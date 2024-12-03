У ФРГ большие планы по модернизации и выпуску ракет TAURUS

Производство крылатых ракет в Германии чуть было не свернули, но теперь военный завод в Баварии, наоборот, расширяют. Речь идет об увеличении арсенала бундесвера в два раза.

В последнее время о крылатых ракетах TAURUS говорили главным образом в связи с решительным отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) поставлять их Украине. Однако ранее в этом году остро встал вопрос и о дальнейшей судьбе самой этой системы вооружений: немецкое подразделение европейского оборонного концерна MBDA объявило в конце марта о приостановке производства германо-шведских ракет TAURUS из-за отсутствия новых заказов на них.

Но в данном вопросе правительство ФРГ свою позицию под впечатлением войны России против Украины теперь изменило. Немецкие СМИ сообщают о двух проектах крупных государственных заказов, которые обеспечат как техническое совершенствование TAURUS, так и продолжение их производства. Один связан с модернизацией имеющихся у бундесвера ракет, другой - с заказом новых с целью удвоить сегодняшний арсенал.

Ракеты TAURUS оснастят новейшими цифровыми технологиями

В настоящий момент на вооружении армии Германии находятся примерно 600 ракет TAURUS, но только половина из них, указывают немецкие СМИ, находятся в боеспособном состоянии. Информационное агентство dpa сообщило 2 декабря, что располагает копией письма, в котором министерство финансов ФРГ просит бюджетный комитет бундестага одобрить выделение 829,8 млн евро на теперь уже вторую модернизацию ракет. Она предусматривает, в частности, внедрение новейших цифровых технологий.

По данным издания Politico, модернизация коснется 479 единиц оружия. Она призвана, в частности, обеспечить этим пятиметровым крылатым ракетам "воздух - земля", дальность полета которых составляет свыше 500 км, способность постоянно лететь на низкой высоте и поражать цель даже при частичных сбоях в работе спутниковой системы GPS.

Боевой самолет ВВС Германии, оснащенный двумя ракетами TAURUS Фото: MBDA Deutschand/ABACA/picture alliance

А немецкий оборонный портал defence network сообщает, что в ходе модернизации срок эксплуатации ракет будет увеличен с нынешних 25 лет до 40-45 лет, они получат новые головки самонаведения, автоматизированную систему картографирования и улучшенную обработку изображения.

Сомнений в том, что бундестаг выделит запрашиваемые средства, у немецких СМИ нет, в том числе и потому, что еще весной на данной мере настаивали депутаты тогда еще действовавшей правящей коалиции социал-демократов, "зеленых" и либералов. Да и оппозиционные пока христианские демократы перед лицом растущей российской угрозы вряд ли будут возражать против намеченной меры по укреплению обороноспособности страны.

Тем более, что именно им, христианским демократам из консервативного блока ХДС/ХСС, судя по опросам общественного мнения, предстоит после намеченных на 23 февраля 2025 года досрочных парламентских выборов возглавлять следующее правительство ФРГ. А лидер этого блока и вероятный следующий канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) неоднократно призывал поставить TAURUS Украине.

Готовится заказ на 600 новых ракет TAURUS Neo

Но если такие поставки начнутся, то бундесверу потребуется пополнение своего арсенала. Поэтому весьма высоки шансы, что при следующем правительстве будет реализован и другой план, связанный с этой системой оружия. По информации политического еженедельника Der Spiegel, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) пришел к выводу, что бундесверу необходимы еще 600 крылатых ракет TAURUS новейшей модификации, получившей название TAURUS Neo.

Генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер (слева) и министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Об этом министр написал в письме, направленном бюджетному комитету бундестага, с просьбой учесть эту просьбу при формировании бюджета на 2025 год. По данным Der Spiegel, производство такого количества ракет обойдется примерно в 2,1 млрд евро. Однако не все эти средства потребуются сразу, поскольку первые экземпляры TAURUS Neo начали бы поступать на вооружение бундесвера в 2029 году.

Напомним, что и высший военный руководитель армии ФРГ, генеральный инспектор бундесвера генерал Карстен Бройер (Carsten Breuer), и министр обороны Борис Писториус неоднократно предупреждали, что Россия при нынешних темпах военного производства и перевооружения своей армии примерно к 2029 году будет в состоянии напасть на блок НАТО.

Масштабное расширение завода по выпуску управляемых ракет

Так что все идет к тому, что завод в баварском городке Шробенхаузене, где расположен немецкий завод европейского концерна MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale), который чуть было не прекратил выпуск ракет TAURUS, теперь на многие годы вперед будет обеспечен работой по их модернизации и производству. И не только их.

Оборонный концерн MBDA, имеющий производственные площадки в Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, специализируется на выпуске управляемых ракет. Не случайно его совладельцем является европейский аэрокосмический концерн Airbus, выпускающий не только гражданские самолеты-аэробусы, но и разнообразную военную продукцию. За производство одноименных крылатых ракет в концерне MBDA отвечает его дочерняя компания Taurus Systems GmbH.

Шробенхаузен, 18 ноября 2024 года. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (второй слева) на церемонии начала расширения немецкого завода европейского оборонного концерна MBDA Фото: MBDA/Bernhard Huber

Именно на заводе MBDA в Шробенхаузене будет развернуто первое в Европе производство ракет для американской системы ПВО Patriot. С этой целью здесь уже приступили к масштабному расширению производственной площадки, что позволит увеличить выпуск и других видов ракет. На торжественную церемонию начала работ 18 ноября 2024 года в баварскую глубинку приехал Борис Писториус. Он стал первым министром обороны ФРГ, посетившим это предприятие за 65 лет его существования, что наглядно свидетельствует о новых приоритетах в политическом руководстве Германии.

До 2028 года, сообщила пресс-служба немецкого подразделения MBDA, на нескольких тысячах квадратных метрах будут сооружены производственные цеха, бункеры и складские помещения. В ходе предстоящего широкомасштабного расширения предприятия в Шробенхаузене число его сотрудников увеличится на четверть и превысит 1700 человек. Так что технические возможности и персонал для обновления и наращивания немецких запасов дальнобойных крылатых ракет TAURUS, предназначенных, в частности, для взламывания особо укрепленных бункеров противника, у Германии будут.