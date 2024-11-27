Эксперт SWP: для экономики России наступил переломный момент

Прогноз из Берлина на 2025 год: военный бум в РФ заканчивается, новые санкции и дешевеющая нефть обострят ситуацию, возможна рецессия. У Сергея Алексашенко - иное мнение.

Российская экономика станет в 2025 году более уязвимой, поскольку рост ВВП РФ, вызванный продолжавшимся два года бумом в военной промышленности, подошел к концу. Как новые западные санкции, так и снижение цен на нефть могут вызвать рецессию в России. Последствия спада вряд ли окажутся очень болезненными для большинства россиян, поскольку их зарплаты в последние три года значительно увеличились, однако рост доходов населения, видимо, закончится, а упорная инфляция останется на высоком уровне.

Модель роста ВВП РФ на пределе своих возможностей

Таковы ключевые тезисы статьи Яниса Клуге (Janis Kluge), заместителя руководителя отдела Восточной Европы и Евразии в берлинском фонде "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). Этот научный институт исследует внешнеполитические темы и консультирует как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Статья, опубликованная на сайте фонда 26 ноября, озаглавлена "Для экономики России наступил переломный момент" .

Проанализировав официальные российские и другие статистические данные, Янис Клуге пришел к выводу, что сложившаяся в России на фоне полномасштабной войны в Украине модель экономического роста достигла предела своих возможностей, несмотря на увеличение на четверть военных расходов, заложенное в бюджет РФ на 2025 год.

Эксперт по России фонда SWP Янис Клуге Фото: Stiftung Wissenschaft und Politik

Прогнозируемые в Москве на 2024 год показатели роста российского ВВП в 3,5-4% в немалой степени объясняются статистическими эффектами, говорится в статье, поскольку на самом деле экономика РФ с начала нынешнего года почти не росла, а в сентябре промышленное производство, судя по некоторым индикаторам, впервые за два года даже стало сокращаться.

"Это, по-видимому, в значительной мере связано с дефицитом квалифицированных рабочих. К тому же сооружение новых производственных мощностей требует времени и по меньшей мере осложняется западными санкциями, которые порождают проблемы при импорте специального оборудования", - отметил эксперт.

По его словам, дефицит трудовых ресурсов обостряется из-за демографических проблем России. "Каждый год численность населения в возрастной группе от 20 до 65 лет сокращается примерно на один миллион человек. Постепенное повышение пенсионного возраста лишь частично компенсирует этот тренд", - говорится в статье.

К тому же приток трудовых мигрантов упал после начала полномасштабного вторжения в Украину на самый низкий уровень за последние десять лет, констатировал Янис Клуге и пояснил, что это частично связано с нарастающим притеснением трудовых мигрантов в России.

Что же касается производственных мощностей, то для продолжения войны в Украине с прежней интенсивностью имеющиеся в России мощности нужно было бы существенно увеличить, поскольку оставшиеся от СССР запасы бронетехники и других видов вооружений, ранее уходившие на фронт, уже в значительной мере истощены. Поскольку заметно расширить производство из-за нехватки кадров и оборудования вряд ли удастся, эксперт SWP прогнозирует, что российские предприятия столкнутся в 2025 году с растущими проблемами при производстве некоторых систем оружия в прежних объемах.

Роль нефти и санкций

Масштабы экономических трудностей в России в следующем году зависят также от цен на нефть, подчеркивается в статье. "Обвальное падение экспортных доходов существенно обострило бы ситуацию. Центральный банк вряд ли смог бы смягчить последствия, поскольку основная часть валютных резервов из-за санкций заморожена. В результате сильная девальвация рубля, новый мощный виток инфляции и рецессия станут неизбежными", - уверен Янис Клуге.

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Поэтому немецкий эксперт исходит из того, что в 2025 году экономика России станет более уязвимой для новых международных санкций. Поскольку на мировом рынке нет дефицита нефти, "напрашивается дальнейшее ужесточение мер против российского нефтяного экспорта", говорится в статье. К тому же "санкции можно было бы распространить на другие важные статьи российского экспорта, например на сжиженный газ и на удобрения".

"Через третьи страны, в первую очередь через Китай, Россия по-прежнему получает в большом объеме западные компоненты, необходимые ей для собственного производства вооружений", - напомнил Янис Клуге и подчеркнул, что для российской военной машины доступ к станкам и оборудованию имеет решающее значение. Поэтому эксперт SWP рекомендует Евросоюзу усилить давление на государства и на компании, участвующие в их поставках в Россию.

Сергей Алексашенко видит потенциал роста

В то же время российский экономист, бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко считает, что у российской экономики в следующем году "есть потенциал роста". С таким прогнозом он выступил в видеопрограмме "DW Новости Шоу ", вышедшей в эфир 27 ноября. Этот выпуск был посвящен падению курса рубля, в целом ситуации в российской экономике, ее перспективам, а также роли западных санкций.

Говоря о динамике в экономике РФ, Сергей Алексашенко подчеркнул: "Есть сигналы о том, что с мая-июня промышленное производство начало сильно тормозиться, и рост резко замедлился в невоенных секторах, но уверенно утверждать, что этот рост прекратился, пока невозможно".

Экономист Сергей Алексашенко Фото: DW

"Мы понимаем, - отметил экономист, - что с рабочей силой в России не очень хорошо - про дефицит говорят все". Однако "сказать, что ограничение по трудовым ресурсам как-то сильно бьет по экономике, мы пока не можем", считает Сергей Алексашенко.

Экономист предполагает, что "в России были огромные резервы производительности труда, и многим компаниям удалось их задействовать". Этому, по его мнению, способствовал рост зарплат и переток кадров в те сектора и на те предприятия, где больше платят. Поэтому компаниям, терявшим сотрудников, пришлось искать способы компенсировать этот отток путем повышения производительности труда. В то же время Сергей Алексашенко сослался на сообщения, согласно которым использование производственных мощностей на многих российских предприятиях "находится на пределе".

"Говорить, что российская экономика должна начать снижаться, я точно не готов, потому что никаких признаков этого нет, никаких внешних шоков, например резкого падения цен на нефть, никто сейчас не ожидает", - подчеркнул российский эксперт.

Что же касается внутренних шоков, то таким стало бы, к примеру, резкое сокращение военного финансирования после прекращения войны в Украине. "Но этого тоже, - полагает Сергей Алексашенко, - не предвидится".