Женевская конвенция 1951 года определяет, что статус беженца должен предоставляться лицам, которые вынуждены покинуть страну, гражданством которой они обладают или в которой они проживают, из-за опасений преследований.

По данным ООН, в 2019 году в мире насчитывалось 79,5 миллиона вынужденно перемещенных лиц, которым пришлось покинуть свои дома из-за репрессий, конфликтов, насилия или нарушений прав человека. Из них 26 миллионов человек имели статус беженца, а 4,2 миллиона обратились за его предоставлением. Более половины вынужденно перемещенных лиц - 45,7 млн человек - составляли внутренние переселенцы, то есть люди, которые вынуждены были покинуть места своего проживания и переехали в другие районы в пределах одной страны.