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Интеграция мигрантов в Германии: климат начал ухудшаться

Андрей Гурков
11 декабря 2024 г.

Как оценивают свои взаимоотношения коренные немцы и жители ФРГ с миграционными корнями? Проблемой становятся школы. Готовность принимать политических беженцев по-прежнему высока.

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Немецкий старшеклассник пишет на доске слово "интеграция"
Немецкий старшеклассник пишет на доске слово "интеграция"Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Подавляющее большинство жителей Германии положительно оценивает взаимоотношения между коренным населением и мигрантами, однако за последние два года эти отношения несколько охладели. Особенно заметно снизились оценки успехов интеграции иностранцев в сфере школьного образования. Выросла также доля тех, кто видит в беженцах угрозу своему благополучию, тем не менее готовность принимать тех, кто спасается от преследований или войны, в немецком обществе по-прежнему очень высока. Те, кто хотели бы покинуть Германию, подумывают о переезде главным образом в другие страны Европы.

Интеграционный климат лучше, чем может показаться

Таковы некоторые важнейшие выводы из Индекса интеграционного климата 2024 (Integrationsklima-Index 2024), представленного 10 декабря Экспертным советом по вопросам интеграции и миграции (SVR). Этот консультативный орган создан правительством ФРГ, но независим в своих научных выводах, его задача - информировать власти и общественность Германии о тенденциях, связанных с миграционными процессами, а также предлагать пути решения возникающих проблем.

Индекс составлен по результатам репрезентативного опроса, в котором с ноября 2023 по июль 2024 участвовали свыше 15 тысяч жителей Германии. Из них 8 тысяч не имеют миграционных корней (SVR не использует выражение "коренные немцы"), а у остальных есть миграционный фон. К этой категории в Германии относят всех, кто при рождении не имел немецкого гражданства, либо у кого, как минимум, один из родителей не был с рождения гражданином ФРГ.

Индекс интеграционного климата 2024 составил 66,3 пункта из 100 возможных. Тем самым он несколько снизился по сравнению с 2022 годом, когда достиг 68,5 пунктов (в тот год Германия приняла основную часть украинских беженцев, спасавшихся от российской агрессии), и вернулся на уровень четырехлетней давности.

Председатель Экспертного совета по вопросам интеграции и миграции профессор Ханс Форлендер
Председатель Экспертного совета по вопросам интеграции и миграции профессор Ханс ФорлендерФото: Chistoph Soeder/picture alliance/dpa

"Вопреки впечатлению, которое создают очень жаркие порой дебаты о контроле над миграционными процессами, люди в большинстве своем по-прежнему дают ярко выраженную положительную оценку интеграционному климату, причем независимо от того, есть ли у них миграционная история или нет. Хотя, по сравнению с пиком в 2022 году, нынешний показатель слегка снизился", - так прокомментировал полученный результат председатель SVR, профессор Института политологии Дрезденского технического университета Ханс Форлендер (Hans Vorländer).

"Опрошенные явно видят различия между абстрактными дебатами и тем личным опытом, который они получают в своем непосредственном окружении", - отметил ученый. По его словам, результаты опроса дали дифференцированную картину: в одних сферах оценки становятся более скептическими, в других люди отмечают улучшения.

Падает доверие к школьной системе Германии

Так, участники опроса позитивно оценивают интеграцию мигрантов на рынке труда. В то же время оценка интеграции в сфере образования становится все более критической. Так, только 55% респондентов без миграционных корней утвердительно ответили на вопрос, готовы ли они отправить своих детей в школу с "неоднородным составом учеников". Всего два года назад о такой готовности заявляли еще 65,2% опрошенных коренных немцев.  

Школьники с миграционными корнями на уроке немецкого языка в Лейпциге
Школьники с миграционными корнями на уроке немецкого языка в ЛейпцигеФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

"Снизилось в целом доверие к школьной системе, причем не только у тех, кто опасается последствий неоднородного состава учеников, но также и у тех, кто подобных опасений не разделяет. Это позволяет предположить, что тут определенную роль играют и другие факторы, например, дефицит учителей или недостаточная оснащенность школ", - пояснил член экспертного совета, профессор социологии Мангеймского университета Марк Хельблинг (Marc Helbling).

Несколько ухудшилась и оценка той сферы, которая в индексе называется "отношения между соседями", причем опять-таки со стороны коренных немцев. Данная тенденция прослеживается во всем опросе, подчеркивается в отчете SVR: если оценка интеграционного климата в стране и отдельных его составляющих со стороны мигрантов за последние два года практически не изменилась, то у респондентов без миграционных корней она снизилась, пусть и всего на несколько пунктов.

Так, готовность респондентов без миграционного прошлого переехать в район с этнически разнообразным составом жителей снизилась на 7 процентных пунктов, хотя все еще составляет 64,7%. Иными словами, почти две трети коренных немцев не видят в этом проблемы. "Тем не менее полученный результат является сигналом тревоги: стремление к этнически более однородным жилым районам может, как и в случае с выбором школы, привести к усилению сегрегации по месту жительства", - предупреждает Экспертный совет по вопросам интеграции и миграции в своем отчете о проведенном опросе.

Беженцы способствуют экономике и культуре

В то же время SVR отмечает, что примерно две трети жителей Германии  независимо от того, имеются ли у них миграционные корни или нет, по-прежнему положительно относятся к приему беженцев, спасающихся от преследований или войны. Однако эта готовность существенно снижается, если на убежище в Германии претендуют люди, бегущие от нищеты в своих странах и имеющие при этом низкий образовательный уровень.    

Обучение двух сирийских беженцев профессии машиниста локомотива. В Германии - острый дефицит таких специалистов
Обучение двух сирийских беженцев профессии машиниста локомотива. В Германии - острый дефицит таких специалистовФото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Несмотря на некоторое снижение показателей, примерно две трети жителей Германии обеих категорий считают, что беженцы в долгосрочном плане внесут положительный вклад в экономическое развитие страны. Приблизительно столько же уверены, что беженцы, опять-таки в долгосрочном плане, будут способствовать и обогащению культурной жизни.

Однако, по сравнению с аналогичными опросами прошлых лет, растет число тех, кто из экономических соображений сомневается в целесообразности приема беженцев, отметил профессор Ханс Форлендер. "Каждый третий опрошенный воспринимает теперь беженцев, прежде всего, как угрозу для благосостояния. Такое восприятие следует рассматривать в контексте общего экономического развития в Германии и прогнозов на будущее, которые вызывают страх перед рецессией", - указал председатель SVR.

Куда уехать из Германии?

Респондентам был также задан вопрос, подумывают ли они о том, чтобы покинуть Германию. Свыше 72% коренных немцев и почти 66% опрошенных с миграционными корнями ответили, что не строят таких планов. Тех, кто не исключил переезд в другую страну, попросили назвать государства, в которых они теоретически хотели бы жить в будущем.

Коренные немцы назвали первым делом Испанию, Швейцарию и Норвегию. Затем с некоторым отрывом идут Швеция, США, Италия, Австрия, Дания, Португалия, Франция. Респонденты с миграционной историей, среди которых немалую часть составляли жители Германии с турецкими корнями, назвали первым делом Испанию, Турцию и Швейцарию. Затем идут США, Италия, Франция, Австрия, Великобритания, Греция, Австралия. Таким образом, потенциальные эмигранты из обеих категорий явно отдают приоритет странам Европы.

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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