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Андрей Гурков
Андрей Гурков

Андрей Гурков

Эксперт в области европейских рынков, бизнеса и финансов.

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Андрей Гурков: избранные публикации

Значки с флагами ФРГ и КНР

Немецкий бизнес делает в Китае те же ошибки, что и в России

Вместо того, чтобы снижать зависимость от КНР, фирмы из ФРГ ее только усиливают. IW требует вмешательства государства.
Экономика и бизнес
10 ч. назад
Карикатура Сергея Ёлкина на российские газопроводы в виде дракона

Промежуточная победа ЕС: "Северный поток" вновь заработал

Путин продолжит шантаж европейцев, но им надо выиграть время для заполнения газохранилищ, считает Андрей Гурков.
Андрей Гурков
Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
21 июля 2022 г.
Норвежская газовая платформа Troll A

Как "Газпром" теряет рынок ЕС (фотогалерея)

Европа целенаправленно снижает зависимость от российского газа. Галерея DW – о важнейших проектах и планах.
Экономика и бизнес
7 мая 2022 г.
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Андрей Гурков: другие публикации

Живописный пляж в регионе Алгарве на юге Португалии

Туризм в Германии (почти) вернулся на уровень до пандемии

Туризм в Германии (почти) вернулся на уровень до пандемии

Выездной туризм в ФРГ уже оставил кризис позади, немецкий гостиничный бизнес близок к показателям рекордного 2019 года.
Экономика и бизнес
20 августа 2022 г.
Лосось и филе лосося

Рыба вместо мяса. В пандемию немцы увлеклись морепродуктами

Рыба вместо мяса. В пандемию немцы увлеклись морепродуктами

За дары моря жители ФРГ платят миллиарды евро. Они предпочитают три вида рыб и охотно покупают рыбные консервы.
Экономика и бизнес
19 августа 2022 г.
Нефтяные вышки в Каспийском море у побережья Азербайджана

Бизнес ФРГ: обвал в РФ, рост в Казахстане и Азербайджане

Бизнес ФРГ: обвал в РФ, рост в Казахстане и Азербайджане

Торговля с Россией рухнула, а с Украиной сократилась не столь сильно, как можно было бы ожидать в условиях войны.
Экономика и бизнес
17 августа 2022 г.
Газовая конфорка

Немцам объявили, сколько им придется приплачивать за газ

Немцам объявили, сколько им придется приплачивать за газ

Gasumlage: правительство ФРГ разрешило энергокомпаниям брать с клиентов больше денег, чем оговорено в контрактах.
Экономика и бизнес
15 августа 2022 г.
Фирменный магазин немецкого производителя спортивной одежды и обуви Puma в Нью-Йорке

Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России?

Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России?

Daimler Truck порвал с КАМАЗом, Adidas, Puma, Hugo Boss перестали поставлять в РФ одежду, Siemens - поезда "Сапсаны".
Экономика и бизнес
14 августа 2022 г.
Баржа везет вверх по течению Рейна близ Дуйсбурга уголь для одной из немецких электростанций

Россия окончательно потеряла европейский рынок угля

Россия окончательно потеряла европейский рынок угля

10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ. Большие потери грозят теперь не только российским шахтерам.
Экономика и бизнес
10 августа 2022 г.
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