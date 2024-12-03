Как мигранты из РБ и Украины адаптируются на рынке труда ЕС

Как мигранты из Беларуси и Украины адаптируются на рынке труда Европейского Союза? С какими трудностями они сталкиваются, в чем нуждаются? Ответы эти и другие вопросы пытается дать новое исследование , выпущенное независимым центром в области экономических исследований BEROC в партнерстве с немецким Фондом имени Фридриха Эберта.

Онлайн-презентация исследования состоялась во вторник, 3 декабря. В основе работы - данные опроса, проведенного летом 2024 года среди 392 граждан Украины и 173 граждан Беларуси, которые мигрировали в Польшу или Литву после событий 2022 и 2020 годов соответственно. Авторы отмечают, что опрос "не может являться в полной степени репрезентативным", поскольку выборка небольшая, однако он отражает тенденции и тренды и позволяет "понять определенную динамику в отношении мигрантов". DW - с подробностями.

"Феномен больших волн недобровольной миграции"

После 2020 года из Беларуси, по разным оценкам, выехали около полумиллиона человек. Сейчас, согласно Белстату, в РБ проживает 9,155 млн, из них трудоспособны - около 4 млн. Что касается Украины, где до 2022 года население составляло 44 млн человек, то только в первые месяцы войны из страны выехало более 6 млн беженцев. Сейчас, по оценкам Еврокомиссии, на территории Евросоюза остаются около 4,1 млн украинцев.

Лев Львовский Фото: Privat

В новом исследовании BEROC делается допущение, что все белорусы, покинувшие родину после 2020 года, и все украинцы, покинувшие свою страну после начала полномасштабного вторжения России, сделали это недобровольно.

Академический директор BEROC Лев Львовский говорит, что авторы анализируют "феномен больших волн недобровольной миграции людей с высоким, но неконвертируемым человеческим капиталом". "Цель нашей работы - посмотреть, как эти люди адаптируются, какую часть этого человеческого капитала мы потенциально все теряем, и есть ли какие-то механизмы, которые могут помочь не терять его", - отмечает Львовский.

35% мигрантов-белорусов планируют вернуться в РБ

57% белорусов и 74% украинцев, опрошенных BEROC, живут на территории ЕС два-четыре года, большая часть в Польше. 91% белорусов, состоящих в браке, проживают в одной стране со своими супругами, тогда как среди украинцев этот показатель составляет лишь 76%.

Среди белорусских мигрантов 53% мужчин и 47% женщин. "Однако этого нельзя сказать про украинских беженцев, так как первые волны миграции из Украины в основном были наполнены женщинами с детьми. Только в последние годы этот баланс начал немного восстанавливаться", - обращает внимание научный сотрудник BEROC Виолетта Панасевич. Некоторые мигранты первой волны вернулись в Украину, в то же время часть мужчин переехала в ЕС для воссоединения с семьей.

35% белорусов сообщили BEROC, что они планируют вернуться в РБ, 38% сказали, что возвращаться не собираются, 26% затруднились с ответом. Что касается украинских граждан, то возвратиться домой хотели бы 38% украинцев, около 20% сообщили, что у них нет таких планов, 42% не смогли ответить.

По словам Панасевич, мигранты, которые находятся в Польше, чаще говорят, что не собираются возвращаться на родину, чем те, кто живут в Литве. Также процент отрицательных ответов выше среди людей, проживших на новом месте 2-4 года. Самое важное условие, при котором белорусы готовы уехать домой - прекращения политических репрессий в РБ, для украинцев - завершение боевых действий на территории Украины.

Украинцы чаще устраиваются в госсектор, белорусы - начинают бизнес

Что касается уровня образования, то 60% эмигрантов из Украины и около 89 % белорусских мигрантов имеют высшее образование либо послевузовское образование.

Относительно заработной платы 60% респондентов-белорусов сообщили, что до эмиграции она значительно превышала среднюю зарплату по стране. "Скорее всего, среди этой категории - белорусские айтишники", - предполагает Панасевич. Треть опрошенных белорусов и украинцев рассказали, что получали среднюю зарплату по стране, однако среди украинских респондентов около 30% заявили, что их "зарплата была либо ниже, либо значительно ниже средней".

Исследователи также выделили самые сложные с точки зрения адаптации в эмиграции сферы деятельности. Это образование, реклама, дизайн-маркетинг, финансовые услуги, банковское дело и торговля. В то же время украинцы чаще устраивались наемными работниками в госсекторе: 7% против 1% белорусов. При этом граждане РБ чаще начинают в ЕС собственный бизнес.

"В строительстве работало мало белорусов, и еще меньше стали работать в Европейском Союзе. А для украинцев это оказалась абсолютно конвертируемая профессия", - также отмечает Лев Львовский. Кроме того, среди украинцев число тех, кто работает в здравоохранении и социальной сфере в ЕС, оказалось выше, чем тех, кто работал в этой области, находясь у себя в стране. IT, как и ожидали авторы исследования, достаточная конвертируемая сфера. Белорусов в ней в Евросоюзе больше, чем украинцев.

21% белорусов и 3% украинцев использовали для поиска работы контакты в диаспоре

Треть респондентов-белорусов сообщили, что им пришлось заново начинать карьеру в новой стране, с этими же столкнулась половина опрошенных мигрантов из Украины. "Избыточные потери приходятся на женщин, на людей, которые только в начале своей карьеры или, наоборот, очень далеко зашли в своей карьере", - говорится в исследовании.

Удивление у авторов вызвало то, что 21% белорусов и лишь 3% украинцев использовали для поиска работы контакты в диаспоре. Между тем, при переезде белорусам в два раза чаще, чем украинцам помогали их же работодатели. Это, по мнению Львовского, показывает важный аспект работы транснациональных компаний: они помогают более безболезненно "перевозить человеческий капитал и сразу же адаптировать его к новому рынку труда".

Что касается ожиданий мигрантов из Беларуси и Украины, то, как выяснили в BEROC, приехавшие в ЕС хотели бы, чтобы на них распространялись те же меры социальной защиты, которые есть у граждан новой страны проживания. Кроме того мигранты нуждаются в консультации, "чтобы понять свое место на новом рынке труда".