Поставки вооружений из КНДР как угроза безопасности Европы

Поставки снарядов и ракет из Северной Кореи в РФ - проблема для Украины и угроза для Европы. Публикация экспертов SWP о сближении Пхеньяна с Москвой и Тегераном в сфере вооружений.

Северная Корея все активнее включается в войну России против Украины. Сначала были поставки российским войскам миллионов артиллерийских снарядов, теперь, судя по многочисленным сообщениям, дело идет еще и к отправке на фронт тысяч северокорейских солдат. Об этом, правда, пока еще мало надежной информации, а вот о систематическом снабжении воюющей армии РФ боеприпасами из КНДР известно уже довольно много.

Именно этот аспект - военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна - анализируется в статье, опубликованной 21 октября на сайте берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). Этот научный институт исследует внешнеполитические темы и консультирует как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Статья озаглавлена "Политика Северной Кореи в сфере вооружений как косвенная угроза безопасности Европы" , а ее подзаголовок указывает на то, что в ней рассматривается сотрудничество не двух, а сразу трех режимов: "Как Пхеньян расширяет партнерство с Москвой и Тегераном".

Пхеньян стал для Москвы решающим поставщиком

"До недавнего времени Северная Корея считалась, скорее, региональной угрозой", - отмечает в начале статьи Элизабет Зу (Elisabeth Suh), специалист по обычным и ядерным вооружениям КНДР и по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Однако самое позднее с тех пор, как Россия начала использовать против Украины артиллерию и баллистические ракеты из Северной Кореи, - указывает она, - стало очевидным, что Пхеньян участвует в разжигании конфликтов далеко за пределами Северо-Восточной Азии".

Поставляя боеприпасы для войн в Украине и на Ближнем Востоке, Северная Корея активно помогает России и Ирану добиваться своих военно-политических целей и тем самым "повышает свою стратегическую ценность для Москвы и Тегерана". В результате та косвенная угроза, которую Северная Корея представляет для безопасности и стабильности в Европе, "приобрела новое качество", подчеркивается в статье.

Летом 2023 года СМИ КНДР сообщали, что северокорейский правитель Ким Чен Ын в течение трех дней посещал крупнейшие в стране заводы по производству снарядов Фото: picture alliance/dpa/KCNA/KNS

Элизабет Зу признает, что достоверных данных об объемах и характере северокорейского экспорта вооружений мало, к тому же Пхеньян целенаправленно распространяет дезинформацию. Она приводит оценки, согласно которым Северная Корея могла отправить в Россию в последние два года порядка 6 млн артиллерийских снарядов. Это практически столько же, сколько за это время, по ее данным, произвела российская военная промышленность, мощности которой составляют примерно 3 млн снарядов в год.

Таким образом, в области артиллерии Пхеньян играет для России "роль решающего поставщика", приходит к выводу автор статьи и напоминает, что "использование артиллерийских снарядов и ракет является для Москвы самым эффективным способом вести в Украине длительную войну на истощение".

Однако первоначально КНДР поставляла в РФ, видимо, старые боеприпасы со складов, чем, скорее всего, и объясняется большое число бракованных снарядов, доля которых могла достигать 50%, пишет Элизабет Зу со ссылкой на украинские источники. Однако сейчас северокорейская военная промышленность работает на полную мощность и способна, по южнокорейским оценкам, ежегодно выпускать 2 млн снарядов. США и Европа, отмечается в статье, производят в данный момент 1,2 млн снарядов в год.

Чем Россия платит за северокорейские боеприпасы?

"Северная Корея поставила также около 50 своих самых современных ракет малой дальности вместе с грузовиками, с которых они запускаются. Это значительно меньше тех 400 единиц, которых Москва якобы получила от Тегерана", - говорится далее в статье. Тем не менее, такое количество сравнительно дешевых ракет из Ирана и Северной Кореи позволило Москве частично заменить при целенаправленном разрушении критической инфраструктуры в Украине как куда менее мощные БПЛА, так и значительно более дорогие крылатые ракеты, запускаемые с самолетов.

Остатки северокорейской ракеты, выпущенной российскими войсками в январе 2024 года по Киеву Фото: Kyodo/picture alliance

Поставки боеприпасов из КНДР в Россию вывели отношения двух стран на качественно новый уровень, считает Элизабет Зу. "Если раньше Москва косвенно поддерживала курс Пхеньяна на наращивание вооружений, то теперь уже Северная Корея может предлагать решающие виды оружия и, в свою очередь, требовать важных для себя ответных шагов", - подчеркивает эксперт.

Так, Пхеньян добился включения в новый, подписанный этим летом договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР пункта о взаимной военной помощи. Руководство Северной Кореи видит в этом подтверждение тесных союзнических отношений с Россией и доказательство своего растущего влияния, отмечается в статье. К тому же этот договор предусматривает сотрудничество в ядерной сфере и в области космических технологий, например при разработке и запуске разведывательных спутников, что Элизабет Зу считает вполне реальной платой Москвы за поставки боеприпасов.

Карикатура DW Фото: DW

При этом она полагает, что наибольший выигрыш обеих сторон может состоять в координировании усилий при обходе наложенных на них санкций. Ведь и Россия, и Северная Корея нуждаются, к примеру, в полупроводниках для своих военных заводов. "Обе страны окажутся в выигрыше, если будут совместно осуществлять сделки и подстраховывать цепочки поставок", - говорится в статье.

Сотрудничество с Тегераном: ракеты для боевиков?

Но Россия - не единственный клиент Пхеньяна, напоминает Элизабет Зу и указывает на "партнерство в сфере вооружений" между Северной Кореей и Ираном. Речь идет прежде всего о ракетных технологиях. Является ли сотрудничество в этой сфере столь же интенсивным, как раньше, сказать трудно, ведь обе страны добились значительных успехов при реализации своих собственных ракетных программ, пишет эксперт.

Так, Пхеньян мог бы помочь Тегерану при производстве ракет дальнего радиуса действия, поставляя, к примеру, двигатели для них, которые Северная Корея устанавливает на своих новейших межконтинентальных и космических ракетах. Есть предположение, что Пхеньян поставлял двигатели для ракет среднего радиуса действия.

Наглядная агитация в центре Тегерана с изображением иранских ракет Фото: AFP

Со времени ирано-иракской войны в 1980-х годах Тегеран, однако, больше не использует северокорейские ракеты, а только собственные, что вновь показали его недавние удары по Израилю, отмечается в статье. Однако имеются сообщения, согласно которым и ХАМАС, и "Хезболлах", и йеменские хуситы частично используют боеприпасы и ракеты северокорейского производства.

"Вполне возможно, что Тегеран в данном случае выступает в роли посредника и закупает боеприпасы для этих боевиков, чтобы не слишком расходовать собственные запасы", - отмечает Элизабет Зу. В свою очередь, Пхеньян наверняка заинтересован в помощи со стороны Ирана в сфере технологий БПЛА, в энергетике, а также при обходе санкций.

В заключении статьи, в которой, как традиционно указывает SWP, эксперт высказывает свою личную точку зрения, она признает, что Европе вряд ли удастся помешать военному сотрудничеству Северной Кореи с Россией и Ираном. Но европейцы могли бы более активно вести разъяснительную работу среди третьих стран, банков и предприятий, сознательно или невольно содействующих сделкам с военной промышленностью КНДР, а также усилить давление на них, в том числе и общественное. К тому же следует расширить сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Действенными мерами стали бы усиление разведки и последующее задержание в международных водах судов с подозрительными грузами.