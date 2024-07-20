Почему в Литве украинцы чаще идут работать, чем в Германии?

В Литве трудоустроились 57% украинских беженцев, в Дании - 53%, в Польше - 48%. А в Германии пока только 27%, свидетельствуют данные за 1-й квартал 2024 года. Однако в целом ряде стран интеграция украинцев в рынок труда удалась еще хуже: в Финляндии, Норвегии, Румынии и Испании доля тех, кто пошел работать, все еще ниже 20%. Так что ФРГ по данному показателю в середине списка из 26 рассмотренных европейских стран.

Таков один из выводов научной работы, проведенной Институтом по исследованию рынка труда и карьеры (IAB) в Нюрнберге. Его результаты были опубликованы в среду, 17 июля. Коллектив из девяти авторов задался целью выяснить, почему в одних странах спасающиеся от войны украинцы чаще идут работать, чем в других.

Отбивает ли пособие Bürgergeld желание искать работу

Тем самым ученые института, входящего в структуры Федерального агентства по труду (BA), которым руководит видная представительница правящей Социал-демократической партии Германии Андреа Налес (Andrea Nahles), явно стремились внести свой вклад в разгоревшуюся в ФРГ дискуссию. Предметом острого спора стал вопрос, в какой мере автоматическое предоставление гражданам Украины базового социального пособия (Bürgergeld), размер которого выше, чем сумма выплат обычным соискателям убежища, сказалось на темпах их трудоустройства, и не лишило ли это пособие многих стимула искать работу.

Весьма активно в ФРГ обсуждается и другой аспект: не оказалась ли ошибочной концепция германского правительства, согласно которой ставку следует сделать не на ускоренное трудоустройство беженцев на какую-либо работу, а на предварительное многомесячное обучение их немецкому языку, чтобы в перспективе облегчить им получение места, более соответствующего приобретенной в Украине квалификации.

Профессор Бамбергского университета и заведующая отделом института IAB Юлия Косякова Фото: Wolfram Murr/photofabrik

Один из ключевых выводов исследования: доля трудоустроившихся сразу же была выше в тех странах, в которых имелся высокий спрос на малоквалифицированные трудовые ресурсы. На это в сообщении IAB для прессы первым делом указала руководившая исследованием экономист и социолог Юлия Косякова (Yuliya Kosyakova). Она уроженка Украины, является профессором Бамбергского университета, где изучает миграционные процессы, а с января 2023 года вместе с другим профессором возглавляет в институте IAB отдел по исследованию миграции, интеграции и международного рынка труда.

Так, в Великобритании уже в 4-м квартале 2022 года, примерно через полгода после прибытия основного потока беженцев, 56% из них работали. Высокие показатели были зафиксированы на тот момент также в Литве (48%), Нидерландах (46%), Эстонии (40%), Дании (39%) и Польше (38%). В то же время в целом ряде стран они были существенно ниже, например в Швейцарии (12%), Норвегии (11%), Румынии (9%), Хорватии (8%). Так что Германия с показателем около 20% уже тогда была в середине списка, отмечается в исследовании. В нем указывается, что с тех этот показатель медленно, но последовательно растет, тогда как, к примеру, в Великобритании практически не меняется.

Роль детских садов, диаспоры и английского языка

В исследовании анализируется и целый ряд других факторов, повлиявших на темпы трудоустройства украинцев. Это и уровень безработицы в данной стране, и законы, регулирующие рынок труда и облегчающие или, наоборот, усложняющие найм на работу, и наличие свободных мест в детских садах. В данном случае это стало весьма весомым фактором, ведь абсолютное большинство беженцев из Украины - женщины, причем очень многие приехали с малолетними детьми. И тут следует иметь в виду, что в Германии, особенно в западных федеральных землях, проблема дефицита детсадовских мест стоит весьма остро.

В Берлине на ярмарках вакансий еще в 2022 году начали предлагать курсы немецкого языка для трудоустройства Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Немаловажную роль, подчеркивается в исследовании, сыграло также и то, насколько в принимающей стране распространено знание английского языка, на котором приехавшие из Украины чаще всего могли изъясняться. Это - одно из объяснений сравнительно быстрого трудоустройства не только в Великобритании, но и в таких западноевропейских странах, как Дания и Нидерланды, где английским владеет очень большой процент населения.

