у которых как минимум один из их родителей не родились с гражданством ФРГ, выросло на 2,5 процента.
23.08.2016 Tülay (m.) und Aladdin Satilmis auf dem Wochenmarkt am Berliner Maybachufer (Bezirk Neukölln, Berlin, Deutschland); Copyright: DW/H. Kiesel

Жители ФРГ с миграционными корнями предпочитают ХДС и ХСС 27.09.2018

Рейтинг социал-демократов среди респондентов с миграционными корнями в Германии серьезно снизился. "Братские" партии ХДС/ХСС пользуются наибольшей популярностью.

15.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Fußball: WM, Nationalmannschaft, Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Russland im Fußballmuseum: Bundestrainer Joachim Löw (r) und DFB-Präsident Reinhard Grindel gehen zur Pressekonferenz. Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

Глава DFB отверг слух о расколе в сборной Германии на ЧМ-2018 28.08.2018

Издание Der Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в бундестим произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.
15.10.2016 *** Migranten auf Jobbörse DEU/Bandenburg/Cottbus Â Jobbörse: Migranten und Asylsuchende aus Eritrea auf Job- und Lehrstellensuche bei der interaktiven Berufsorientierungs- und Ausbildungsbörse (iBOB) in Cottbus. Diese aktive Gruppe der ausländischen Besucher machte fast ein Viertel aller Jobsuchenden bei dieser Veranstaltung aus. Bisher haben nach den Erkenntnissen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erst 40 000 Menschen aus der jüngsten Flüchtlingswelle in Deutschland einen Arbeitsplatz gefunden. Die große Zahl der Neuankömmlinge ist auf dem Arbeitsmarkt noch gar nicht angekommen. Sie sind zum großen Teil gar nicht in der Lage, einen Arbeitsplatz anzutreten, und stecken noch in Vorbereitungskursen. Für die meisten Asylbewerber gilt, dass ihre Qualifikation für den deutschen Arbeitsmarkt nicht reicht. Die Bundesagentur für Arbeit weiß, dass von d Migrants on Job Center DEU Volume Castle Cottbus â Job Center Migrants and Asylum seekers out Eritrea on Job and Teaching job search at the interactive and Education Market in Cottbus These active Group the foreign Visitors made Almost a Quarter all Job seekers at this one Event out before have after the Findings the Nuremberg Institute for Labour market and Professional research First 40 000 People out the Youngest Refugee wave in Germany a Work found the Size Number the Newcomers is on the Labour market yet even not arrived Them are to grand Part even not in the Situation a Work compete and stuck yet in for the most Asylum-seekers is that theirs Qualification for the German Labour market not last the Federal agency for Work white that from D

В Германии выросло число людей с миграционными корнями 01.08.2018

Согласно статистике за 2017 год, почти каждый четвертый житель Германии имел миграционные корни. Их число превысило 19 млн человек. При этом большинство из них - иммигранты.
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