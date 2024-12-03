  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ОбществоЕвропа

Как мигранты из РБ и Украины адаптируются на рынке труда ЕС

Татьяна Гаргалык
3 декабря 2024 г.

35% белорусов и 38% украинцев, эмигрировавших в Польшу и Литву после 2020-2022 годов, хотели бы вернуться домой. Новое исследование BEROC.

https://p.dw.com/p/4nhny
Строительные профессии украинцев и белорусов оказались "абсолютно конвертируемыми" в Евросоюзе
Строительные профессии украинцев и белорусов оказались "абсолютно конвертируемыми" в ЕвросоюзеФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Как мигранты из Беларуси и Украины адаптируются на рынке труда Европейского Союза? С какими трудностями они сталкиваются, в чем нуждаются? Ответы эти и другие вопросы пытается дать новое исследование, выпущенное независимым центром в области экономических исследований BEROC в партнерстве с немецким Фондом имени Фридриха Эберта.

Онлайн-презентация исследования состоялась во вторник, 3 декабря. В основе работы - данные опроса, проведенного летом 2024 года среди 392 граждан Украины и 173 граждан Беларуси, которые мигрировали в Польшу или Литву после событий 2022 и 2020 годов соответственно. Авторы отмечают, что опрос "не может являться в полной степени репрезентативным", поскольку выборка небольшая, однако он отражает тенденции и тренды и позволяет "понять определенную динамику в отношении мигрантов". DW - с подробностями.

"Феномен больших волн недобровольной миграции"

После 2020 года из Беларуси, по разным оценкам, выехали около полумиллиона человек. Сейчас, согласно Белстату, в РБ проживает 9,155 млн, из них трудоспособны - около 4 млн. Что касается Украины, где до 2022 года население составляло 44 млн человек, то только в первые месяцы войны из страны выехало более 6 млн беженцев. Сейчас, по оценкам Еврокомиссии, на территории Евросоюза остаются около 4,1 млн украинцев.

Академический директор BEROC Лев Львовский
Лев ЛьвовскийФото: Privat

В новом исследовании BEROC делается допущение, что все белорусы, покинувшие родину после 2020 года, и все украинцы, покинувшие свою страну после начала полномасштабного вторжения России, сделали это недобровольно.

Академический директор BEROC Лев Львовский говорит, что авторы анализируют "феномен больших волн недобровольной миграции людей с высоким, но неконвертируемым человеческим капиталом".  "Цель нашей работы - посмотреть, как эти люди адаптируются, какую часть этого человеческого капитала мы потенциально все теряем, и есть ли какие-то механизмы, которые могут помочь не терять его", - отмечает Львовский.

35% мигрантов-белорусов планируют вернуться в РБ

57% белорусов и 74% украинцев, опрошенных BEROC, живут на территории ЕС два-четыре года, большая часть в Польше. 91% белорусов, состоящих в браке, проживают в одной стране со своими супругами, тогда как среди украинцев этот показатель составляет лишь 76%.

Среди белорусских мигрантов 53% мужчин и 47% женщин. "Однако этого нельзя сказать про украинских беженцев, так как первые волны миграции из Украины в основном были наполнены женщинами с детьми. Только в последние годы этот баланс начал немного восстанавливаться", - обращает внимание научный сотрудник BEROC Виолетта Панасевич. Некоторые мигранты первой волны вернулись в Украину, в то же время часть мужчин переехала в ЕС для воссоединения с семьей.

35% белорусов сообщили BEROC, что они планируют вернуться в РБ, 38% сказали, что возвращаться не собираются, 26% затруднились с ответом. Что касается украинских граждан, то возвратиться домой хотели бы 38% украинцев, около 20% сообщили, что у них нет таких планов, 42% не смогли ответить.

По словам Панасевич, мигранты, которые находятся в Польше, чаще говорят, что не собираются возвращаться на родину, чем те, кто живут в Литве. Также процент отрицательных ответов выше среди людей, проживших на новом месте 2-4 года. Самое важное условие, при котором белорусы готовы уехать домой - прекращения политических репрессий в РБ, для украинцев -  завершение боевых действий на территории Украины.

