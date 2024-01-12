Не уехал из Беларуси - сам виноват? Сварка-шоу

12.01.2024 12 января 2024 г.

Задержание участников популярной группы Nizkiz вызвало волну обсуждения - не только сочувствия, но и критики: зачем возвращались в Беларусь, почему там оставались? Как реагировать на новости о задержании? Стоит ли рисковать, возвращаясь в Беларусь из-за границы? И как реагируют жители Беларуси на советы "уехавших"? Обсуждаем в ток-шоу "Сварка" с Катериной Крыжановской.