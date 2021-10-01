Выходцы из семей мигрантов

Выборы в бундестаг: за кого проголосуют граждане Германии с миграционными корнями

26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. В ФРГ растет доля жителей с миграционными корнями. Но далеко не у всех из них есть гражданство, а следовательно и право участвовать в голосовании.