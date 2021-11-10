Женевская конвенция 1951 года определяет, что статус беженца должен предоставляться лицам, которые вынуждены покинуть страну, гражданством которой они обладают или в которой они проживают, из-за опасений преследований.
По данным ООН, в 2019 году в мире насчитывалось 79,5 миллиона вынужденно перемещенных лиц, которым пришлось покинуть свои дома из-за репрессий, конфликтов, насилия или нарушений прав человека. Из них 26 миллионов человек имели статус беженца, а 4,2 миллиона обратились за его предоставлением. Более половины вынужденно перемещенных лиц - 45,7 млн человек - составляли внутренние переселенцы, то есть люди, которые вынуждены были покинуть места своего проживания и переехали в другие районы в пределах одной страны.
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.