Поэтому можно предположить, что в Польше, в свою очередь, сыграла роль относительная близость польского и украинского языков, а в Литве и Эстонии - владение местными жителями английским и/или русским языками. Еще один фактор, способствовавший более быстрому и успешному трудоустройству: наличие в принимающей стране сложившейся ранее украинской диаспоры. В исследовании в качестве примера называются Польша, Италия и Чехия.

ФРГ сделала ставку на долгосрочную интеграцию

Эти и другие выводы на сайте IAB прокомментировали две входившие в авторский коллектив научные сотрудницы этого института. "Высокие показатели трудоустройства наблюдаются как раз в тех странах, которые до сих пор делали ставку на временное пребывание беженцев, а не на их долгосрочную интеграцию. В этих странах беженцам быстро находят работу, которая не требует особой квалификации и зачастую связана с плохими условиями труда. Они чаще всего работают лишь несколько часов в неделю, зачастую имеют временные трудовые договоры на очень короткий срок и выполняют работу, которая часто ниже их квалификации", - подчеркнула Ксения Гатскова (Kseniia Gatskova), которая тоже родом из Украины.

Так, в Дании, по ее словам, большинство беженок работают уборщицами, в Нидерландах их вызывают на работу только от случая к случаю (on the call jobs). В то же время другие страны сделали ставку на долгосрочно ориентированную интеграцию беженцев в рынок труда и руководствовались принципом "сначала - язык".

Научная сотрудница института IAB Ксения Гатскова Фото: IOS/Anna Perezolova

"Это означает, что беженцы первым делом должны выучить язык и добиться признания своей квалификации, чтобы позднее иметь возможность выбирать работу, адекватную этой квалификации", - продолжила Гатскова и сослалась на научные исследования, согласно которым такой подход обеспечивает более стабильные трудовые отношения, что в конечном счете приносит больше пользы как самим беженцам, так и принимающей их стране.

Именно такой подход был выбран в отношении беженцев из Украины, подчеркнула другая научная сотрудница IAB и соавтор исследования Тереза Кох (Theresa Koch): "Как раз сейчас, когда квалифицированных кадров не хватает, важно добиваться того, чтобы люди работали в соответствии со своей квалификацией. Образовательный уровень украинок и украинцев очень высокий. Германия могла бы воспользоваться этим потенциалом".

Программа Job Turbo - признание неудачи?

Но не является ли то, что правительству ФРГ пришлось запустить специальную программу под названием Job Turbo, доказательством того, что благие намерения не дали желаемого результата и трудоустройство беженцев из Украины идет значительно медленнее, чем ожидалось?

На сайте IAB Ксения Гатскова ответила на этот вопрос так: "Ни в коем случае! Хотя политическое руководство и стремится с помощью Job Turbo ускорить интеграцию беженцев в рынок труда, это не затрагивает основополагающих принципов долгосрочно ориентированной стратегии. Каждый имеет право перед трудоустройством закончить необходимый языковой курс или пройти обучение, и во время этого переходного периода будет получать государственную поддержку".

Научная сотрудница института IAB Тереза Кох Фото: privat

По словам Ксении Гатсковой, "время доказало оправданность концепции устойчивой интеграции. К примеру, уровень трудоустройства беженцев, которые приехали в Германию в период с 2013 по 2019 годы, восемь лет спустя составил 68%. В Нидерландах и Дании, у которых был другой подход к интеграции, процент трудоустроившихся намного ниже".

В какой мере аргумент про восемь лет переубедит те политические силы в Германии, которые требуют скорейшего пересмотра решения о предоставлении украинцам Bürgergeld, покажет время.

Авторы исследования IAB, во всяком случае, уверяют, что размер базового социального пособия в Германии если и влияет на готовность искать работу, то только минимально. Методологию, которая при этом применялась, Тереза Кох описала так: "Мы исследовали, оказывается ли уровень трудоустройства ниже в тех странах, где доля средних расходов на каждого беженца в ВВП на душу населения выше". По ее словам, "при анализе полученных данных мы смогли обнаружить тут только слабую и несущественную взаимосвязь".