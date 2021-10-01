Выходцы из семей мигрантов

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Жители и граждане Германии с иностранными корнями составляют более четверти населения страны.
Согласно официальным данным 2019 года, более 25 процентов населения Германии - 21,2 млн человек - происходят из семей мигрантов.
В 2020 году в Германии жили 21,9 миллиона человек с миграционным прошлым. Более трети из них проголосовали на выборах в бундестаг, выяснило статистическое ведомство.
26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. В ФРГ растет доля жителей с миграционными корнями. Но далеко не у всех из них есть гражданство, а следовательно и право участвовать в голосовании.
Многие выходцы из России или Украины, постоянно живущие в Германии, не смогут принять участие в выборах в бундестаг 26 сентября. А за кого голосуют те, кто получил немецкое гражданство?
Первые циклоны и антициклоны 2021 года в Германии будут названы именами жителей страны с миграционными корнями.
Около четверти жителей Германии - более 21 млн человек - имеют миграционные корни. Плюс 1,8 млн - беженцев. Часто они придерживаются традиций родины предков. Это отражается и на оказании им паллиативной помощи.
В 2019 году в ФРГ проживали 21,2 млн человек, при рождении получивших гражданство иного государства. Самые частые страны происхождения - Турция, Польша и Россия, выяснило статистическое ведомство.
В ряде немецких городов участники демонстраций почтили память жертв теракта в Ханау, совершенного 19 февраля. Тобиас Р. убил 9 человек с миграционными корнями и сам покончил с собой.
В немецком городе Ханау близ Франкфурта, где правый экстремист застрелил девять посетителей кальянных, царят гнев, страх и горе. Репортаж DW с места трагедии.
По данным следствия, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау были людьми с миграционными корнями. Что известно о предполагаемом преступнике и его мотивах - в материале DW.
По словам генпрокурора ФРГ Петера Франка, девять погибших в результате стрельбы в кальянных в Ханау имели миграционные корни.
Жители ФРГ с миграционными корнями часто сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья. Потенциальному квартиросъемщику могут отказать даже из-за непривычно звучащего имени или фамилии.
Каждый третий житель ФРГ с миграционными корнями сталкивается с дискриминацией при поиске жилья. Около трети немцев испытывают опасения, если в соседнюю квартиру въезжает мигрант.
В 2018 году доля населения ФРГ с миграционными корнями составила 25,5 процента. Число жителей, которые сами или у которых как минимум один из их родителей не родились с гражданством ФРГ, выросло на 2,5 процента.
Рейтинг социал-демократов среди респондентов с миграционными корнями в Германии серьезно снизился. "Братские" партии ХДС/ХСС пользуются наибольшей популярностью.
Издание Der Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в бундестим произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.
Согласно статистике за 2017 год, почти каждый четвертый житель Германии имел миграционные корни. Их число превысило 19 млн человек. При этом большинство из них - иммигранты.
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