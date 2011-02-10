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Фото: Tatsiana Harhalyk/DW
Репрессии в Беларуси
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После протестов 2020 года в Беларуси начались самые масштабные в новейшей истории страны репрессии.
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Контекст
Беларусь - ЕС: как сотрудничать после событий 19 декабря?
Беларусь - ЕС: как сотрудничать после событий 19 декабря?
Правозащитники и активисты гражданского общества европейских стран предлагают своим правительствам все новые способы воздействия на официальный Минск. Что думают об этом в Беларуси?
10.02.2011
10 февраля 2011 г.
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Мнения
Как белорусам выжить в ситуации ежедневного стресса
Оксана Ткачук
Колонка
Общество
04.07.2021
4 июля 2021 г.
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