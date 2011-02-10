  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
День солидарности с политзаключенными в Гданьске, Польша, 21 мая 2023 года
Фото: Tatsiana Harhalyk/DW

Репрессии в Беларуси

Публикации по теме

После протестов 2020 года в Беларуси начались самые масштабные в новейшей истории страны репрессии.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Участники семинара рассматривают брошюры о ЕС

Беларусь - ЕС: как сотрудничать после событий 19 декабря?

Беларусь - ЕС: как сотрудничать после событий 19 декабря?

Правозащитники и активисты гражданского общества европейских стран предлагают своим правительствам все новые способы воздействия на официальный Минск. Что думают об этом в Беларуси?
10 февраля 2011 г.
Пропустить раздел Мнения

Мнения

Оксана Ткачук

Как белорусам выжить в ситуации ежедневного стресса

Оксана Ткачук
Колонка
Общество4 июля 2021 г.