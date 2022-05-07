You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Андрей Гурков
Андрей Гурков
Эксперт в области европейских рынков, бизнеса и финансов.
Пропустить раздел Андрей Гурков: избранные публикации
Андрей Гурков: избранные публикации
Немецкий бизнес делает в Китае те же ошибки, что и в России
Вместо того, чтобы снижать зависимость от КНР, фирмы из ФРГ ее только усиливают. IW требует вмешательства государства.
Экономика и бизнес
10 ч. назад
10 ч. назад
Промежуточная победа ЕС: "Северный поток" вновь заработал
Путин продолжит шантаж европейцев, но им надо выиграть время для заполнения газохранилищ, считает Андрей Гурков.
Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
21.07.2022
21 июля 2022 г.
Как "Газпром" теряет рынок ЕС (фотогалерея)
Европа целенаправленно снижает зависимость от российского газа. Галерея DW – о важнейших проектах и планах.
Экономика и бизнес
07.05.2022
7 мая 2022 г.
Пропустить раздел Андрей Гурков: другие публикации
Андрей Гурков: другие публикации
Туризм в Германии (почти) вернулся на уровень до пандемии
Туризм в Германии (почти) вернулся на уровень до пандемии
Выездной туризм в ФРГ уже оставил кризис позади, немецкий гостиничный бизнес близок к показателям рекордного 2019 года.
Экономика и бизнес
20.08.2022
20 августа 2022 г.
Рыба вместо мяса. В пандемию немцы увлеклись морепродуктами
Рыба вместо мяса. В пандемию немцы увлеклись морепродуктами
За дары моря жители ФРГ платят миллиарды евро. Они предпочитают три вида рыб и охотно покупают рыбные консервы.
Экономика и бизнес
19.08.2022
19 августа 2022 г.
Бизнес ФРГ: обвал в РФ, рост в Казахстане и Азербайджане
Бизнес ФРГ: обвал в РФ, рост в Казахстане и Азербайджане
Торговля с Россией рухнула, а с Украиной сократилась не столь сильно, как можно было бы ожидать в условиях войны.
Экономика и бизнес
17.08.2022
17 августа 2022 г.
Немцам объявили, сколько им придется приплачивать за газ
Немцам объявили, сколько им придется приплачивать за газ
Gasumlage: правительство ФРГ разрешило энергокомпаниям брать с клиентов больше денег, чем оговорено в контрактах.
Экономика и бизнес
15.08.2022
15 августа 2022 г.
Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России?
Как идет бизнес у немецких фирм, ушедших из России?
Daimler Truck порвал с КАМАЗом, Adidas, Puma, Hugo Boss перестали поставлять в РФ одежду, Siemens - поезда "Сапсаны".
Экономика и бизнес
14.08.2022
14 августа 2022 г.
Россия окончательно потеряла европейский рынок угля
Россия окончательно потеряла европейский рынок угля
10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из РФ. Большие потери грозят теперь не только российским шахтерам.
Экономика и бизнес
10.08.2022
10 августа 2022 г.
Показать еще
На главную страницу