Украинцы чаще устраиваются в госсектор, белорусы - начинают бизнес

Что касается уровня образования, то 60% эмигрантов из Украины и около 89 % белорусских мигрантов имеют высшее образование либо послевузовское образование.

Относительно заработной платы 60% респондентов-белорусов сообщили, что до  эмиграции она значительно превышала среднюю зарплату по стране. "Скорее всего, среди этой категории - белорусские айтишники", - предполагает Панасевич. Треть опрошенных  белорусов и украинцев рассказали, что получали среднюю зарплату по стране, однако среди украинских респондентов около 30% заявили, что их "зарплата была либо ниже, либо значительно ниже средней".

Исследователи также выделили самые сложные с точки зрения адаптации в эмиграции сферы деятельности. Это образование, реклама, дизайн-маркетинг, финансовые услуги, банковское дело и торговля. В то же время украинцы чаще устраивались наемными работниками в госсекторе: 7% против 1% белорусов. При этом граждане РБ чаще начинают в ЕС собственный бизнес.

"В строительстве работало мало белорусов, и еще меньше стали работать в Европейском Союзе. А для украинцев это оказалась абсолютно конвертируемая профессия", - также отмечает Лев Львовский. Кроме того, среди украинцев число тех, кто работает в здравоохранении и социальной сфере в ЕС, оказалось выше, чем тех, кто работал в этой области, находясь у себя в стране. IT, как и ожидали авторы исследования, достаточная конвертируемая сфера. Белорусов в ней в Евросоюзе больше, чем украинцев.

21% белорусов и 3% украинцев использовали для поиска работы контакты в диаспоре

Треть респондентов-белорусов сообщили, что им пришлось заново начинать карьеру в новой стране, с этими же столкнулась половина опрошенных мигрантов из Украины. "Избыточные потери приходятся на женщин, на людей, которые только в начале своей карьеры или, наоборот, очень далеко зашли в своей карьере", - говорится в исследовании.

Удивление у авторов вызвало то, что 21% белорусов и лишь 3% украинцев использовали для поиска работы контакты в диаспоре. Между тем, при переезде белорусам в два раза чаще, чем украинцам помогали их же работодатели. Это, по мнению Львовского, показывает важный аспект работы транснациональных компаний: они помогают более безболезненно "перевозить человеческий капитал и сразу же адаптировать его к новому рынку труда".

Что касается ожиданий мигрантов из Беларуси и Украины, то, как выяснили в BEROC, приехавшие в ЕС хотели бы, чтобы на них распространялись те же меры социальной защиты, которые есть у граждан новой страны проживания. Кроме того мигранты нуждаются в консультации, "чтобы понять свое место на новом рынке труда".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Не уехал из Беларуси - сам виноват? Спорят Лойко и Стрижак

Не уехал из Беларуси - сам виноват? Спорят Лойко и Стрижак

Задержание участников популярной группы Nizkiz вызвало волну обсуждения - не только сочувствия, но и критики: зачем возвращались в Беларусь, почему там оставались? Как реагировать на новости о задержании? Стоит ли рисковать, возвращаясь в Беларусь из-за границы? И как реагируют жители Беларуси на советы "уехавших"? Обсуждаем в ток-шоу "Сварка" с Катериной Крыжановской.
Культура12 января 2024 г.34:33 мин.
Polens aktueller Justizminister Adam Bodnar

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Власти Польши крайне неохотно предоставляют убежище мигрантам из третьих стран. Они отмечают, что уже приняли более миллиона украинских беженцев. Кроме того, Польша обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для создания кризиса на границе. Новая миграционная политика Варшава стала одной из тем программы Conflict Zone, гостем которой стал польский генпрокурор и министр юстиции Адам Боднар.
Политика25 июня 2024 г.26:01 мин.
external

Белорусов в Литве больше не ждут? Сварка-шоу

Белорусов в Литве больше не ждут? Сварка-шоу

Сотни живущих в Литве белорусов объявлены угрозой нацбезопасности, им аннулируют ВНЖ, литовские власти закрывают пропускные пункты на границе с Беларусью. Что происходит, почему и кому это выгодно? Обсуждаем с Кириллом Волошиным и Олегом Ерофеевым.
Политика1 марта 2024 г.41:10 мин.
Показать еще